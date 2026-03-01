Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Kolhapur News Poor Cleanliness In The Tourism Hub Itself Administration Wakes Up After High Courts Rebuke

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

करवीर निवासिनी आई अंबाबाईच्या दर्शनासाठी वर्षभर देशभरातील लाखो भाविकांची शहरात गर्दी असते. यामध्ये महिलांची संख्या उल्लेखनीय असते..श्री अंबाबाई दर्शनाला आलेल्या महिलांसाठी पागा बिल्डींगमध्ये स्वच्छतागृह आहे.

Updated On: Mar 01, 2026 | 05:56 PM

Web Title: Kolhapur news poor cleanliness in the tourism hub itself administration wakes up after high courts rebuke

Get Latest Marathi News, Maharashtra News

Published On: Mar 01, 2026 | 05:56 PM

Mar 01, 2026 | 05:56 PM
