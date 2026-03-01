Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Videos »
  • Ratnagiri Rain Of Slogans But No Place To Work Harshvardhan Sapkals Attack

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

हर्षवर्धन सपकाळ यांनी संगमेश्वर येथे छत्रपती संभाजी महाराज स्मारकाच्या कामाबाबत राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

Updated On: Mar 01, 2026 | 07:23 PM

Follow Us:

हर्षवर्धन सपकाळ यांनी संगमेश्वर येथे छत्रपती संभाजी महाराज स्मारकाच्या कामाबाबत राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी आरोप केला की, सरकारकडून स्मारकाबाबत केवळ घोषणा केल्या जात आहेत. प्रत्यक्षात कोणतेही ठोस काम सुरू झाल्याचे दिसत नाही. अरबी समुद्रातील Shiv Smarak जसे सर्वांना दिसते, तसेच संभाजी महाराजांचे भव्य स्मारक संगमेश्वरात उभे राहिले पाहिजे होते, मात्र अद्याप त्या दिशेने कोणतीही ठोस प्रगती झालेली नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. संभाजी महाराजांचा इतिहासाशी जोडलेला संगमेश्वर हा अत्यंत महत्वाचा ठिकाण असून, येथे स्मारक उभारण्याची घोषणा वारंवार केली जाते; पण प्रत्यक्ष काम सुरू नसल्याने जनतेत नाराजी वाढत असल्याचेही सपकाळ यांनी नमूद केले. स्मारकाच्या कामाला तात्काळ सुरुवात करून छत्रपती संभाजी महाराजांना साजेसा सन्मान द्यावा, अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे केली आहे.

Follow Us:

हर्षवर्धन सपकाळ यांनी संगमेश्वर येथे छत्रपती संभाजी महाराज स्मारकाच्या कामाबाबत राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी आरोप केला की, सरकारकडून स्मारकाबाबत केवळ घोषणा केल्या जात आहेत. प्रत्यक्षात कोणतेही ठोस काम सुरू झाल्याचे दिसत नाही. अरबी समुद्रातील Shiv Smarak जसे सर्वांना दिसते, तसेच संभाजी महाराजांचे भव्य स्मारक संगमेश्वरात उभे राहिले पाहिजे होते, मात्र अद्याप त्या दिशेने कोणतीही ठोस प्रगती झालेली नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. संभाजी महाराजांचा इतिहासाशी जोडलेला संगमेश्वर हा अत्यंत महत्वाचा ठिकाण असून, येथे स्मारक उभारण्याची घोषणा वारंवार केली जाते; पण प्रत्यक्ष काम सुरू नसल्याने जनतेत नाराजी वाढत असल्याचेही सपकाळ यांनी नमूद केले. स्मारकाच्या कामाला तात्काळ सुरुवात करून छत्रपती संभाजी महाराजांना साजेसा सन्मान द्यावा, अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे केली आहे.

Web Title: Ratnagiri rain of slogans but no place to work harshvardhan sapkals attack

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 01, 2026 | 07:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kolhapur News : जनतेच्या घामाचा पैसा, लाचखोरांच्या घशात! प्रशासन अधिकारीच भ्रष्ट, नागरिकांनी कोणाकडे मागावा न्याय?
1

Kolhapur News : जनतेच्या घामाचा पैसा, लाचखोरांच्या घशात! प्रशासन अधिकारीच भ्रष्ट, नागरिकांनी कोणाकडे मागावा न्याय?

Mumbai-Goa Highway:रखडपट्टीवरून ठेकेदारांना दणका, महामार्गाचं काम रखडवणाऱ्या कंपन्यांना १६ कोटींचा दंड
2

Mumbai-Goa Highway:रखडपट्टीवरून ठेकेदारांना दणका, महामार्गाचं काम रखडवणाऱ्या कंपन्यांना १६ कोटींचा दंड

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी
3

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!
4

Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Amitabh Bachchan यांच्या ट्विटवरून सोशल मीडियावर संताप; चाहत्यांची नाराजी, नेटकरी म्हणाले, ”तुम्ही मर्यादा…”

Amitabh Bachchan यांच्या ट्विटवरून सोशल मीडियावर संताप; चाहत्यांची नाराजी, नेटकरी म्हणाले, ”तुम्ही मर्यादा…”

Mar 01, 2026 | 07:12 PM
Iran Israel War: खामेनेईंच्या हत्येवर Asaduddin Owaisi आक्रमक! “हे अमानवीय आहे…”; भारत सरकारकडे केली ‘ही’ मोठी मागणी

Iran Israel War: खामेनेईंच्या हत्येवर Asaduddin Owaisi आक्रमक! “हे अमानवीय आहे…”; भारत सरकारकडे केली ‘ही’ मोठी मागणी

Mar 01, 2026 | 07:08 PM
Iran Israel संघर्षामुळे सोन्याच्या किमती २ लाखांचा टप्पा ओलांडणार? एक्सपर्ट काय सांगतात…

Iran Israel संघर्षामुळे सोन्याच्या किमती २ लाखांचा टप्पा ओलांडणार? एक्सपर्ट काय सांगतात…

Mar 01, 2026 | 06:56 PM
शाळेतल्या प्रांगणात पुस्तकांचा मेळा! झाडाला लगडली पुस्तके, ढोरेगाव शाळेची अभिनव ‘ट्री लायब्ररी’

शाळेतल्या प्रांगणात पुस्तकांचा मेळा! झाडाला लगडली पुस्तके, ढोरेगाव शाळेची अभिनव ‘ट्री लायब्ररी’

Mar 01, 2026 | 06:51 PM
IND vs WI Live Update: ‘करो या मरो’ सामन्यात भारताच्या पदरी नाणेफेक, वेस्ट इंडिजला प्रथम फलंदाजीसाठी केले आमंत्रित

IND vs WI Live Update: ‘करो या मरो’ सामन्यात भारताच्या पदरी नाणेफेक, वेस्ट इंडिजला प्रथम फलंदाजीसाठी केले आमंत्रित

Mar 01, 2026 | 06:45 PM
मुलासह दुबईत अडकली Subhashree Ganguly, पतीने दिली अपडेट; अभिनेत्रीची मदतीची हाक

मुलासह दुबईत अडकली Subhashree Ganguly, पतीने दिली अपडेट; अभिनेत्रीची मदतीची हाक

Mar 01, 2026 | 06:34 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Mar 01, 2026 | 05:09 PM
Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Mar 01, 2026 | 04:50 PM
Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mar 01, 2026 | 04:32 PM
Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Mar 01, 2026 | 03:34 PM
Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Mar 01, 2026 | 03:31 PM
Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Feb 28, 2026 | 07:59 PM
Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Feb 28, 2026 | 07:53 PM