विद्यापीठाच्या राजकारणात नवा बदल, आचारसंहितेनंतर प्र-कुलगुरूंची होणार नियुक्ती

शिक्षक मंचाच्या सहयोगी असलेला अभाविप (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद) पदासाठी उमेदवार असू शकतो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्र कुलगुरूपदाची नियुक्ती होण्याची प्रक्रिया १६ जानेवारीनंतर सुरू होईल. त्यासाठी व्यवस्थापन परिषदेची बैठक बोलावली जाईल, बैठकांमध्ये कुलगुरू दोन ते तीन उमेदवारांचा प्रस्ताव मांडतील. परिषदेच्या मान्यतेनंतर एक उमेदवार निवडला जाईल. विद्यापीठाच्या प्रशासनात होणारे हे बदल विद्यापीठाच्या कार्यप्रणालीवर मोठा प्रभाव पाडू शकतात. प्र-कुलगुरू आणि डीनपदाच्या नियुक्त्या केल्यानंतर विद्यापीठाच्या विविध विभागांच्या कार्यात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. यामुळे विद्यापीठात नवा जोश येईल आणि ते अधिक प्रभाविपणे कार्य करू शकेल. विद्यापीठाच्या राजकारणात होणारे हे बदल सर्व विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे असतील. कारण, यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक अनुभवात सुधारणा होण्याची आशा आहे.
विद्यापीठातील चारही विद्याशाखांच्या डीनचा कार्यकाळ संपला आहे. या पदांच्या मुदतीत दोनवेळा वाढ केली होती. आता प्र-कुलगुरू नियुक्त झाल्यानंतर डीनपदांच्या नियुक्तीला सुरुवात केली जाईल.
विद्यापीठात तीन वर्षांहून अधिक काळ नियमित परीक्षा संचालकाची नियुक्ती झाली नाही. सध्या, परीक्षा संचालकाची जबाबदारी प्रभारी व्यक्ती सांभाळत आहेत. त्यासाठी नवीन नियुक्तीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज सादर केले होते आणि मुलाखती १७ आणि १८ डिसेंबरला होणार होत्या. परंतु, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे मुलाखती थांबल्या. आता आचारसंहिता संपल्यानंतर मुलाखती घेतली जातील.