CSIR NET डिसेंबर 2025 परीक्षार्थींसाठी मोठी बातमी! उत्तरपत्रिका व आक्षेप नोंदवण्याची प्रक्रिया होणार सुरू

CSIR NET डिसेंबर २०२५ ची परीक्षा देशभरातील विविध केंद्रांवर संगणक आधारित चाचणी (CBT) पद्धतीने घेण्यात आली होती. ही परीक्षा पाच प्रमुख विषयांसाठी घेण्यात आली होती. लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस आणि अर्थ साइंस या विषयांची परीक्षा घेण्यात आली होती. आता विध्यार्थी त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी त्यांच्या उत्तरपत्रिकांची आतुरतेने वाट बघत आहे.
कसे डाउनलोड कराल आंसर-की आणि रिस्पॉन्स शीट ?
NTA विद्यार्थ्यांना तात्पुरती उत्तर कीवर आक्षेप नोंदवण्याची संधी देखील प्रदान करणार आहे. जर एखाद्या विद्यार्थ्याला एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर चुकीचे दिले गेले आहे. तर ते निर्धारित वेळेच्या आत त्याला आवाहन देऊ शकतात. यासाठी उमेदवारांना प्रत्येक प्रश्नासाठी निश्चित शुल्क भरावे लागेल. प्राप्त झालेल्या आक्षेपांची तज्ञांकडून पुनरावलोकन केली जाईल, त्यानंतर ‘अंतिम उत्तर की’ आणि नंतर अंतिम निकाल जाहीर करण्यात येणार.
एक ते दोन आठवड्यांच्या आत अंतिम निकाल
विद्यापीठांमध्ये ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) आणि असिस्टंट प्रोफेसरशिपच्या पात्रतेसाठी CSIR NET परीक्षा घेतली जाते. आंसर-कीमुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षेदरम्यान प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर पाहता येते, ज्यामुळे त्यांचे गुण मोजणे सोपे होते.आंसर-की प्रसिद्ध झाल्यानंतर एक ते दोन आठवड्यांच्या आत अंतिम निकाल जाहीर करण्यात येणार. अधिक अपडेटसाठी एनटीएची अधिकृत वेबसाईटवर भेट द्या.
Ans: csirnet.nta.ac.in या अधिकृत वेबसाइटवर.
Ans: लॉगिन करून ठराविक शुल्क भरून दिलेल्या वेळेत आक्षेप नोंदवता येईल.
Ans: उत्तरपत्रिकेनंतर 1 ते 2 आठवड्यांत अंतिम निकाल जाहीर होण्याची शक्यता आहे.