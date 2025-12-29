Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Career »
  • New Change In The University Politics Pro Vice Chancellors To Be Appointed After The Code Of Conduct

विद्यापीठाच्या राजकारणात नवा बदल, आचारसंहितेनंतर प्र-कुलगुरूंची होणार नियुक्ती

नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीची आचारसंहिता १६ जानेवारी २०२६ पर्यंत लागू आहे. विद्यापीठात जवळपास दोन वर्षांनंतर नियमित कुलगुरूंची नियुक्ती करण्यात आली. तथापि, इतर पदांच्या नियुक्त्या अजून प्रलंबित आहे.

Updated On: Dec 29, 2025 | 02:52 PM
विद्यापीठाच्या राजकारणात नवा बदल, आचारसंहितेनंतर प्र-कुलगुरूंची होणार नियुक्ती

विद्यापीठाच्या राजकारणात नवा बदल, आचारसंहितेनंतर प्र-कुलगुरूंची होणार नियुक्ती

Follow Us:
Follow Us:
  • नागपूर विद्यापीठात कुलगुरूंची नियुक्ती
  • विद्यापीठाच्या राजकारणातही नवीन वळण
  • महानगरपालिका निवडणुकांची आचारसंहिता
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात कुलगुरूंच्या नियुक्तीनंतर सर्वांचे लक्ष प्र-कुलगुरूंच्या नियुक्तीवर लागले आहे. विद्यापीठाच्या प्रशासनात होणारे हे नवे बदल आणि नियुक्ती प्रक्रिया महत्त्वाची ठरली आहे. यामुळे विद्यापीठाच्या राजकारणातही नवीन वळण येणार आहे. महानगरपालिका निवडणुकांची आचारसंहिता संपल्यानंतर प्र-कुलगुरूंच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू होईल. नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीची आचारसंहिता १६ जानेवारी २०२६ पर्यंत लागू आहे. विद्यापीठात जवळपास दोन वर्षांनंतर नियमित कुलगुरूंची नियुक्ती करण्यात आली. तथापि, इतर पदांच्या नियुक्त्या अजून प्रलंबित आहे. प्र-कुलगुरू पद हे कुलगुरूंच्या सहकारी असते आणि ते विद्यापीठाच्या प्रशासनात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. सध्या या पदासाठी लॉबिंग सुरू झाले आहे आणि काही प्रमुख नामांकित उमेदवारांच्या नावांवर चर्चा सुरू आहे.

CSIR NET डिसेंबर 2025 परीक्षार्थींसाठी मोठी बातमी! उत्तरपत्रिका व आक्षेप नोंदवण्याची प्रक्रिया होणार सुरू

शिक्षक मंचाच्या सहयोगी असलेला अभाविप (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद) पदासाठी उमेदवार असू शकतो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्र कुलगुरूपदाची नियुक्ती होण्याची प्रक्रिया १६ जानेवारीनंतर सुरू होईल. त्यासाठी व्यवस्थापन परिषदेची बैठक बोलावली जाईल, बैठकांमध्ये कुलगुरू दोन ते तीन उमेदवारांचा प्रस्ताव मांडतील. परिषदेच्या मान्यतेनंतर एक उमेदवार निवडला जाईल. विद्यापीठाच्या प्रशासनात होणारे हे बदल विद्यापीठाच्या कार्यप्रणालीवर मोठा प्रभाव पाडू शकतात. प्र-कुलगुरू आणि डीनपदाच्या नियुक्त्या केल्यानंतर विद्यापीठाच्या विविध विभागांच्या कार्यात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. यामुळे विद्यापीठात नवा जोश येईल आणि ते अधिक प्रभाविपणे कार्य करू शकेल. विद्यापीठाच्या राजकारणात होणारे हे बदल सर्व विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे असतील. कारण, यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक अनुभवात सुधारणा होण्याची आशा आहे.

डीन नियुक्तीची प्रक्रिया

विद्यापीठातील चारही विद्याशाखांच्या डीनचा कार्यकाळ संपला आहे. या पदांच्या मुदतीत दोनवेळा वाढ केली होती. आता प्र-कुलगुरू नियुक्त झाल्यानंतर डीनपदांच्या नियुक्तीला सुरुवात केली जाईल.

परीक्षा संचालकांची लवकरच होणार नियुक्ती

विद्यापीठात तीन वर्षांहून अधिक काळ नियमित परीक्षा संचालकाची नियुक्ती झाली नाही. सध्या, परीक्षा संचालकाची जबाबदारी प्रभारी व्यक्ती सांभाळत आहेत. त्यासाठी नवीन नियुक्तीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज सादर केले होते आणि मुलाखती १७ आणि १८ डिसेंबरला होणार होत्या. परंतु, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे मुलाखती थांबल्या. आता आचारसंहिता संपल्यानंतर मुलाखती घेतली जातील.

Kolhapur News : लेखक-कवी घडवणारा आदर्श उपक्रम ; मराठी साहित्य संमेलनातून विद्यार्थ्यांच्या करियरला नवी दिशा

Web Title: New change in the university politics pro vice chancellors to be appointed after the code of conduct

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 29, 2025 | 02:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Housing Schemes: ७२० लाभार्थ्यांना मिळणार हक्काचे घर; घरकुलासाठी ७.२० कोटींचा निधी मंजूर
1

Housing Schemes: ७२० लाभार्थ्यांना मिळणार हक्काचे घर; घरकुलासाठी ७.२० कोटींचा निधी मंजूर

Karjat News : लाल मातीची कर्जत तालुक्यातून वाहतूक, महसूल विभागाकडून कारवाईचा बडगा
2

Karjat News : लाल मातीची कर्जत तालुक्यातून वाहतूक, महसूल विभागाकडून कारवाईचा बडगा

Maharashtra Politics: भाजपचे मौन, मित्रपक्ष अस्वस्थ! महापौरांचा मुकुट कोणाच्या डोक्यावर; मनपात राजकारण तापले
3

Maharashtra Politics: भाजपचे मौन, मित्रपक्ष अस्वस्थ! महापौरांचा मुकुट कोणाच्या डोक्यावर; मनपात राजकारण तापले

Karjat News : लाडक्या बहिणींना शासकीय वस्तीगृहात अन्नधान्याची आबाळ, महिला बालविकास विभागाचा अनागोंदी कारभार
4

Karjat News : लाडक्या बहिणींना शासकीय वस्तीगृहात अन्नधान्याची आबाळ, महिला बालविकास विभागाचा अनागोंदी कारभार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
१० मिनिटांत लहान मुलांसाठी बनवा आरोग्यादायी ब्रोकोली सूप, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची आनंदी सुरुवात

१० मिनिटांत लहान मुलांसाठी बनवा आरोग्यादायी ब्रोकोली सूप, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची आनंदी सुरुवात

Jan 22, 2026 | 08:00 AM
मोठी बातमी ! महापौरपदाची आरक्षण सोडत आज; राज्यातील राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग

मोठी बातमी ! महापौरपदाची आरक्षण सोडत आज; राज्यातील राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग

Jan 22, 2026 | 07:52 AM
ऐन जानेवारी महिन्यात मुसळधार पावसाचा इशारा; ‘या’ जिल्ह्यांना हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी

ऐन जानेवारी महिन्यात मुसळधार पावसाचा इशारा; ‘या’ जिल्ह्यांना हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी

Jan 22, 2026 | 07:10 AM
Ganesh Jayanti 2026: माघी गणेश जयंतीला करायची आहे का स्थापना? जाणून घ्या पूजा साहित्य यादी

Ganesh Jayanti 2026: माघी गणेश जयंतीला करायची आहे का स्थापना? जाणून घ्या पूजा साहित्य यादी

Jan 22, 2026 | 07:05 AM
फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

Jan 22, 2026 | 06:15 AM
वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

Jan 22, 2026 | 05:30 AM
Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Jan 22, 2026 | 04:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM