Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Team India Ready To Thrash Pakistan Indian Team Leaves For High Voltage Match

IND vs PAK: पाकिस्तानचा धुव्वा उडवण्यासाठी टीम इंडिया सज्ज; हाय-व्होल्टेज लढतीसाठी भारतीय संघ रवाना

टीम इंडियाचे पुढील ध्येय १५ फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानला हरवणे असेल. टीम इंडियाने नेहमीच टी-२० विश्वचषकात वरचढ कामगिरी केली आहे. खेळलेल्या आठ सामन्यांपैकी संघाने सात वेळा विजय मिळवला आहे आणि फक्त एकदाच पराभव पत्करला आहे.

Updated On: Feb 13, 2026 | 04:34 PM
पाकिस्तानचा धुव्वा उडवण्यासाठी टीम इंडिया सज्ज (Photo Credit- X)

पाकिस्तानचा धुव्वा उडवण्यासाठी टीम इंडिया सज्ज (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • पाकिस्तानचा धुव्वा उडवण्यासाठी टीम इंडिया सज्ज
  • हाय-व्होल्टेज लढतीसाठी भारतीय संघ रवाना
  • टीम इंडिया सुपर ८ मध्ये स्थान निश्चित करण्यासाठी प्रयत्नशील
India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team: टीम इंडियाने (Team India) उल्लेखनीय कामगिरी करत नामिबियाला ९६ धावांनी हरवून २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात सलग दुसरा विजय मिळवला. आता, टीम इंडियाचे पुढील ध्येय १५ फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानला हरवणे असेल. टीम इंडियाने नेहमीच टी-२० विश्वचषकात वरचढ कामगिरी केली आहे. खेळलेल्या आठ सामन्यांपैकी संघाने सात वेळा विजय मिळवला आहे आणि फक्त एकदाच पराभव पत्करला आहे. भारत आणि पाकिस्तान (IND vs PAK) यांच्यातील हा सामना श्रीलंकेतील कोलंबो येथे खेळला जाईल. नामिबियाविरुद्धच्या सामन्यानंतर, टीम इंडिया आता पाकिस्तानचा सामना करण्यासाठी कोलंबोला रवाना झाली आहे. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.

IND vs PAK : R Ashwin ने पाकिस्तानी गोलंदाज उस्मान तारिकच्या विरूद्ध दिला भारतीय फलंदाजांना गुरूमंत्र! Video Viral

टीम इंडिया चार्टर्ड विमानाने रवाना

सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया अत्यंत मजबूत दिसत आहे. टीम इंडिया या विश्वचषकात त्यांचे सर्व सामने भारतात खेळेल, तर दुसरीकडे, पाकिस्तान त्यांचे सर्व सामने श्रीलंकेत खेळेल. परिणामी, प्रत्येक संघाला पाकिस्तानविरुद्धच्या प्रत्येक सामन्यासाठी श्रीलंकेला जावे लागेल. यामुळे, भारतीय संघ या सामन्यासाठी श्रीलंकेला रवाना झाला आहे. टीम इंडियाचे खेळाडू चार्टर्ड विमानाने कोलंबोला रवाना झाले आहेत.

टीम इंडिया सुपर ८ मध्ये स्थान निश्चित करण्यासाठी प्रयत्नशील

आतापर्यंत दोन्ही संघांनी या विश्वचषकात प्रत्येकी दोन सामने खेळले आहेत आणि दोन्ही सामने जिंकले आहेत. चांगल्या नेट रन रेटमुळे भारतीय संघ ग्रुप अ मध्ये अव्वल स्थानावर आहे. १५ फेब्रुवारी रोजी जो संघ सामना जिंकेल तो थेट सुपर ८ मध्ये पात्र ठरेल. टीम इंडिया पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात आपली प्रभावी कामगिरी सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. या सामन्यात टीम इंडियाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्येही बदल होऊ शकतात, अभिषेक शर्मा परतण्याची शक्यता आहे.

टी-२० विश्वचषक २०२६ साठी भारतीय संघ : सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, इशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रिंकू सिंग.

IND vs PAK : उस्मान तारिकची बाॅलिंग अ‍ॅक्शन टीम इंडियासाठी मोठा धोका, धोनीने बदलले त्याचे आयुष्य

Web Title: Team india ready to thrash pakistan indian team leaves for high voltage match

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 13, 2026 | 04:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs PAK : R Ashwin ने पाकिस्तानी गोलंदाज उस्मान तारिकच्या विरूद्ध दिला भारतीय फलंदाजांना गुरूमंत्र! Video Viral
1

IND vs PAK : R Ashwin ने पाकिस्तानी गोलंदाज उस्मान तारिकच्या विरूद्ध दिला भारतीय फलंदाजांना गुरूमंत्र! Video Viral

T20 World Cup 2026 दरम्यान या संघाला मोठा धक्का! दुखापतग्रस्त कर्णधार स्पर्धेतून बाहेर, बदली खेळाडूची झाली घोषणा
2

T20 World Cup 2026 दरम्यान या संघाला मोठा धक्का! दुखापतग्रस्त कर्णधार स्पर्धेतून बाहेर, बदली खेळाडूची झाली घोषणा

IND vs PAK : उस्मान तारिकची बाॅलिंग अ‍ॅक्शन टीम इंडियासाठी मोठा धोका, धोनीने बदलले त्याचे आयुष्य
3

IND vs PAK : उस्मान तारिकची बाॅलिंग अ‍ॅक्शन टीम इंडियासाठी मोठा धोका, धोनीने बदलले त्याचे आयुष्य

T20 World Cup 2026 : नामिबिया क्रिकेट प्रमुखांनी ICC अध्यक्ष जय शाह यांचे केले कौतुक! म्हणाले – त्यांनी संपूर्ण चित्र बदलले…
4

T20 World Cup 2026 : नामिबिया क्रिकेट प्रमुखांनी ICC अध्यक्ष जय शाह यांचे केले कौतुक! म्हणाले – त्यांनी संपूर्ण चित्र बदलले…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs PAK: पाकिस्तानचा धुव्वा उडवण्यासाठी टीम इंडिया सज्ज; हाय-व्होल्टेज लढतीसाठी भारतीय संघ रवाना

IND vs PAK: पाकिस्तानचा धुव्वा उडवण्यासाठी टीम इंडिया सज्ज; हाय-व्होल्टेज लढतीसाठी भारतीय संघ रवाना

Feb 13, 2026 | 04:34 PM
Shivsena News : परभणीत उबाठाचा मुस्लिमधार्जिणा चेहरा समोर आला, संजय निरुपम यांची खरमरीत टीका

Shivsena News : परभणीत उबाठाचा मुस्लिमधार्जिणा चेहरा समोर आला, संजय निरुपम यांची खरमरीत टीका

Feb 13, 2026 | 04:33 PM
BMC Politics: ७४ हजार कोटींचे बजेट आणि सत्तेचा सारीपाट; BMCच्या तिजोरीच्या चाव्या कुणाकडे?

BMC Politics: ७४ हजार कोटींचे बजेट आणि सत्तेचा सारीपाट; BMCच्या तिजोरीच्या चाव्या कुणाकडे?

Feb 13, 2026 | 04:17 PM
Shrivardhan Municipal Council: श्रीवर्धन नगरपालिकेत ‘ऍक्शन मोड’ची गरज; नागरिकांचा वाढला संताप 

Shrivardhan Municipal Council: श्रीवर्धन नगरपालिकेत ‘ऍक्शन मोड’ची गरज; नागरिकांचा वाढला संताप 

Feb 13, 2026 | 04:07 PM
Marathi Serial : छत्रपतींची वाघीण पोहोचली रायगडावर; शिवजयंती निमित्ताने ‘कमळी’ मालिकेचा खास भाग, पाहा प्रोमो

Marathi Serial : छत्रपतींची वाघीण पोहोचली रायगडावर; शिवजयंती निमित्ताने ‘कमळी’ मालिकेचा खास भाग, पाहा प्रोमो

Feb 13, 2026 | 03:49 PM
Astro Tips: गुरु ग्रहाचा या राशीच्या लोकांवर राहील आशीर्वाद, करिअर आणि व्यवसायात मिळते अपेक्षित यश

Astro Tips: गुरु ग्रहाचा या राशीच्या लोकांवर राहील आशीर्वाद, करिअर आणि व्यवसायात मिळते अपेक्षित यश

Feb 13, 2026 | 03:40 PM
नरहरी झिरवळांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा; हर्षवर्धन सपकाळांची मागणी

नरहरी झिरवळांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा; हर्षवर्धन सपकाळांची मागणी

Feb 13, 2026 | 03:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM
Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Feb 12, 2026 | 07:48 PM
Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Feb 12, 2026 | 07:30 PM
Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Feb 12, 2026 | 07:23 PM
Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Feb 12, 2026 | 07:17 PM
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM
Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Feb 12, 2026 | 02:51 PM