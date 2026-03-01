Maruti Brezza की Tata Nexon, रोजच्या वापरासाठी कोणती कार बेस्टमध्ये बेस्ट? जाणून घ्या

किमतीच्या बाबतीत Tata Nexon ही Maruti Suzuki Brezza पेक्षा थोडी स्वस्त आहे. नेक्सॉनची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 7.32 लाख रुपये आहे, तर ब्रेझाची सुरुवातीची किंमत 8.26 लाख रुपये आहे.
नेक्सॉनचा टॉप व्हेरिएंट सुमारे 13.79 लाख रुपये पर्यंत जातो, तर ब्रेझाचा टॉप व्हेरिएंट 12.86 लाख रुपये पर्यंत उपलब्ध आहे. त्यामुळे तुमचे बजेट मर्यादित असेल, तर नेक्सॉन हा किफायतशीर पर्याय ठरू शकतो. मात्र ब्रेझाचा कमी मेंटेनन्स खर्च आणि मजबूत रिसेल व्हॅल्यू दीर्घकाळासाठी फायदेशीर ठरू शकते.
Tata Nexon दोन इंजिन पर्यायांसह उपलब्ध आहे. या दोन्ही इंजिनसोबत 6-स्पीड मॅन्युअल, AMT आणि DCT गिअरबॉक्स पर्याय मिळतात. नेक्सॉनचे टर्बो इंजिन ओव्हरटेकिंग आणि हायवे ड्रायव्हिंगसाठी चांगला अनुभव देते.
दुसरीकडे Maruti Suzuki Brezza मध्ये 1.5 लिटर K15C पेट्रोल इंजिन देण्यात आले आहे, जे माइल्ड-हायब्रिड सिस्टमसह येते. शहरातील वाहतुकीत ब्रेझाची ड्रायव्हिंग स्मूथ, रिफाइंड आणि कमी व्हायब्रेशनची असल्यामुळे रोजच्या वापरासाठी ती अधिक सोयीची ठरते.
मायलेजच्या बाबतीत Maruti Suzuki Brezza आघाडीवर आहे. ब्रेझाच्या पेट्रोल व्हर्जनमध्ये सुमारे 19.8 kmpl मायलेज मिळते, तर CNG व्हर्जनमध्ये 25.51 km/kg पर्यंत मायलेजचा दावा केला जातो. तर Tata Nexon च्या पेट्रोल व्हर्जनमध्ये सुमारे 17–18 kmpl मायलेज मिळते. त्याच्या डिझेल व्हर्जनमध्ये मात्र 24.08 kmpl पर्यंत मायलेज मिळू शकते.
फीचर्सच्या बाबतीत दोन्ही SUV मजबूत आहेत. मात्र Tata Nexon मध्ये अधिक आधुनिक आणि टेक्नॉलॉजी-आधारित फीचर्स दिले आहेत. यात 10.25 इंच टचस्क्रीन, व्हेंटिलेटेड सीट्स, पॅनोरॅमिक सनरूफ, 360 डिग्री कॅमेरा, वायरलेस चार्जिंग आणि JBL साउंड सिस्टम यांसारख्या सुविधा मिळतात.
दुसरीकडे Maruti Suzuki Brezza मध्ये 9 इंच टचस्क्रीन, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), ऑटो AC, सनरूफ आणि वायरलेस चार्जर यांसारखी उपयुक्त फीचर्स देण्यात आली आहेत, जी रोजच्या वापरासाठी सोयीस्कर ठरतात.