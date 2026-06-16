NEET UG Re-Exam: नीट युजी पुनरपरीक्षेचे ‘ॲडमिट कार्ड’ जारी; मग ‘या’ ६ सोप्या स्टेप्सद्वारे डाउनलोड करा प्रवेशपत्र

NEET Admit Card 2026: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) नीट युजी २०२६ (NEET UG 2026) पुनरपरीक्षेबाबत एक मोठी अपडेट दिली आहे. या पुनरपरीक्षेत बसणाऱ्या उमेदवारांसाठी प्रवेशपत्र म्हणजेच ॲडमिट कार्ड (Admit Card) जारी करण्यात आले आहेत. हे हॉल तिकीट एनटीएच्या neet.nta.nic.in या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध असून, विद्यार्थी त्यांच्या लॉगिन तपशीलांच्या मदतीने ते डाऊनलोड करू शकतात. ही परीक्षा २१ जून २०२६ रोजी आयोजित केली जाणार आहे. अशा परिस्थितीत, सर्व उमेदवारांना नियमितपणे वेबसाइट चेक करण्याचा आणि आपले ॲडमिट कार्ड वेळेत डाऊनलोड करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
१. सर्वात आधी उमेदवारांनी एनटीएच्या अधिकृत वेबसाइटला (neet.nta.nic.in) भेट द्यावी.
२. आता होमपेजवर असलेल्या ‘NEET UG Re-Exam 2026 Admit Card’ या लिंकवर क्लिक करा.
३. यानंतर तुमचा ॲप्लिकेशन नंबर, जन्मतारीख आणि सिक्युरिटी पिन टाका.
४. लॉगिन केल्यानंतर तुमचे ॲडमिट कार्ड स्क्रीनवर दिसेल.
५. प्रवेशपत्रावरील सर्व माहिती काळजीपूर्वक तपासा.
६. शेवटी, ॲडमिट कार्ड डाऊनलोड करा आणि त्याची एक प्रिंट आऊट (Print Out) काढून घ्या.
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नीट युजीच्या ॲडमिट कार्डमध्ये उमेदवाराचे नाव, रोल नंबर आणि जन्मतारीख यासारखी सर्व महत्त्वाची माहिती असते. यासोबतच परीक्षा केंद्राचा (Exam Centre) संपूर्ण पत्ता दिलेला असतो, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना तिथे पोहोचणे सोपे होईल. परीक्षा केंद्रावर पोहोचण्याची वेळ (Reporting Time) आणि परीक्षेचे कडक नियम व मार्गदर्शक तत्त्वेही यात नमूद केलेली असतात. परीक्षा शुल्काच्या परताव्यामध्ये (Refund) कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून एनटीएने उमेदवारांना ॲडमिट कार्ड डाऊनलोड करण्यापूर्वी आपले बँक खाते व्हेरीफाय (Verify) करण्याचा सल्ला दिला आहे.
यावेळेस एनटीएने परीक्षा पद्धतीत काही आवश्यक बदल केले आहेत. उमेदवारांना आता परीक्षेसाठी पूर्वीपेक्षा जास्त वेळ मिळणार आहे, कारण परीक्षेचा कालावधी वाढवून १९५ मिनिटे करण्यात आला आहे. याशिवाय विद्यार्थ्यांची सोय लक्षात घेऊन प्रश्नपत्रिकेत रफ वर्क (Rough Work) करण्यासाठी एकूण ४ पाने दिली जातील. यामध्ये दोन पाने सुरुवातीला आणि दोन पाने शेवटी असतील.
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