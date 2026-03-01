3 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Skoda Slavia थेट तुमच्या दारात हजर! EMI तर एकदमच शुल्लक

जर तुम्ही स्कोडा स्लाव्हियासाठी 3 लाखांचे डाउन पेमेंट केले तर तुम्हाला दरमहा किती EMI द्यावा लागेल? त्याबद्दल आपण जाणून घेऊयात.
Škoda Slavia या सेडानचा बेस व्हेरिएंट Classic म्हणून ऑफर केला जातो. या मिड-साइज सेडानची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 10 लाख रुपये आहे. ही कार खरेदी केल्यास तुम्हाला एक्स-शोरूम किमतीसोबत रजिस्ट्रेशन आणि इन्शुरन्सचेही अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागते. या कारसाठी सुमारे 1.04 लाख रुपये रजिस्ट्रेशन टॅक्स आणि जवळपास 61 हजार रुपये इन्शुरन्स द्यावे लागतात. त्यामुळे या कारची ऑन-रोड किंमत सुमारे 11.67 लाख रुपये होते.
जर तुम्ही Škoda Slavia चा बेस व्हेरिएंट खरेदी करत असाल, तर बँक साधारणपणे एक्स-शोरूम किमतीवरच लोन देते. अशा परिस्थितीत 3 लाख रुपये डाउन पेमेंट केल्यावर सुमारे 8.67 लाख रुपये कर्ज घ्यावे लागेल.
जर बँक 9 टक्के व्याजदराने 7 वर्षांसाठी हे कर्ज मंजूर करत असेल, तर तुम्हाला दरमहा सुमारे 13,944 रुपये EMI पुढील सात वर्षे भरावी लागेल.
सात वर्षांच्या कालावधीत तुम्ही सुमारे 3.04 लाख रुपये व्याज म्हणून भराल. त्यामुळे एक्स-शोरूम किंमत, ऑन-रोड खर्च आणि व्याज मिळून या कारची एकूण किंमत सुमारे 14.71 लाख रुपये इतकी होते.
मिड-साइज सेडान सेगमेंटमध्ये Škoda Slavia ची थेट स्पर्धा Hyundai Verna, Volkswagen Virtus,आणि Honda City यांसारख्या लोकप्रिय कार्ससोबत होते.