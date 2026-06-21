NEET UG 2026 Burqa Controversy Explainer: “माझ्यासाठी परीक्षेपेक्षा माझा बुरखा जास्त महत्त्वाचा आहे…” नीट फेरपरीक्षेसाठी परीक्षा केंद्रावर पोहोचलेली उमेदवार कुलसुम बानो हिला बुरखा घातल्यामुळे प्रवेश नाकारण्यात आला, तेव्हा तिने प्रतिक्रिया दिली. राजस्थानच्या ब्यावर येथून नीट परीक्षा देण्यासाठी आलेली विद्यार्थिनी कुलसुम बानो हिने आरोप केला आहे की, परीक्षा केंद्रावर तिला बुरखा आणि ओढणीसह (दुपट्टा) प्रवेश करण्यापासून रोखण्यात आले. तिचा असा दावा आहे की, ३ मे रोजी झालेल्या परीक्षेतही तिने हाच पोषाख परिधान केला होता, परंतु या नीट फेरपरीक्षेदरम्यान तिला आधी ओढणी आणि नंतर बुरखा काढण्यास सांगण्यात आले.
#WATCH | Ajmer, Rajasthan: A Burqa-wearing candidate was allegedly denied entry at a medical entrance exam centre ahead of the NEET examination today. A candidate, named Kulsum Bano, says, “I have come from Beawar to take the NEET exam. When I took the exam on May 3rd, I was in… pic.twitter.com/3TVNnYk52n — ANI (@ANI) June 21, 2026
कुलसुम बानोने म्हटले की, जर एनटीएने (NTA) धार्मिक पोषाखाला परवानगी दिली आहे, तर तिला रोखले जाऊ नये. ती पुढे म्हणाली, “माझ्यासाठी परीक्षेपेक्षा माझी ओळख आणि माझा बुरखा जास्त महत्त्वाचा आहे.” तिच्यासाठी तिची ओळख आणि बुरखा अत्यंत आवश्यक असल्याचे सांगत तिने या मुद्द्यावरून आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मात्र, परीक्षा केंद्र व्यवस्थापनाकडून या प्रकरणावर कोणतीही प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही.
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नीट यूजी २०२६ परीक्षेमध्ये बुरखा, हिजाब, पगडी किंवा इतर धार्मिक/पारंपारिक पोषाखांवर पूर्णपणे बंदी नाही. परंतु, यासाठी NTA ने काही विशेष नियम निश्चित केले आहेत; जसे की अतिरिक्त सुरक्षा तपासणी, ठरलेल्या रिपोर्टिंग वेळेच्या आधी केंद्रावर पोहोचणे आणि ओळख पटवणे (व्हेरिफिकेशन) प्रक्रिया इत्यादी. तपासणी दरम्यान महिला उमेदवारांची तपासणी केवळ महिला कर्मचाऱ्यांद्वारेच केली जाते, असे पोषाखाशी संबंधित नियमावलीत स्पष्टपणे लिहिलेले आहे.
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NTA द्वारे ज्या धार्मिक किंवा पारंपारिक पोषाखांना परवानगी देण्यात आली आहे, त्याबाबत कोणतेही परीक्षा केंद्र स्वतःच्या पातळीवर नवीन नियम किंवा बंदी लागू करू शकत नाही. मात्र, सुरक्षा आणि ओळख पटवण्यासाठी केंद्र प्रमुख (सेंटर सुपरिटेंडेंट) अतिरिक्त तपासणीची प्रक्रिया राबवण्यास अधिकृत असतात आणि त्यामध्ये उमेदवारांना सहकार्य करावे लागते.