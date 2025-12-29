Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

CSIR NET डिसेंबर 2025 परीक्षार्थींसाठी मोठी बातमी! उत्तरपत्रिका व आक्षेप नोंदवण्याची प्रक्रिया होणार सुरू

CSIR NET डिसेंबर 2025 परीक्षेची तात्पुरती उत्तरपत्रिका व उमेदवारांची प्रतिसादपत्रिका लवकरच csirnet.nta.ac.in वर जाहीर होणार आहे. आक्षेप नोंदवण्याची संधी दिली जाणार असून त्यानंतर अंतिम उत्तर की व निकाल जाहीर केला जाईल.

Updated On: Dec 29, 2025 | 02:15 PM
career (फोटो सौजन्य: social media)
  • CSIR NET डिसेंबर 2025 परीक्षा CBT पद्धतीने पार पडली
  • उत्तरपत्रिका व रिस्पॉन्स शीट अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध होणार
  • उत्तरांवर आक्षेप नोंदवण्याची सुविधा NTA देणार
CSIR NET डिसेंबर २०२५: CSIR NET डिसेंबर 2025 परीक्षार्थींसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. NTA (राष्ट्रीय चाचणी संस्था) लवकरच वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद (CSIR) UGC NET डिसेंबर २०२५ परीक्षेसाठी प्रोविजनल आंसर-की आणि उमेदवारांच्या रिस्पॉन्स शीट प्रसिद्ध करणार असल्याचे सामोर आले आहे. CSIR NET डिसेंबर २०२५ प्रोविजनल आंसर-की आणि रिस्पॉन्स शीट कसे डाउनलोड करायचे आणि कुठे चला जाणून घेऊया.

Kolhapur News : लेखक-कवी घडवणारा आदर्श उपक्रम ; मराठी साहित्य संमेलनातून विद्यार्थ्यांच्या करियरला नवी दिशा

CSIR NET डिसेंबर २०२५ ची परीक्षा देशभरातील विविध केंद्रांवर संगणक आधारित चाचणी (CBT) पद्धतीने घेण्यात आली होती. ही परीक्षा पाच प्रमुख विषयांसाठी घेण्यात आली होती. लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस आणि अर्थ साइंस या विषयांची परीक्षा घेण्यात आली होती. आता विध्यार्थी त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी त्यांच्या उत्तरपत्रिकांची आतुरतेने वाट बघत आहे.

कसे डाउनलोड कराल आंसर-की आणि रिस्पॉन्स शीट ?

  • तुम्ही आंसर-की आणि रिस्पॉन्स शीट प्रसिद्ध झाल्यावर हे csirnet.nta.ac.in या अधिकृत वेबसाइटवर तपासू शकता.
  • अधिकृत वेबसाइट csirnet.nta.ac.in ला भेट द्या.
  • होमपेजवर ‘CSIR NET डिसेंबर २०२५ आंसर-की / रिस्पॉन्स शीट’ साठी लिंकवर क्लिक करा.
  • आता तुमचा अर्ज क्रमांक आणि जन्मतारीख किंवा पासवर्ड टाकून लॉगिन करा.
  • तुमची आंसर-की आणि तात्पुरती आंसर-की स्क्रीनवर दिसेल.
  • भविष्यातील संदर्भासाठी प्रिंटआउट डाउनलोड करा
आक्षेप नोंदवण्याची संधी

NTA विद्यार्थ्यांना तात्पुरती उत्तर कीवर आक्षेप नोंदवण्याची संधी देखील प्रदान करणार आहे. जर एखाद्या विद्यार्थ्याला एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर चुकीचे दिले गेले आहे. तर ते निर्धारित वेळेच्या आत त्याला आवाहन देऊ शकतात. यासाठी उमेदवारांना प्रत्येक प्रश्नासाठी निश्चित शुल्क भरावे लागेल. प्राप्त झालेल्या आक्षेपांची तज्ञांकडून पुनरावलोकन केली जाईल, त्यानंतर ‘अंतिम उत्तर की’ आणि नंतर अंतिम निकाल जाहीर करण्यात येणार.

एक ते दोन आठवड्यांच्या आत अंतिम निकाल

विद्यापीठांमध्ये ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) आणि असिस्टंट प्रोफेसरशिपच्या पात्रतेसाठी CSIR NET परीक्षा घेतली जाते. आंसर-कीमुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षेदरम्यान प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर पाहता येते, ज्यामुळे त्यांचे गुण मोजणे सोपे होते.आंसर-की प्रसिद्ध झाल्यानंतर एक ते दोन आठवड्यांच्या आत अंतिम निकाल जाहीर करण्यात येणार. अधिक अपडेटसाठी एनटीएची अधिकृत वेबसाईटवर भेट द्या.

2026 मध्ये बदलणार गणिताचा अभ्यास, NCERT ने काढले नवे पुस्तक; आता विद्यार्थ्यांना आकडेरूपी राक्षसाची भीती नाही वाटणार!

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: CSIR NET डिसेंबर 2025 ची उत्तरपत्रिका कुठे पाहता येईल?

    Ans: csirnet.nta.ac.in या अधिकृत वेबसाइटवर.

  • Que: उत्तरपत्रिकेवर आक्षेप कसा नोंदवता येईल?

    Ans: लॉगिन करून ठराविक शुल्क भरून दिलेल्या वेळेत आक्षेप नोंदवता येईल.

  • Que: अंतिम निकाल कधी जाहीर होईल?

    Ans: उत्तरपत्रिकेनंतर 1 ते 2 आठवड्यांत अंतिम निकाल जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

Published On: Dec 29, 2025 | 02:15 PM

