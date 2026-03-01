Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

हर्षवर्धन सपकाळ यांनी संगमेश्वर येथे छत्रपती संभाजी महाराज स्मारकाच्या कामाबाबत राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी आरोप केला की, सरकारकडून स्मारकाबाबत केवळ घोषणा केल्या जात आहेत. प्रत्यक्षात कोणतेही ठोस काम सुरू झाल्याचे दिसत नाही. अरबी समुद्रातील Shiv Smarak जसे सर्वांना दिसते, तसेच संभाजी महाराजांचे भव्य स्मारक संगमेश्वरात उभे राहिले पाहिजे होते, मात्र अद्याप त्या दिशेने कोणतीही ठोस प्रगती झालेली नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. संभाजी महाराजांचा इतिहासाशी जोडलेला संगमेश्वर हा अत्यंत महत्वाचा ठिकाण असून, येथे स्मारक उभारण्याची घोषणा वारंवार केली जाते; पण प्रत्यक्ष काम सुरू नसल्याने जनतेत नाराजी वाढत असल्याचेही सपकाळ यांनी नमूद केले. स्मारकाच्या कामाला तात्काळ सुरुवात करून छत्रपती संभाजी महाराजांना साजेसा सन्मान द्यावा, अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे केली आहे.
