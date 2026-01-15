Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

LLB की BA Law? १२वी नंतर लॉ क्षेत्रात करिअरसाठी कोणता कोर्स योग्य?

१२वी नंतर लॉ क्षेत्रात करिअर करायचे असल्यास BA Law की LLB असा प्रश्न अनेक विद्यार्थ्यांना पडतो. BA Law हा पदवी अभ्यासक्रम असून यात कला विषयांसह कायद्याची प्राथमिक माहिती दिली जाते, मात्र थेट वकिली करता येत नाही.

Updated On: Jan 15, 2026 | 08:52 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

कायदा (Law) क्षेत्र हे केवळ पदवी मिळवण्यासाठी नव्हे, तर विषयाची सखोल समज, विश्लेषण क्षमता आणि समाजाबद्दलची जाणीव असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे मानले जाते. वकिली, कॉर्पोरेट लॉ, न्याय सेवा, सरकारी नोकऱ्या अशा विविध संधींमुळे आज अनेक विद्यार्थी लॉ क्षेत्राकडे वळताना दिसत आहेत. मात्र, १२वी उत्तीर्ण झाल्यानंतर सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण होतो तो म्हणजे BA Law करावे की LLB? दोन्ही कोर्स कायद्याशी संबंधित असले, तरी त्यांचा अभ्यासक्रम, कालावधी आणि करिअरच्या संधी वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे योग्य कोर्सची निवड न केल्यास पुढे गोंधळ आणि वेळेची नासाडी होण्याची शक्यता असते.

बारावीचे हॉल तिकीट वाटप सुरू! ‘या’ तारखेला करण्यात आले परीक्षांचे आयोजन

BA Law हा एक पदवी (Undergraduate) अभ्यासक्रम असून तो विद्यार्थी १२वी नंतर करू शकतात. या कोर्समध्ये कला शाखेतील विषय आणि कायद्याची प्राथमिक ओळख एकत्र दिली जाते. इतिहास, राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन यांसोबत भारतीय कायदा प्रणाली, लीगल रायटिंग आणि रिसर्च यांचा अभ्यास केला जातो.

साधारणपणे BA Law कोर्सचा कालावधी ३ वर्षांचा असतो. या अभ्यासक्रमातून विद्यार्थ्यांना कायद्याची मूलभूत समज मिळते, मात्र थेट वकिली करण्याचा अधिकार मिळत नाही. BA Law पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थी लीगल असिस्टंट, लॉ रिसर्चर, एनजीओ, कॉर्पोरेट ऑफिस, सरकारी विभाग अशा विविध क्षेत्रांत करिअर करू शकतात.

LLB ही एक व्यावसायिक (Professional) कायद्याची पदवी असून वकील बनण्यासाठी ही पदवी आवश्यक असते. LLB पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थी बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) मध्ये नोंदणी करून अधिकृत वकील (Advocate) होऊ शकतात.

LLB मध्ये घटस्फोट व कौटुंबिक कायदा, कंपनी लॉ, करार कायदा, फौजदारी कायदा, राज्यघटना, सिव्हिल प्रोसीजर कोड (CPC) यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांचा सखोल अभ्यास केला जातो. या कोर्ससाठी प्रवेश मिळवण्यासाठी अनेक ठिकाणी CLAT, AILET किंवा विद्यापीठस्तरीय प्रवेश परीक्षा द्यावी लागते.

LLB पूर्ण केल्यानंतर वकील, कॉर्पोरेट लॉयर, सरकारी नोकऱ्या, न्यायिक सेवा (Judicial Services) अशा विविध करिअर संधी उपलब्ध होतात. जर तुम्हाला थेट वकील बनायचे असेल, न्यायालयात प्रॅक्टिस करायची असेल, तर LLB हा अनिवार्य आणि योग्य पर्याय आहे. मात्र, जर तुम्हाला कायद्याची प्राथमिक समज घेऊन सामाजिक, प्रशासकीय किंवा कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करायचे असेल, तर BA Law हा चांगला पर्याय ठरू शकतो.

साडे पाच वर्षांचा अनुभव! पण पगार केला कमी, IT प्रोफेशनलने शेअर केली पोस्ट

एकंदरीत, LLB किंवा BA Law यापैकी कोणता कोर्स निवडायचा हे विद्यार्थ्यांची आवड, क्षमता आणि भविष्यातील उद्दिष्टांवर अवलंबून आहे. मात्र, वकिलीच्या करिअरसाठी LLB करणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.

Web Title: Llb or ba law which course is good for career in law

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 15, 2026 | 08:52 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Weather: हा खेळ हवामानाचा ! पुण्यनगरीत पुढील दोन दिवस गारठा…; कसे असणार वातावरण?

Pune Weather: हा खेळ हवामानाचा ! पुण्यनगरीत पुढील दोन दिवस गारठा…; कसे असणार वातावरण?

Jan 20, 2026 | 07:14 PM
टेक्नॉलॉजीच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअरची संधी; सॉफ्टवेअर टेस्टर बना

टेक्नॉलॉजीच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअरची संधी; सॉफ्टवेअर टेस्टर बना

Jan 20, 2026 | 07:11 PM
सोने आणि चांदी नेहमी गुलाबी कागदात का दिलं जात? 99 टक्के लोकांना माहित नसेल त्यामागचं कारण

सोने आणि चांदी नेहमी गुलाबी कागदात का दिलं जात? 99 टक्के लोकांना माहित नसेल त्यामागचं कारण

Jan 20, 2026 | 07:05 PM
मुंबईत ‘या’ दिवशी Global Economic Cooperation 2026 होणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची विशेष उपस्थिती

मुंबईत ‘या’ दिवशी Global Economic Cooperation 2026 होणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 06:59 PM
जिओलॉजिस्टमध्ये करिअरचे विविध पर्याय, निसर्गाच्या सान्निध्यात काम करण्याची संधी

जिओलॉजिस्टमध्ये करिअरचे विविध पर्याय, निसर्गाच्या सान्निध्यात काम करण्याची संधी

Jan 20, 2026 | 06:51 PM
Mira Bhayander : महानगरपालिकेतील राजकारण विकोपाला; मराठी महापौराच्या मागणीवरून मनसेचं आमदार नरेंद्र मेहता यांना निवेदन

Mira Bhayander : महानगरपालिकेतील राजकारण विकोपाला; मराठी महापौराच्या मागणीवरून मनसेचं आमदार नरेंद्र मेहता यांना निवेदन

Jan 20, 2026 | 06:49 PM
Mumbai Local : CSMT स्थानकावरील ‘या’ प्लॅटफॉर्मच्या विस्तार, 15 डब्यांच्या लोकल फेऱ्यात होणार वाढ

Mumbai Local : CSMT स्थानकावरील ‘या’ प्लॅटफॉर्मच्या विस्तार, 15 डब्यांच्या लोकल फेऱ्यात होणार वाढ

Jan 20, 2026 | 06:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM