Shimron Hetmyer चा वर्ल्ड रेकॉर्ड, टी२० वर्ल्ड कपमध्ये ‘इतके’ 6, साहिबजादा फरहानचा रेकॉर्ड तोडला

साहिबजादा फरहानने श्रीलंकेविरुद्ध एक दिवस आधी टी-२० विश्वचषकात एक मोठा विक्रम केला होता, परंतु तो विक्रम शिमरॉन हेटमायरने अवघ्या एका सामन्यानंतर मोडला. भारताविरूद्ध खेळताना हा रेकॉर्ड मोडलाय.

Updated On: Mar 01, 2026 | 10:14 PM
शिमरॉन हेटमायरचा रेकॉर्ड (फोटो सौजन्य - X.com)

शिमरॉन हेटमायरचा रेकॉर्ड (फोटो सौजन्य - X.com)

  • शिमरॉन हेटमायरचा वर्ल्ड रेकॉर्ड 
  • पाकिस्ताच्या साहिबजादा फरहानचा रेकॉर्ड तोडला 
  • सर्वाधिक सिक्स मारण्याचा रेकॉर्ड 
२०२६ च्या टी२० विश्वचषकातील सुपर ८ मध्ये भारताविरुद्धच्या सामन्यात वेस्ट इंडिजचा स्फोटक फलंदाज शिमरॉन हेटमायरने एक नवीन विक्रम प्रस्थापित केला. ईडन गार्डन्सवर झालेल्या या विजयी सामन्यात, हेटमायरने भारतीय फिरकी गोलंदाज वरुण चक्रवर्तीच्या गोलंदाजीवर षटकार मारला आणि एका टी२० विश्वचषक आवृत्तीत सर्वाधिक षटकार मारण्याचा विक्रम केला. भारतासमोर वेस्ट इंडिजने तगडे आव्हान ठेवले आहे. नाणेफेक जिंकल्यानंतर भारताने गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता आणि वेस्ट इंडिजने कमालीचा खेळ करत १९७ धावांचे आव्हान ठेवले आहे. दरम्यान हेटमायरने मोठा रेकॉर्ड ब्रेक केलाय. 

IND vs WI Live Score: पॉवेल-होल्डर समोर भारतीय गोलंदाजांची बत्ती गुल, टीम इंडिया समोर १९६ धावांचे मोठे लक्ष्य

निकोलस पूरन आणि साहिबजादा फरहानचा विक्रम मोडला

हेटमायरने या बाबतीत त्याचे सहकारी निकोलस पूरन आणि साहिबजादा फरहान यांना मागे टाकले. या हंगामात फरहानने १८ षटकार मारले होते, परंतु फक्त एका सामन्यानंतर, हेटमायरने आता हा विक्रम आपल्या नावे केला आहे. दरम्यान, २०२४ च्या आवृत्तीत पूरनने १७ षटकार मारले. या स्पर्धेत आता हेटमायरचे १९ षटकार आहेत. हेटमायरने झिम्बाब्वेविरूद्धही खूपच चांगला खेळ केला होता आणि आपण वेस्ट इंडिजला किती पुढपर्यंत घेऊन जाऊ शकतो हे दाखवून दिले होते. नैसर्गिक ताकदीनिशी खेळणारा हेटमायर सध्या सर्वांचाच चर्चेचा विषय झालाय. 

टी-२० विश्वचषकाच्या एकाच आवृत्तीत सर्वाधिक षटकार

  • १९ शिमरॉन हेटमायर (२०२६)
  • १८ साहिबजादा फरहान (२०२६)
  • १७ निकोलस पूरन (२०२४)
  • १६ ख्रिस गेल (२०१२)
  • १६ रहमानउल्लाह गुरबाज (२०२४)
एकाच ओव्हरमध्ये बुमराहची कमाल गोलंदाजी

या सामन्यात हेटमायर चांगल्या फॉर्ममध्ये होता, त्याने ११ चेंडूत २७ धावा केल्या. तथापि, पुढच्याच चेंडूवर जसप्रीत बुमराहच्या गोलंदाजीवर संजू सॅमसनने त्याला झेलबाद केले. त्याच षटकात, बुमराहने ४० धावा केल्यानंतर रोस्टन चेसलाही एका चेंडूवर बाद केले.

IND vs WI Live Update: ‘करो या मरो’ सामन्यात भारताच्या पदरी नाणेफेक, वेस्ट इंडिजला प्रथम फलंदाजीसाठी केले आमंत्रित

सेमीफायनलसाठी एक महत्त्वाचा सामना

उभय संघांसाठी उपांत्य फेरीत स्थान निश्चित करण्यासाठी हा सामना महत्त्वाचा आहे. दोन्ही संघ एक विजय आणि एक पराभवासह सुपर ८ मध्ये स्थान मिळविण्याच्या शर्यतीत आहेत. आज जिंकणारा संघ अंतिम चारमध्ये स्थान निश्चित करेल. मात्र सध्या चाहत्यांचा जीव नक्कीच वरखाली होत आहे. हा सामना म्हणजे चाहत्यांसाठी पर्वणीच आहे 

Mar 01, 2026 | 10:14 PM
