Railway Recruitment 2026: RRB कडून 22 हजार पदांची मेगाभरती; 10वी पास उमेदवारांसाठी सुवर्णसंधी

भारतीय रेल्वेने RRB CEN 09/2025 अंतर्गत 22,000 लेव्हल-1 पदांसाठी मेगाभरती जाहीर केली आहे. 10वी पास उमेदवारांसाठी ही मोठी संधी असून CBT, PET व मेडिकलद्वारे निवड होणार आहे.

Updated On: Dec 29, 2025 | 07:30 PM
career (फोटो सौजन्य: social media)
  • 22,000 लेव्हल-1 पदांची भरती (पॉइंट्समन, ट्रॅक मेंटेनर, असिस्टंट)
  • पात्रता: 10वी पास, वय 18 ते 33 वर्षे
  • वेतन: 18,000 रु. + DA, HRA व इतर भत्ते
RRB Group D Recruitment 2026 Notification: भारतीय रेल्वेत नौकरी करू इच्छुकांनसाठी मोठी बातमी. भारतीय रेल्वेत तब्बल 22,000 लेव्हल-1 पदांसाठी मेगाभरती घेण्यात आले आहे. रेल्वे भरती मंडळाने (RRB) अधिसूचना क्रमांक CEN 09/2025 अंतर्गत एकूण 22,000 लेव्हल-1 पदांची घोषणा केली आहे. या मेगा भरतीसाठी अर्ज कसा कराल, शैक्षणिक पात्रता काय, निवड प्रक्रिया, इत्यादी… जाणून घ्या.

विद्यापीठाच्या राजकारणात नवा बदल, आचारसंहितेनंतर प्र-कुलगुरूंची होणार नियुक्ती

रेल्वे भरती मंडळाने (RRB) एकूण 22,000 पदांसाठी भरतीची घोषणा केली आहे. ही भरती पॉइंट्समन, असिस्टंट, ट्रॅक मेंटेनर (ग्रेड IV) आणि विविध तांत्रिक विभाग (अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल) या पदांसाठी घेण्यात येणार आहे.

याभरतीसाठी शैक्षणिक पात्रता काय?
उमेदवारांनी मान्यताप्राप्त मंडळातून 10वी (मॅट्रिक) उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. तांत्रिक पदांसाठी आयटीआय प्रमाणपत्र किंवा राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रमाणपत्र (एनएसी) असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाऊ शकते.

वयोमर्यादा किती

१ जानेवारी २०२६ रोजी उमेदवारांचे वय १८ ते ३३ वर्षांच्या दरम्यान असणे आवश्यक आहे. सरकारी नियमांनुसार राखीव प्रवर्गासाठी (ओबीसींसाठी ३ वर्षे आणि एससी/एसटीसाठी ५ वर्षे) वयात सूट दिली जाईल.

निवड प्रक्रिया

  • रेल्वेने एक पारदर्शक आणि बहु-स्तरीय निवड प्रक्रिया स्थापित केली आहे.
  • संगणक आधारित चाचणी (सीबीटी): यामध्ये सामान्य विज्ञान, गणित, तर्क आणि सामान्य जागरूकता या विषयांवर १०० प्रश्न असतील.
  • शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी (पीईटी): सीबीटी उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवारांना शारीरिक चाचण्या (उदा. ३५ किलो वजन उचलणे आणि पुरुषांसाठी १००० मीटर धावणे) उत्तीर्ण करावे लागतील.
  • कागदपत्र पडताळणी आणि वैद्यकीय चाचणी: शेवटी, यशस्वी उमेदवारांना कागदपत्र पडताळणी आणि वैद्यकीय तपासणी करावी लागेल.
वेतन किती
निवडलेल्या उमेदवारांना ७ व्या वेतन आयोगाच्या वेतन मॅट्रिक्सच्या लेव्हल १ नुसार पगार मिळेल. सुरुवातीचा मूळ पगार ₹१८,००० असेल, ज्यामध्ये महागाई भत्ता (डीए), घरभाडे भत्ता (एचआरए) आणि इतर रेल्वे लाभांचा समावेश असेल.

अर्ज कसा कराल?
उमेदवारांनी अर्ज ऑनलाईन करावा लागेल. उमेदवारांनी www.rrbapply.gov.in ला भेट देऊन नोंदणी करावी. सामान्य आणि ओबीसी उमेदवारांसाठी शुल्क ₹५०० आहे. सीबीटीमध्ये उपस्थित राहिल्यानंतर ₹४०० परत केले जातील. तर एससी/एसटी, महिला आणि अपंग व्यक्तींसाठी शुल्क २५० रुपये आहे.

CSIR NET डिसेंबर 2025 परीक्षार्थींसाठी मोठी बातमी! उत्तरपत्रिका व आक्षेप नोंदवण्याची प्रक्रिया होणार सुरू

भरतीसाठी महत्वाच्या तारखा कोणत्या?

  • शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी: 23 डिसेंबर 2025
  • विस्तृत नोटिफिकेशनः 20 जानेवारी 2026
  • ऑनलाइन अर्ज सुरु: 21 जानेवारी 2026
  • अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 20 फेब्रुवारी 2026 (रात्री 11:59)
अर्ज कसा करावा?
अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन असेल. उमेदवारांनी www.rrbapply.gov.in ला भेट देऊन नोंदणी करावी. सामान्य आणि ओबीसी उमेदवारांसाठी शुल्क ₹५०० आहे (सीबीटीमध्ये उपस्थित राहिल्यानंतर ₹४०० परत केले जातील), तर एससी/एसटी, महिला आणि अपंग व्यक्तींसाठी शुल्क ₹२५० आहे.

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: रेल्वे भरतीसाठी अर्ज कधी सुरू होणार?

    Ans: ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया 21 जानेवारी 2026 पासून सुरू होईल.

  • Que: निवड प्रक्रिया कशी असेल?

    Ans: CBT परीक्षा, PET, कागदपत्र पडताळणी व मेडिकल टेस्टद्वारे निवड होईल.

  • Que: अर्ज कुठे करायचा?

    Ans: अधिकृत वेबसाइट www.rrbapply.gov.in वरून अर्ज करावा लागेल.

Published On: Dec 29, 2025 | 07:30 PM

Topics:  

