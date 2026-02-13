Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • A Budget Of 74 Thousand Crores And A Wide Range Of Power Who Has The Keys To The Bmc Treasury

BMC Politics: ७४ हजार कोटींचे बजेट आणि सत्तेचा सारीपाट; BMCच्या तिजोरीच्या चाव्या कुणाकडे?

७४,००० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या अवाढव्य अर्थसंकल्पाचे वाटप करण्यासाठी आणि नवीन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यासाठी स्थायी समिती अध्यक्षांची उपस्थिती अनिवार्य आहे.

Updated On: Feb 13, 2026 | 04:19 PM
BMC Standing Committee, Mumbai Politics News, BMC Treasury, Mumbai BMC Election

७४ हजार कोटींचे बजेट आणि सत्तेचा सारीपाट; BMCच्या तिजोरीच्या चाव्या कुणाकडे?

Follow Us:
Follow Us:
  • स्थायी समिती, सुधारणा समिती आणि शिक्षण समिती यांसारख्या महत्त्वाच्या वैधानिक समित्यांच्या अध्यक्ष निवडीकडे सर्वांचे लक्ष
  • मुंबई महानगरपालिकेचा ७४,००० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा अवाढव्य अर्थसंकल्प मार्गी लावण्यासाठी स्थायी समितीची स्थापना होणे अनिवार्य
  • महापौर निवडणुकीपासून दूर राहिलेले विरोधी पक्ष (शिवसेना-UBT आणि काँग्रेस) आता संख्याबळाच्या आधारे वैधानिक समित्यांमध्ये आपले प्रतिनिधित्व मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील
 

BMC elections 2026: देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत (BMC) सत्ता चित्र स्पष्ट झाल्यामुळे, प्रशासकीय आणि कायदेविषयक कामांना गती देण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. अलिकडेच झालेल्या मुंबई महापौर निवडणुकीनंतर, सर्वांचे लक्ष आता स्थायी समिती, सुधारणा समिती आणि शिक्षण समितीसारख्या बीएमसीच्या समित्यांवर अध्यक्षांच्या नियुक्तीकडे लागले आहे. (BMC)

महायुतीचे वर्चस्व आणि समिती निर्मिती

भाजप आणि शिवसेनेच्या (शिंदे गटाच्या) युती असलेल्या ‘महायुती’ने बीएमसी निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळाले. भाजपच्या रितू तावडे महापौरपदी बिनविरोध निवडून आल्यानंतर, सत्ताधारी पक्ष आता आपली पकड मजबूत करण्यासाठी आपल्या विश्वासू नगरसेवकांना प्रमुख समित्यांवर ठेवण्याची योजना आखली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यानंतर येत्या काही दिवसांत होणाऱ्या विशेष बैठकांमध्ये या समित्यांचे सदस्य आणि अध्यक्षांची घोषणा केली जाऊ शकते.

Nashik News: ट्रॅफिक सिग्नलवरील ही चूक पडेल महागात, एका क्षणात ऑनलाईन चालान कापलं जाणार

२०२६ च्या अर्थसंकल्पासाठी समित्यांच्या नियुक्त्यांचे महत्त्व

फेब्रुवारी महिना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसाठी (BMC) आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ७४,००० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या अवाढव्य अर्थसंकल्पाचे वाटप करण्यासाठी आणि नवीन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यासाठी स्थायी समिती अध्यक्षांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. गेल्या चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर, आता निवडून आलेल्या प्रतिनिधींमुळे प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढण्याची अपेक्षा आहे. कोस्टल रोड, रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांना या समित्यांच्या स्थापनेनंतरच अंतिम मंजुरी मिळणार आहे.

गावातील उमेदवारांना नाकारून राष्ट्रवादीला दिले विक्रमी मताधिक्य; कोऱ्हाळेकरांची आवडत्या नेत्याला अनोखी

विरोधी पक्षांची भूमिका आणि धोरणात्मक समीकरणे

महापौरपदाच्या निवडणुकीपासून दूर राहिलेले विरोधी पक्ष (शिवसेना – UBT आणि काँग्रेस) आता वैधानिक समित्यांमध्ये आपले प्रतिनिधित्व मिळवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. नियमांनुसार, नगरसेवकांच्या संख्याबळाच्या आधारावर प्रत्येक पक्षाला समित्यांमध्ये जागांचे वाटप केले जाते. सत्ताधारी युती अध्यक्षपद स्वतःकडे राखण्याची शक्यता असली तरी, अर्थसंकल्पीय चर्चेदरम्यान विरोधक प्रशासनावर दबाव निर्माण करण्याची चिन्हे आहेत.

नियोजित वेळापत्रक

बीएमसी प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, समित्यांच्या स्थापनेची प्रक्रिया

१६ फेब्रुवारी: वैधानिक समित्यांच्या सदस्यांची नावे अंतिम केली जातील.

२० फेब्रुवारी: समित्यांच्या अध्यक्षांची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे.

 

 

 

Web Title: A budget of 74 thousand crores and a wide range of power who has the keys to the bmc treasury

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 13, 2026 | 04:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sillod ZP Election Result 2026: भाजप-शिवसेनेला मिळाली समान मते; भविष्यात राजकीय संघर्ष तीव्र होणार
1

Sillod ZP Election Result 2026: भाजप-शिवसेनेला मिळाली समान मते; भविष्यात राजकीय संघर्ष तीव्र होणार

मोठी बातमी ! पक्षविरोधात भूमिका घेणाऱ्या 69 कार्यकर्त्यांवर भाजपकडून कारवाई; थेट सहा वर्षांसाठी…
2

मोठी बातमी ! पक्षविरोधात भूमिका घेणाऱ्या 69 कार्यकर्त्यांवर भाजपकडून कारवाई; थेट सहा वर्षांसाठी…

Pune BJP Crisis: भाजपची पुण्यात मोठी कारवाई; अमोल बालवडकरांसह ६९ बंडखोर कार्यकर्त्यांची सहा वर्षांसाठी हकालपट्टी
3

Pune BJP Crisis: भाजपची पुण्यात मोठी कारवाई; अमोल बालवडकरांसह ६९ बंडखोर कार्यकर्त्यांची सहा वर्षांसाठी हकालपट्टी

भाजप आणि RSS चे अनोखे नाते! नक्की कोणाला कोणामुळे आले अच्छे दिने, सरसंघचालक स्पष्टच म्हणाले
4

भाजप आणि RSS चे अनोखे नाते! नक्की कोणाला कोणामुळे आले अच्छे दिने, सरसंघचालक स्पष्टच म्हणाले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Karjat News : शेती आणि जनावरांसाठी पाणी अडवणं गरजेचं; नाल्यावर सिमेंट बंधारा टाकण्यात यावा, गावकऱ्यांची मागणी

Karjat News : शेती आणि जनावरांसाठी पाणी अडवणं गरजेचं; नाल्यावर सिमेंट बंधारा टाकण्यात यावा, गावकऱ्यांची मागणी

Feb 13, 2026 | 04:41 PM
Palghar Zilla Parishad: सरावली ग्रामपंचायतीत आर्थिक गैरव्यवहार? अमोल गर्ने यांचा आंदोलनाचा इशारा

Palghar Zilla Parishad: सरावली ग्रामपंचायतीत आर्थिक गैरव्यवहार? अमोल गर्ने यांचा आंदोलनाचा इशारा

Feb 13, 2026 | 04:40 PM
IND vs PAK: पाकिस्तानचा धुव्वा उडवण्यासाठी टीम इंडिया सज्ज; हाय-व्होल्टेज लढतीसाठी भारतीय संघ रवाना

IND vs PAK: पाकिस्तानचा धुव्वा उडवण्यासाठी टीम इंडिया सज्ज; हाय-व्होल्टेज लढतीसाठी भारतीय संघ रवाना

Feb 13, 2026 | 04:34 PM
Shivsena News : परभणीत उबाठाचा मुस्लिमधार्जिणा चेहरा समोर आला, संजय निरुपम यांची खरमरीत टीका

Shivsena News : परभणीत उबाठाचा मुस्लिमधार्जिणा चेहरा समोर आला, संजय निरुपम यांची खरमरीत टीका

Feb 13, 2026 | 04:33 PM
BMC Politics: ७४ हजार कोटींचे बजेट आणि सत्तेचा सारीपाट; BMCच्या तिजोरीच्या चाव्या कुणाकडे?

BMC Politics: ७४ हजार कोटींचे बजेट आणि सत्तेचा सारीपाट; BMCच्या तिजोरीच्या चाव्या कुणाकडे?

Feb 13, 2026 | 04:17 PM
Shrivardhan Municipal Council: श्रीवर्धन नगरपालिकेत ‘ऍक्शन मोड’ची गरज; नागरिकांचा वाढला संताप 

Shrivardhan Municipal Council: श्रीवर्धन नगरपालिकेत ‘ऍक्शन मोड’ची गरज; नागरिकांचा वाढला संताप 

Feb 13, 2026 | 04:07 PM
Marathi Serial : छत्रपतींची वाघीण पोहोचली रायगडावर; शिवजयंती निमित्ताने ‘कमळी’ मालिकेचा खास भाग, पाहा प्रोमो

Marathi Serial : छत्रपतींची वाघीण पोहोचली रायगडावर; शिवजयंती निमित्ताने ‘कमळी’ मालिकेचा खास भाग, पाहा प्रोमो

Feb 13, 2026 | 03:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM
Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Feb 12, 2026 | 07:48 PM
Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Feb 12, 2026 | 07:30 PM
Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Feb 12, 2026 | 07:23 PM
Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Feb 12, 2026 | 07:17 PM
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM
Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Feb 12, 2026 | 02:51 PM