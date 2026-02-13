Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Karjat News : शेती आणि जनावरांसाठी पाणी अडवणं गरजेचं; नाल्यावर सिमेंट बंधारा टाकण्यात यावा, गावकऱ्यांची मागणी

तालुक्यातील आर्डे गावाच्या पावसाळ्यात दुथडी भरून वाहणारा नाला उन्हाळ्यात कोरडा असतो.

Updated On: Feb 13, 2026 | 04:41 PM
Karjat News : शेती आणि जनावरांसाठी पाणी अडवणं गरजेचं; नाल्यावर सिमेंट बंधारा टाकण्यात यावा, गावकऱ्यांची मागणी
  • शेती आणि जनावरांसाठी पाणी अडवणं गरजेचं
  • नाल्यावर सिमेंट बंधारा टाकण्यात यावा, गावकऱ्यांची मागणी
कर्जत/संतोष पेरणे : शेतीसाठी आणि जनावरांना पिण्यासाठी उन्हाळ्यात पाण्याची टंचाई होऊ नये यासाठी गावकरी प्रयत्नशील आहेत. तालुक्यातील आर्डे गावाच्या पावसाळ्यात दुथडी भरून वाहणारा नाला उन्हाळ्यात कोरडा असतो.मात्र स्थानिक पातळीवर जनावरे आणि पशु पक्षी यांना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था व्हावी यासाठी त्या नाल्यातील पाणी सिमेंट बंधारा बांधून अडवण्यात आले आहे. काही दिवसांपूर्वी त्या बंधाऱ्याला लोखंडी प्लेट टाकण्यात आल्याने मोठ्या प्रमाणात पाणीसाठा झाला असून साधारण दीड किलोमीटर पर्यंत पाण्याचा साठा झाला आहे. दरम्यान याच नाल्यामध्ये आणखी एक एमेन्ट बंधारा बांधण्यात यावा अशी मागणी स्थानिक ग्रामस्थ करीत आहेत.

पाषाणे ग्रामपंचायतीमध्ये असलेल्या आर्डे गावाच्याहद्दीत मोठा नाला असून हा नाला मुरबाड तालुक्यातुन वाहत येतो आणि कर्जत तालुक्यात आल्यावर या नाल्यातील पाणी पोश्री नदीत जाते. मात्र हा नाला उन्हाळा सुरु झाला की कोरडा पडतो आणि त्यामुळे नाल्यातील पाणी आटल्याने या भागातील जाणारे तसेच पशु पक्षी यांच्या पिण्याचे पाण्यासाठी थेट पोश्री नदीमध्ये जावे लागत असते. ते लक्षात घेऊन स्थानिकांनी मागणी केल्यानंतर जिल्हा परिषद लघुपाटबंधारे विभागाने सिमेंट बंधारा बांधला.त्या सिमेंट बंधाऱ्यात साठणारे पाणी हे स्थानिकासाठी मदतगार ठरत आहे.त्या पाण्याचा वापर या भागातील शेतकरी भाजीपाला करण्यासाठी देखील वापरात असतात आणि त्यामुळे सिमेंट बंधारा शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा ठरत आहे.

Shrivardhan Municipal Council: श्रीवर्धन नगरपालिकेत ‘ऍक्शन मोड’ची गरज; नागरिकांचा वाढला संताप 

आर्डे येथील नाल्यात बांधण्यात आलेले सिमेंट बंधाऱयाला लोखंडी झडपा बसवण्यात आल्या असून त्याचा फायदा या उन्हाळ्यात कोरड्या असलेल्या नाल्यात तुडुंब पाणी साठले आहे.त्या पाण्याची क्षमता साधारण दीड किलोमीटर पर्यंत पोहचली असल्याचे ग्रामस्थ सांगत आहेत.या पाण्याचा फायदा शेतकरी आणि त्यांची जनावरे यांना होत आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद लघुपाटबंधारे विभागाने या नाल्यावर आणखी एक सिमेंट बंधारा बांधण्यात यावा अशी मागणी केली आहे.

Raigad News : “मागण्या पूर्ण करा अन्यथा…” ; प्रलंबित मागण्यांसाठी कर्मचारी-शिक्षकांचे धरणे आंदोलन

 

Published On: Feb 13, 2026 | 04:41 PM

