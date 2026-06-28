Indian Air Force Job: भारतीय वायुसेनेत मल्टी-टास्किंग स्टाफ पदांची भरती; जाणून घ्या पात्रता आणि अर्ज करण्याची पद्धत

Indian Air Force MTS Recruitment 2026: भारतीय वायुसेनेत (Indian Air Force Job) सामील होण्याची सुवर्णसंधी चालून आली आहे. सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या १० वी पास उमेदवारांसाठी इंडियन एअरफोर्सने मल्टी-टास्किंग स्टाफ गट क (Group C) भरतीची अधिसूचना (Notification) जारी केली आहे. या भरतीसाठी ऑफलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून, ती २७ जुलै २०२६ पर्यंत चालणार आहे.
वायुसेनेतील मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) गट क सिव्हिलियन पदांवरील निवड पूर्णपणे लिखित परीक्षेच्या आधारे केली जाईल. कॉल लेटर जारी करण्यापूर्वी, अधिकारी वय, शैक्षणिक पात्रता आणि इतर कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी अर्जांची छाननी करतील. या भरती मोहिमेमध्ये ‘HQ मेंटेनन्स कमांड’ अंतर्गत MTS पदासाठी ६ रिक्त जागा आहेत.
सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांच्या लिखित परीक्षेत जनरल इंटेलिजन्स आणि रिझनिंग (बुद्धिमत्ता चाचणी), न्यूमेरिक अॅप्टिट्युड (अंकगणित), जनरल इंग्लिश (इंग्रजी) आणि जनरल अवेअरनेस (सामान्य ज्ञान) या विषयांचा समावेश असेल. प्रश्नपत्रिका इंग्रजी आणि हिंदी अशा दोन्ही भाषांमध्ये उपलब्ध असेल. लिखित परीक्षेनंतर शॉर्टलिस्ट केलेल्या उमेदवारांना पडताळणीसाठी मूळ प्रमाणपत्रे (Original Certificates) आणि अर्ज प्रक्रियेदरम्यान जमा केलेल्या कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती दाखवाव्या लागतील.
शैक्षणिक पात्रता: उमेदवाराने कोणत्याही मान्यताप्राप्त बोर्ड किंवा विद्यापीठातून मॅट्रिक्युलेशन (१० वी) उत्तीर्ण केलेली असावी किंवा त्यासमकक्ष पात्रता असावी. याव्यतिरिक्त, एखाद्या संस्थेत वॉचमन किंवा लष्कर किंवा गेस्टेटनर ऑपरेटर किंवा माळी (Gardener) म्हणून काम करण्याचा एक वर्षाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
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वयोमर्यादा: पात्र उमेदवारांचे वय किमान १८ वर्षे आणि कमाल २५ वर्षे असावे. वयाची गणना २७ जुलै २०२६ या तारखेच्या आधारे केली जाईल. कमाल वयोमर्यादेत सरकारी नियमांनुसार सवलत दिली जाईल.
पगार (Salary): मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) पदावर निवड झालेल्या उमेदवारांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार (7th CPC Pay-Matrix) लेव्हल-१ चा उत्तम पगार दिला जाईल.
शैक्षणिक पात्रता, वय, तांत्रिक पात्रता, अनुभव, PwBD स्टेटस आणि जातीचे प्रमाणपत्र (लागू असल्यास) ही सर्व कागदपत्रे अर्जासोबत जोडावी लागतील. ओबीसी (OBC) उमेदवारांना वैध ‘नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र’ जमा करावे लागेल, तर ईडब्ल्यूएस (EWS) उमेदवारांना विहित ‘अॅसेट प्रमाणपत्र’ द्यावे लागेल.
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उमेदवारांना आपला अर्ज ठरवून दिलेल्या ‘एनेक्झर-I’ (Annexure-I) फॉरमॅटमध्ये सादर करावा लागेल. अर्ज इंग्रजी किंवा हिंदीमध्ये टाईप केलेला असावा आणि त्यावर स्वतःक्षांकित केलेला अलीकडचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो लावलेला असावा. उमेदवारांनी अर्जासोबत आणखी दोन अतिरिक्त पासपोर्ट आकाराचे फोटो देखील जोडणे आवश्यक आहे, जे अर्जावर लावलेल्या फोटोशी जुळणारे असावेत.
आवेदकांनी अर्जासोबत स्वतःचा पत्ता लिहिलेला एक लिफाफा जोडणे आवश्यक आहे, ज्यावर १० रुपयांचे तिकीट (Stamp) लावलेले असावे आणि त्यावर स्पष्ट अक्षरात पद आणि प्रवर्ग लिहिलेला असावा. जाहिरात प्रसिद्ध होण्यापूर्वी किंवा अंतिम तारखेनंतर मिळालेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.