Bigg Boss Marathi Season 6: राखी भिडली सागरला! काढलं जेवण? म्हणाली “तुझी कॉमेडी आता संपली का?”

Bigg Boss Marathi च्या सहाव्या सिझनमध्ये राखी सावंतच्या एंट्रीनंतर घरातील वातावरण तापलं आहे. आजच्या प्रोमोमध्ये Rakhi Sawant आणि सागर यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक होताना दिसते.

Updated On: Feb 13, 2026 | 04:45 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

बिग बॉस मराठी सीजन ६ मध्ये रोज नवीन वळणं पाहायला मिळत आहेत. राखी सावंत आल्यापासून ती एकाएकाला सरळ करत आहेत. घरातली तोफ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रुचितालाही राखी त्याच बरोबरीने उत्तर देत आहे, कधीकधी तर रुचिताही राखीसमोर शांत पडत आहे. अशामध्ये आजच्या भागाचा प्रोमो बिग बॉसने शेअर केला आहे. या प्रोमोमध्ये राखी सागराशी वाद घालताना दिसून येत आहे. तसेच राखी मुद्दाम सागरला डिवचतही आहे, पण सागरने तिच्या डिवचण्याला उत्तम उत्तरही दिले आहे.

काय घडलं प्रोमोमध्ये?

बिग बॉसने ‘सागर vs राखी’ या मुद्द्यावर दोन प्रोमो पोस्ट केले आहेत. एका प्रोमोमध्ये राखी आणि सागर, शेजारी नसले तरी दोघेही गार्डन एरियामध्ये निवांत बसले आहेत. तेव्हा राखी सागरला विचारते की “तुमची कॉमेडी संपली का?” तेव्हा सागर रागात येऊन राखीला म्हणतो की “कॉमेडी कोणत्याही विषयवार होत नाही आणि मी कोणत्याही गोष्टीवर कॉमेडी करत नसतो. त्यामुळे इथे मी काय करायचं आणि काय नाही? हा संपूर्णपणे माझा चोईज आहे. तसेच मी फक्त कॉमेडी करत नाही, मी एक अभिनेता आहे आणि मी कॉमेडी, सिरीयस, ऍक्शन सगळं करतो.” तेव्हा राखी मुद्दाम डिवचत म्हणते की “मग मला सिरीयस करून दाखवा की!” तेव्हा सागर तिला म्हणतो की “मी तुझ्यासाठी का करू? मी माझ्या रसिकांसाठी करतो.” तेव्हा राखी म्हणते “मग रसिकांसाठी करा की!” तेव्हा सागर चिडून म्हणतो की “रसिकांसाठी करेलच की पण काय करायचं? हा माझा प्रश्न आहे.”

दुसऱ्या प्रोमोमध्ये राखी घरात थमासान घालताना दिसत आहे. राखी सागरला बेसिन एरियामधील कचरा दाखवते. तिच्या बोलण्याच्या उच्च स्वरामुळे सागर तिला म्हणतो की “कचरा तू दाखवायची गरज नाही. मी नाही करत जा…” तेव्हा राखी “मी जेवण बनवते ना. तुम्ही घसाघसा खाता ना!” म्हणत सागरचे जेवण काढते. त्यामुळे वाद विकोपाला जातो. राखी स्वयंपाक घरात जाऊन भांडी तोडते. ‘सागर आणि राखी’मध्ये झालेला हा वाद आजच्या भागातील विशेष आकर्षण ठरणार आहे.

Marathi News

Published On: Feb 13, 2026 | 04:45 PM

Feb 13, 2026 | 04:45 PM
