Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

कोकणवासीयांची अनेक वर्षांची प्रतीक्षा अखेर संपली असून मुंबई–विजयदुर्ग रो-रो सेवा आजपासून प्रत्यक्षात सुरू झाली आहे. सकाळी ८ वाजता मंत्री Nitesh Rane यांच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखवून प्रवासी जहाजाला रवाना करण्यात आले.

Updated On: Mar 01, 2026 | 03:34 PM

 

कोकणवासीयांची अनेक वर्षांची प्रतीक्षा अखेर संपली असून मुंबई–विजयदुर्ग रो-रो सेवा आजपासून प्रत्यक्षात सुरू झाली आहे. सकाळी ८ वाजता मंत्री Nitesh Rane यांच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखवून या ८५ मीटर लांबीच्या प्रवासी जहाजाला मुंबईहून विजयदुर्गकडे रवाना करण्यात आले. ६२० प्रवाशांची क्षमता असलेले हे जहाज साधारण १६० ते १८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास करत संध्याकाळी ४ वाजेपर्यंत Vijaydurg Port येथे सुरक्षितरित्या दाखल होणार असल्याची माहिती प्रादेशिक बंदर अधिकारी कॅप्टन संजय त्रिंबक उगलमुगले यांनी दिली.

 

