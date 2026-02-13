IND vs PAK: पाकिस्तानचा धुव्वा उडवण्यासाठी टीम इंडिया सज्ज; हाय-व्होल्टेज लढतीसाठी भारतीय संघ रवाना

🚨 Team India on the way to Colombo on a special chartered flight. 🇮🇳 Hardik, Abhishek, Surya, Bumrah, Ishan and the Indian team are ready to take on Pakistan on 15th February. Do you think India can win a one-sided match? 👀 pic.twitter.com/ioNfL8eoH1 — Sonu (@Cricket_live247) February 13, 2026
IND vs PAK : R Ashwin ने पाकिस्तानी गोलंदाज उस्मान तारिकच्या विरूद्ध दिला भारतीय फलंदाजांना गुरूमंत्र! Video Viral
सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया अत्यंत मजबूत दिसत आहे. टीम इंडिया या विश्वचषकात त्यांचे सर्व सामने भारतात खेळेल, तर दुसरीकडे, पाकिस्तान त्यांचे सर्व सामने श्रीलंकेत खेळेल. परिणामी, प्रत्येक संघाला पाकिस्तानविरुद्धच्या प्रत्येक सामन्यासाठी श्रीलंकेला जावे लागेल. यामुळे, भारतीय संघ या सामन्यासाठी श्रीलंकेला रवाना झाला आहे. टीम इंडियाचे खेळाडू चार्टर्ड विमानाने कोलंबोला रवाना झाले आहेत.
आतापर्यंत दोन्ही संघांनी या विश्वचषकात प्रत्येकी दोन सामने खेळले आहेत आणि दोन्ही सामने जिंकले आहेत. चांगल्या नेट रन रेटमुळे भारतीय संघ ग्रुप अ मध्ये अव्वल स्थानावर आहे. १५ फेब्रुवारी रोजी जो संघ सामना जिंकेल तो थेट सुपर ८ मध्ये पात्र ठरेल. टीम इंडिया पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात आपली प्रभावी कामगिरी सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. या सामन्यात टीम इंडियाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्येही बदल होऊ शकतात, अभिषेक शर्मा परतण्याची शक्यता आहे.
टी-२० विश्वचषक २०२६ साठी भारतीय संघ : सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, इशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रिंकू सिंग.
IND vs PAK : उस्मान तारिकची बाॅलिंग अॅक्शन टीम इंडियासाठी मोठा धोका, धोनीने बदलले त्याचे आयुष्य