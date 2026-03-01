Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

3 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Skoda Slavia थेट तुमच्या दारात हजर! EMI तर एकदमच शुल्लक

स्कोडाच्या अनेक कार भारतीय बाजारात लोकप्रिय ठरत आहेत. यात Skoda Slavia ला देखील चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. चला या कारच्या फायनान्स प्लॅनबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Mar 01, 2026 | 09:52 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • स्कोडा ही देशातील एक लोकप्रिय ऑटो कंपनी
  • Skoda Slavia साठी 3 लाखांचे डाउन पेमेंट केल्यानंतर किती असेल ईएमआय?
  • EMI फक्त 15 हजारांपेक्षा कमी
भारतात SUV प्रमाणे सेडान कारला सुद्धा चांगली मागणी मिळत आहे. ग्राहकांची हीच मागणी लक्षात घेत अनेक कंपन्यांनी मार्केटमध्ये दमदार सेडान कार्स ऑफर केल्या आहेत. अशातच जर तुम्ही सुद्धा याच सेगमेंटमध्ये एका चांगल्या कारच्या शोधात असाल तर Skoda Slavia तुमच्यासाठी एक उत्तम पर्याय ठरू शकते.

जर तुम्ही स्कोडा स्लाव्हियासाठी 3 लाखांचे डाउन पेमेंट केले तर तुम्हाला दरमहा किती EMI द्यावा लागेल? त्याबद्दल आपण जाणून घेऊयात.

Skoda Slavia ची किंमत

Škoda Slavia या सेडानचा बेस व्हेरिएंट Classic म्हणून ऑफर केला जातो. या मिड-साइज सेडानची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 10 लाख रुपये आहे. ही कार खरेदी केल्यास तुम्हाला एक्स-शोरूम किमतीसोबत रजिस्ट्रेशन आणि इन्शुरन्सचेही अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागते. या कारसाठी सुमारे 1.04 लाख रुपये रजिस्ट्रेशन टॅक्स आणि जवळपास 61 हजार रुपये इन्शुरन्स द्यावे लागतात. त्यामुळे या कारची ऑन-रोड किंमत सुमारे 11.67 लाख रुपये होते.

‘या’ Electric Bikes तुमचं कॉलेज लाइफ गाजवतील! लूक असा जो भल्याभल्या स्पोर्ट बाईकला लाजवेल

3 लाख रुपये डाउन पेमेंट केल्यावर किती EMI?

जर तुम्ही Škoda Slavia चा बेस व्हेरिएंट खरेदी करत असाल, तर बँक साधारणपणे एक्स-शोरूम किमतीवरच लोन देते. अशा परिस्थितीत 3 लाख रुपये डाउन पेमेंट केल्यावर सुमारे 8.67 लाख रुपये कर्ज घ्यावे लागेल.

जर बँक 9 टक्के व्याजदराने 7 वर्षांसाठी हे कर्ज मंजूर करत असेल, तर तुम्हाला दरमहा सुमारे 13,944 रुपये EMI पुढील सात वर्षे भरावी लागेल.

कार प्रत्यक्षात किती महाग पडेल?

जर तुम्ही 8.67 लाख रुपयांचे कार लोन 9 टक्के व्याजदराने 7 वर्षांसाठी घेतले, तर दरमहा 13,944 रुपयांचा EMI भरावा लागेल.

सात वर्षांच्या कालावधीत तुम्ही सुमारे 3.04 लाख रुपये व्याज म्हणून भराल. त्यामुळे एक्स-शोरूम किंमत, ऑन-रोड खर्च आणि व्याज मिळून या कारची एकूण किंमत सुमारे 14.71 लाख रुपये इतकी होते.

SUV सेगमेंटमध्ये तिहेरी लढत? Tata Sierra, Kia Seltos आणि Hyundai Venue मध्ये बेस्ट कोण?

कोणत्या कार्सशी स्पर्धा?

मिड-साइज सेडान सेगमेंटमध्ये Škoda Slavia ची थेट स्पर्धा Hyundai Verna, Volkswagen Virtus,आणि Honda City यांसारख्या लोकप्रिय कार्ससोबत होते.

Web Title: What will be the emi of skoda slavia after 3 lakh rupees down payment

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 01, 2026 | 09:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

33 किमीचा मायलेज अन् किंमत 6.25 लाख रुपये! February 2026 मध्ये ग्राहकांनी ‘या’ कारला दिलासा तुफान प्रतिसाद
1

33 किमीचा मायलेज अन् किंमत 6.25 लाख रुपये! February 2026 मध्ये ग्राहकांनी ‘या’ कारला दिलासा तुफान प्रतिसाद

‘या’ Electric Bikes तुमचं कॉलेज लाइफ गाजवतील! लूक असा जो भल्याभल्या स्पोर्ट बाईकला लाजवेल
2

‘या’ Electric Bikes तुमचं कॉलेज लाइफ गाजवतील! लूक असा जो भल्याभल्या स्पोर्ट बाईकला लाजवेल

SUV सेगमेंटमध्ये तिहेरी लढत? Tata Sierra, Kia Seltos आणि Hyundai Venue मध्ये बेस्ट कोण?
3

SUV सेगमेंटमध्ये तिहेरी लढत? Tata Sierra, Kia Seltos आणि Hyundai Venue मध्ये बेस्ट कोण?

TATA Motorsची Tiago EV आता आणखी ‘पॉवरफुल’! नव्या अवतारात मिळणार जबरदस्त रेंज आणि प्रीमियम फीचर्स
4

TATA Motorsची Tiago EV आता आणखी ‘पॉवरफुल’! नव्या अवतारात मिळणार जबरदस्त रेंज आणि प्रीमियम फीचर्स

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
3 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Skoda Slavia थेट तुमच्या दारात हजर! EMI तर एकदमच शुल्लक

3 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Skoda Slavia थेट तुमच्या दारात हजर! EMI तर एकदमच शुल्लक

Mar 01, 2026 | 09:52 PM
Israel-Iran War: खामेनेईंनंतर आता इराणच्या माजी राष्ट्राध्यक्षांचा खात्मा! इस्रायलच्या भीषण हल्ल्याचा थरकाप उडवणारा Video समोर

Israel-Iran War: खामेनेईंनंतर आता इराणच्या माजी राष्ट्राध्यक्षांचा खात्मा! इस्रायलच्या भीषण हल्ल्याचा थरकाप उडवणारा Video समोर

Mar 01, 2026 | 09:37 PM
Kokan Formula in School : कोकण फॉर्म्युल्यातून शाळा वाचवा! “राज्यभर राबवून सर्व मराठी शाळांना जीवदान द्यावे…”

Kokan Formula in School : कोकण फॉर्म्युल्यातून शाळा वाचवा! “राज्यभर राबवून सर्व मराठी शाळांना जीवदान द्यावे…”

Mar 01, 2026 | 09:13 PM
हवामान क्षेत्रात घडवायचे आहे करिअर? मोठ्या पगाराची संधी! वाचाल तर फायद्यात राहाल

हवामान क्षेत्रात घडवायचे आहे करिअर? मोठ्या पगाराची संधी! वाचाल तर फायद्यात राहाल

Mar 01, 2026 | 08:57 PM
IND vs WI Live Score: पॉवेल-होल्डर समोर भारतीय गोलंदाजांची बत्ती गुल, टीम इंडिया समोर १९६ धावांचे मोठे लक्ष्य

IND vs WI Live Score: पॉवेल-होल्डर समोर भारतीय गोलंदाजांची बत्ती गुल, टीम इंडिया समोर १९६ धावांचे मोठे लक्ष्य

Mar 01, 2026 | 08:49 PM
Mumbai AQI Dropped : निळंशार आकाश, सुंदर निसर्ग, स्वच्छ हवा… मुंबईचा हा कायापालट झाला तरी कसा?

Mumbai AQI Dropped : निळंशार आकाश, सुंदर निसर्ग, स्वच्छ हवा… मुंबईचा हा कायापालट झाला तरी कसा?

Mar 01, 2026 | 08:37 PM
Middle-East Tension: खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर इराणचा ‘विनाशकारी’ अवतार; अमेरिकन नौदलाच्या ताफ्यावर हल्ला, आता Trump काय करणार?

Middle-East Tension: खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर इराणचा ‘विनाशकारी’ अवतार; अमेरिकन नौदलाच्या ताफ्यावर हल्ला, आता Trump काय करणार?

Mar 01, 2026 | 08:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM
Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Mar 01, 2026 | 05:47 PM
Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Mar 01, 2026 | 05:09 PM
Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Mar 01, 2026 | 04:50 PM
Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mar 01, 2026 | 04:32 PM
Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Mar 01, 2026 | 03:34 PM