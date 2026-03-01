Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • After Khamenei Ahmadinejad Also Perished Former President Killed In Israeli Attack

Israel-Iran War: खामेनेईंनंतर आता इराणच्या माजी राष्ट्राध्यक्षांचा खात्मा! इस्रायलच्या भीषण हल्ल्याचा थरकाप उडवणारा Video समोर

इस्रायलच्या 'यरुशलम पोस्ट' या वृत्तपत्राने यासंदर्भातील दावा केला असून, अहमदीनेजाद यांच्या निवासस्थानावरील हल्ल्याचा एक थरकाप उडवणारा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.

Updated On: Mar 01, 2026 | 09:37 PM
खामेनेईंनंतर आता इराणच्या माजी राष्ट्राध्यक्षांचा खात्मा! (Photo Credit- X)

खामेनेईंनंतर आता इराणच्या माजी राष्ट्राध्यक्षांचा खात्मा! (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

 

  • इराणचा कट्टर नेता संपला!
  • इस्रायलचा मोठा सर्जिकल स्ट्राईक
  • भीषण हल्ल्याचा थरकाप उडवणारा Video समोर
Mahmoud Ahmadinejad Death: मध्य पूर्वेतील युद्धाने आता अत्यंत भीषण वळण घेतले आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या निधनानंतर काही तासांतच, इराणचे माजी राष्ट्राध्यक्ष महमूद अहमदीनेजाद (Mahmoud Ahmadinejad) यांचाही इस्रायली हवाई हल्ल्यात मृत्यू झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे. इस्रायलच्या ‘यरुशलम पोस्ट’ या वृत्तपत्राने यासंदर्भातील दावा केला असून, अहमदीनेजाद यांच्या निवासस्थानावरील हल्ल्याचा एक थरकाप उडवणारा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.

इस्रायलविरोधी कट्टर भूमिकेसाठी ओळख

महमूद अहमदीनेजाद यांनी २००५ ते २०१३ या काळात इराणचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून कार्यभार सांभाळला होता. आपल्या कार्यकाळात त्यांनी अत्यंत कट्टर आणि पाश्चात्य विरोधी भूमिका घेतली होती. “इस्रायलला जगाच्या नकाशावरून पुसून टाकले पाहिजे,” असे वादग्रस्त विधान करून त्यांनी संपूर्ण जगात खळबळ उडवून दिली होती. त्यांच्याच काळात इराणचा अणू कार्यक्रम वेगाने पुढे सरकला, ज्यामुळे इराण आणि पाश्चात्य देशांमधील, विशेषतः अमेरिकेसोबतचे संबंध विकोपाला गेले होते.

Middle-East Tension: खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर इराणचा ‘विनाशकारी’ अवतार; अमेरिकन नौदलाच्या ताफ्यावर हल्ला, आता Trump काय करणार?

रशिया-युक्रेन युद्धावरील भूमिकेमुळे चर्चेत

अहमदीनेजाद हे त्यांच्या पुराणमतवादी धोरणांसाठी प्रसिद्ध असले, तरी अलीकडच्या काळात त्यांनी युक्रेनवरील रशियाच्या आक्रमणाची कडक शब्दांत निंदा करून जगाला चकित केले होते. इराणचे सध्याचे शासन रशियाच्या बाजूने उभे असताना, अहमदीनेजाद यांनी युक्रेनच्या सार्वभौमत्वाचे समर्थन केले होते. त्यांच्या या अनपेक्षित भूमिकेमुळे ते पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले होते.

इराणमध्ये नेतृत्वाचे मोठे संकट

सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनेई आणि आता महमूद अहमदीनेजाद यांसारख्या बलाढ्य नेत्यांच्या एकापाठोपाठ एक झालेल्या अंतामुळे इराणमध्ये नेतृत्वाचे गंभीर संकट निर्माण झाले आहे. देशातील राजकीय आणि धार्मिक पोकळी भरून काढणे आता इराणसमोर मोठे आव्हान आहे. या नुकसानीचा बदला घेण्यासाठी इराणच्या ‘रिव्होल्युशनरी गार्ड्स’ने (IRGC) इस्रायल आणि अमेरिकेवर मोठ्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांची धमकी दिली आहे.

अमेरिकन युद्धनौकेवर हल्ल्याचा दावा

खामेनेई आणि अहमदीनेजाद यांच्या मृत्यूचा सूड म्हणून इराणने अमेरिकेच्या ‘अब्राहम लिंकन’ (Abraham Lincoln) या युद्धनौकेवर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांनी हल्ला केल्याचा दावा केला आहे. या घडामोडींमुळे मध्य पूर्वेतील तणाव आता सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला असून, हे संकट जागतिक महायुद्धाकडे झुकते की काय, अशी भीती संरक्षण तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. इराणच्या जनतेमध्ये सध्या संतापाचे वातावरण असून मोठ्या प्रमाणात निदर्शने सुरू आहेत.

Iran-Israel युद्धाचा मोठा फटका हवाई वाहतुकीवर! मध्यपूर्वेतील १८०० हून अधिक विमाने रद्द; हजारो प्रवासी विमानतळांवर अडकले

Web Title: After khamenei ahmadinejad also perished former president killed in israeli attack

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 01, 2026 | 09:37 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Middle-East Tension: खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर इराणचा ‘विनाशकारी’ अवतार; अमेरिकन नौदलाच्या ताफ्यावर हल्ला, आता Trump काय करणार?
1

Middle-East Tension: खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर इराणचा ‘विनाशकारी’ अवतार; अमेरिकन नौदलाच्या ताफ्यावर हल्ला, आता Trump काय करणार?

Iran Israel युद्धामुळे भारत ॲलर्ट! पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली बोलावली CCS बैठक; मध्य पूर्वेतील तणाव शिगेला
2

Iran Israel युद्धामुळे भारत ॲलर्ट! पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली बोलावली CCS बैठक; मध्य पूर्वेतील तणाव शिगेला

Iran-Israelयुद्धामुळे महागाईचा भडका! पेट्रोल-डिझेलच्या किमती १०-१२ रुपयांनी वाढणार?
3

Iran-Israelयुद्धामुळे महागाईचा भडका! पेट्रोल-डिझेलच्या किमती १०-१२ रुपयांनी वाढणार?

Iran Israel War: खामेनेईंच्या हत्येवर Asaduddin Owaisi आक्रमक! “हे अमानवीय आहे…”; भारत सरकारकडे केली ‘ही’ मोठी मागणी
4

Iran Israel War: खामेनेईंच्या हत्येवर Asaduddin Owaisi आक्रमक! “हे अमानवीय आहे…”; भारत सरकारकडे केली ‘ही’ मोठी मागणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Israel-Iran War: खामेनेईंनंतर आता इराणच्या माजी राष्ट्राध्यक्षांचा खात्मा! इस्रायलच्या भीषण हल्ल्याचा थरकाप उडवणारा Video समोर

Israel-Iran War: खामेनेईंनंतर आता इराणच्या माजी राष्ट्राध्यक्षांचा खात्मा! इस्रायलच्या भीषण हल्ल्याचा थरकाप उडवणारा Video समोर

Mar 01, 2026 | 09:37 PM
Kokan Formula in School : कोकण फॉर्म्युल्यातून शाळा वाचवा! “राज्यभर राबवून सर्व मराठी शाळांना जीवदान द्यावे…”

Kokan Formula in School : कोकण फॉर्म्युल्यातून शाळा वाचवा! “राज्यभर राबवून सर्व मराठी शाळांना जीवदान द्यावे…”

Mar 01, 2026 | 09:13 PM
33 किमीचा मायलेज अन् किंमत 6.25 लाख रुपये! February 2026 मध्ये ग्राहकांनी ‘या’ कारला दिलासा तुफान प्रतिसाद

33 किमीचा मायलेज अन् किंमत 6.25 लाख रुपये! February 2026 मध्ये ग्राहकांनी ‘या’ कारला दिलासा तुफान प्रतिसाद

Mar 01, 2026 | 08:57 PM
हवामान क्षेत्रात घडवायचे आहे करिअर? मोठ्या पगाराची संधी! वाचाल तर फायद्यात राहाल

हवामान क्षेत्रात घडवायचे आहे करिअर? मोठ्या पगाराची संधी! वाचाल तर फायद्यात राहाल

Mar 01, 2026 | 08:57 PM
IND vs WI Live Score: पॉवेल-होल्डर समोर भारतीय गोलंदाजांची बत्ती गुल, टीम इंडिया समोर १९६ धावांचे मोठे लक्ष्य

IND vs WI Live Score: पॉवेल-होल्डर समोर भारतीय गोलंदाजांची बत्ती गुल, टीम इंडिया समोर १९६ धावांचे मोठे लक्ष्य

Mar 01, 2026 | 08:49 PM
Mumbai AQI Dropped : निळंशार आकाश, सुंदर निसर्ग, स्वच्छ हवा… मुंबईचा हा कायापालट झाला तरी कसा?

Mumbai AQI Dropped : निळंशार आकाश, सुंदर निसर्ग, स्वच्छ हवा… मुंबईचा हा कायापालट झाला तरी कसा?

Mar 01, 2026 | 08:37 PM
Ahilyanagar News: अतिक्रमणाविरोधात दुसऱ्यांदा नोटीस बजावण्याचे काम सुरु, कारवाई प्रक्रिया झाली गतिमान

Ahilyanagar News: अतिक्रमणाविरोधात दुसऱ्यांदा नोटीस बजावण्याचे काम सुरु, कारवाई प्रक्रिया झाली गतिमान

Mar 01, 2026 | 08:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM
Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Mar 01, 2026 | 05:47 PM
Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Mar 01, 2026 | 05:09 PM
Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Mar 01, 2026 | 04:50 PM
Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mar 01, 2026 | 04:32 PM
Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Mar 01, 2026 | 03:34 PM