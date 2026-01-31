IND vs NZ 5Th T20: ‘सूर्या’ पुन्हा तळपला! न्यूझीलंडविरुद्ध 63 धावांची तडाखेबंद खेळी

Suryakumar Yadav Fifty: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात पाच सामन्यांची टी20 मालिका सुरू आहे. या मालिकेतील पाचवा आणि शेवटचा सामना तिरुवनंतपुरम येथील ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर सुरू आहे. या सामन्यात कर्णधार सूर्यकुमार यादवने जोरदार खेळी केली आहे. सूर्यकुमार यादवने जबरदस्त अर्धशतकी खेळी केली आहे.
सूर्यकुमार यादवने 30 चेंडूत 63 धावांची खेळी केली. सूर्यकुमार यादवने केलेल्या खेळीमुळे त्याला आपला सूर गवसला असल्याचे पाहायला मिळत आहे
Trivandrum treated with a SKY special 🎇 FIFTY up for the #TeamIndia Captain 🫡 Updates ▶️ https://t.co/AwZfWUTBGi#INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/GfYMJXa8G0 — BCCI (@BCCI) January 31, 2026
इशान किशनचा शतकी तडाखा!
भारताने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला असून हा निर्णय योग्य ठरल्याचे दिसत आहे. या सामन्यात भारताचा स्फोटक फलंदाज इशान किशनने शतक झळकवले आहे. त्याने न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांची लाइन बिघडवत तूफान हल्लाबोल केला आहे. त्याने ४२ चेंडूत शतक पूर्ण केले.
भारताची सुरुवात स्फोटक राहिली असली तरी तिसऱ्याच ओव्हरमध्ये संजू संजू सॅमसन ६ धावा करून बाद झाला. त्यानंतर अभिषेक शर्मा आणि सूर्यकुमार यादव यांनी डाव सावरला. अभिषेक शर्मा १६ चेंडूत ३० धावा काढून बाद झाला. या खेळीत त्याने ४ चौकार आणि २ षटकार लगावले. अभिषेक शर्माच्या विकेटनंतर इशान किशन मैदानात आला. त्याने सुरवातीपासून आक्रमक खेळ केला.
IND vs NZ 5Th 20I : तिरुवनंतपुरममध्ये इशान किशनचा शतकी तडाखा! न्यूझीलंडची गोलंदाजी लाईनअप केली उद्ध्वस्त
दोन्ही संघ खालीलप्रमाणे
भारत प्लेइंग इलेव्हन: अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), रिंकू सिंग, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह
न्यूझीलंड प्लेइंग इलेव्हन: टिम सेफर्ट (यष्टीरक्षक), फिन ॲलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, डॅरिल मिशेल, बेवन जेकब्स, मिचेल सँटनर (कर्णधार), काइल जेमिसन, ईश सोढी, लॉकी फर्ग्युसन, जेकब डफी