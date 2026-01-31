Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

दादांच्या पत्नी सुनेत्रा पवारांचे शिक्षणही आहे अमाप! राज्याच्या नव्या उपमुख्यमंत्र्यांचे नेमकं शिक्षण काय? जाणून घ्या

सुनेत्रा पवार यांची महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती करण्यात आली आणि शनिवारी त्यांनी शपथ घेतली. त्या समाजसेवा, शिक्षण आणि उद्योग क्षेत्रात सक्रिय आहेत.

Updated On: Jan 31, 2026 | 05:34 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

बुधवारी झालेल्या विमान अपघातात दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे निधन झाले. त्यांच्या जाण्याने संपूर्ण देशभरात शोककळा पसरली आणि महाराष्ट्राचा एक राज कारणी हिरा हरपला. तीन दिवसांसाठी राज्यात दुखवटा पाळण्यात आला, सर्व शासकीय कार्यालयांवर झेंडा अर्ध्यावर फडकवण्यात आला. अशामध्ये अजित दादांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांची राज्याच्या उपमुख्यमंत्री पदी नियुक्ती करण्यात आली. शनिवारी, त्यांची शपथविधी पार पडली तसेच खासदारकीचा राजीनामाही दिला.

ITI आधुनिक ‘स्किल डेव्हलपमेंट हब’ म्हणून विकसित केले जाणार! मंत्री लोढांनी दिला विश्वास

महाराष्ट्राचे नवे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे शिक्षण काय?

महाराष्ट्राचे नवनिर्वाचित उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या माजी राज्य मंत्री तसेच लोकसभेचे सदस्य पदमसिंह पाटील यांच्या भगिनी आहेत. त्यांचा जन्म धाराशिव जिल्ह्यात बाजीराव पाटलांच्या घरी झाला. सुनेत्रा पवार उच्चशिक्षित असून त्या उत्तम समाजसेविका आहेत. सुनेत्रा पवार यांनी SB कॉलेज, औरंगाबाद येथून वाणिज्य शाखेत B.Com पदवी (Bachelor of Commerce) पूर्ण केली आहे. त्यांनी आपल्या कॉमर्स शिक्षणाचा वापर करून बारामती हाई-टेक टेक्सटाइल पार्क सारख्या औद्योगिक प्रकल्पांचे व्यवस्थापन केले आहे आणि उत्पादन, गुंतवणूक व रोजगार निर्मिती यांसारख्या बाबींमध्ये निर्णय-घेण्याची जबाबदारी सांभाळली आहे.

सुनेत्रा पवार विद्या प्रतिष्ठान या मोठ्या शैक्षणिक समूहाच्या ट्रस्टी आहेत, ज्यात सुमारे 25,000 विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आणि प्रशासनाचे काम चालते. त्यांनी Environmental Forum of India (EFOI) ही स्वयंसेवी संस्था स्थापन केली आहे, जी पर्यावरण संरक्षण, जैवविविधता आणि शाश्वत कृषी यांवर काम करते. सुनेत्रा पवार हे World Entrepreneurship Forum (फ्रान्स) या जागतिक मंचावरही विचारवंत सदस्य म्हणून काम करत आहेत.

2024 मध्ये बारामती लोकसभा निवडणुकीत प्रत्यक्ष राजकीय कारकीर्द सुरू केली आणि नंतर महाराष्ट्रासाठी राज्यसभेत निवडून दिले गेले. सुनेत्रा पवार यांचे शिक्षण B.Com आहे, आणि त्यांनी शिक्षण, उद्योग, शाश्वत विकास आणि सामाजिक क्षेत्रात स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे.

राज्याच्या त्रैमासिक GSDP साठी नाऊकास्टिंगचा अभ्यास; मुंबई विद्यापीठाकडे महत्त्वाचा प्रकल्प

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवारांचे शिक्षण काय?

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा यांचे शिक्षण दहावी आहे. तरीही त्यांनी अनुभवाने महाराष्ट्राचे एकूण सहावेळा मुख्यमंत्रीपद भूषवले आहे.

Web Title: What is the education of deputy chief minister sunetra pawar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 31, 2026 | 05:33 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अजित पवारांच्या निधनानंतर राजकीय हालचाली, शपथविधीवर मतभेद; नागरिकांच्या प्रतिक्रीया वाचा सविस्तर
1

अजित पवारांच्या निधनानंतर राजकीय हालचाली, शपथविधीवर मतभेद; नागरिकांच्या प्रतिक्रीया वाचा सविस्तर

‘मी Sunetra Ajit Pawar शपथ घेते की..’; ऐतिहासिक क्षण! राज्याला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री
2

‘मी Sunetra Ajit Pawar शपथ घेते की..’; ऐतिहासिक क्षण! राज्याला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा
3

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Sunetra Pawar Oath Taking: सु्प्रिया सुळे काटेवाडीत दाखल; अजित पवार यांच्या मातोश्रींची घेणार भेट
4

Sunetra Pawar Oath Taking: सु्प्रिया सुळे काटेवाडीत दाखल; अजित पवार यांच्या मातोश्रींची घेणार भेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
दादांच्या पत्नी सुनेत्रा पवारांचे शिक्षणही आहे अमाप! राज्याच्या नव्या उपमुख्यमंत्र्यांचे नेमकं शिक्षण काय? जाणून घ्या

दादांच्या पत्नी सुनेत्रा पवारांचे शिक्षणही आहे अमाप! राज्याच्या नव्या उपमुख्यमंत्र्यांचे नेमकं शिक्षण काय? जाणून घ्या

Jan 31, 2026 | 05:33 PM
Marathi Serial TRP: तारिणी ठरली तारणहार, भल्या-भल्या मालिका केल्या गप गार! TRP च्या शर्यतीत ‘ही’ मालिका पिछाडीवर

Marathi Serial TRP: तारिणी ठरली तारणहार, भल्या-भल्या मालिका केल्या गप गार! TRP च्या शर्यतीत ‘ही’ मालिका पिछाडीवर

Jan 31, 2026 | 05:32 PM
Epstein Files मुळे जागतिक राजकारणात वादळ; ट्रम्प चवताळले, इराणवर निशाण्यावर?

Epstein Files मुळे जागतिक राजकारणात वादळ; ट्रम्प चवताळले, इराणवर निशाण्यावर?

Jan 31, 2026 | 05:15 PM
IND vs PAK, Under-19 World Cup 2026 : भारताविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी पाकिस्तानची पडली विकेट! हा ‘स्टार खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर 

IND vs PAK, Under-19 World Cup 2026 : भारताविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी पाकिस्तानची पडली विकेट! हा ‘स्टार खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर 

Jan 31, 2026 | 05:05 PM
Budget 2026 : जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताच्या Budget ची ही आहे किमया; वाचा खास वैशिष्ट्ये

Budget 2026 : जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताच्या Budget ची ही आहे किमया; वाचा खास वैशिष्ट्ये

Jan 31, 2026 | 04:59 PM
निवडणुकीच्या कामातून शिक्षकांना वगळा; सीटीईटी आणि मतदान एकाच दिवशी, शिक्षकांचे करिअर धोक्यात

निवडणुकीच्या कामातून शिक्षकांना वगळा; सीटीईटी आणि मतदान एकाच दिवशी, शिक्षकांचे करिअर धोक्यात

Jan 31, 2026 | 04:59 PM
‘मिस्टर अँड मिसेस परशुराम’ मालिकेतून शांभवी सिंह येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला, अभिनेत्रीने सांगितला खास अनुभव

‘मिस्टर अँड मिसेस परशुराम’ मालिकेतून शांभवी सिंह येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला, अभिनेत्रीने सांगितला खास अनुभव

Jan 31, 2026 | 04:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM
नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

Jan 30, 2026 | 04:46 PM
Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Jan 30, 2026 | 04:38 PM
Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Jan 30, 2026 | 04:31 PM
उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

Jan 30, 2026 | 04:11 PM
Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Jan 30, 2026 | 03:52 PM