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NEET UG 2026 Burqa Controversy: “परीक्षेपेक्षा बुरखा…” नीट फेरपरीक्षेत बुरख्यावरून वाद; राजस्थानच्या केंद्रावर नेमके काय घडले?

Updated On: Jun 21, 2026 | 04:25 PM IST
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सारांश

NEET UG 2026 Burqa Controversy : नीट फेरपरीक्षेदरम्यान राजस्थानमध्ये बुरखा आणि ओढणीवरून नवीन वाद समोर आला आहे. धार्मिक पोषाखांबाबत NTA चे अधिकृत नियम आणि ड्रेस कोड गाइडलाइन्स वाचा सविस्तर.

burakha

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

NEET UG 2026 Burqa Controversy Explainer: “माझ्यासाठी परीक्षेपेक्षा माझा बुरखा जास्त महत्त्वाचा आहे…” नीट फेरपरीक्षेसाठी परीक्षा केंद्रावर पोहोचलेली उमेदवार कुलसुम बानो हिला बुरखा घातल्यामुळे प्रवेश नाकारण्यात आला, तेव्हा तिने प्रतिक्रिया दिली. राजस्थानच्या ब्यावर येथून नीट परीक्षा देण्यासाठी आलेली विद्यार्थिनी कुलसुम बानो हिने आरोप केला आहे की, परीक्षा केंद्रावर तिला बुरखा आणि ओढणीसह (दुपट्टा) प्रवेश करण्यापासून रोखण्यात आले. तिचा असा दावा आहे की, ३ मे रोजी झालेल्या परीक्षेतही तिने हाच पोषाख परिधान केला होता, परंतु या नीट फेरपरीक्षेदरम्यान तिला आधी ओढणी आणि नंतर बुरखा काढण्यास सांगण्यात आले.


कुलसुम बानोने म्हटले की, जर एनटीएने (NTA) धार्मिक पोषाखाला परवानगी दिली आहे, तर तिला रोखले जाऊ नये. ती पुढे म्हणाली, “माझ्यासाठी परीक्षेपेक्षा माझी ओळख आणि माझा बुरखा जास्त महत्त्वाचा आहे.” तिच्यासाठी तिची ओळख आणि बुरखा अत्यंत आवश्यक असल्याचे सांगत तिने या मुद्द्यावरून आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मात्र, परीक्षा केंद्र व्यवस्थापनाकडून या प्रकरणावर कोणतीही प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही.

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बुरख्याबाबत NTA चा नियम काय आहे?

नीट यूजी २०२६ परीक्षेमध्ये बुरखा, हिजाब, पगडी किंवा इतर धार्मिक/पारंपारिक पोषाखांवर पूर्णपणे बंदी नाही. परंतु, यासाठी NTA ने काही विशेष नियम निश्चित केले आहेत; जसे की अतिरिक्त सुरक्षा तपासणी, ठरलेल्या रिपोर्टिंग वेळेच्या आधी केंद्रावर पोहोचणे आणि ओळख पटवणे (व्हेरिफिकेशन) प्रक्रिया इत्यादी. तपासणी दरम्यान महिला उमेदवारांची तपासणी केवळ महिला कर्मचाऱ्यांद्वारेच केली जाते, असे पोषाखाशी संबंधित नियमावलीत स्पष्टपणे लिहिलेले आहे.

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कोणतेही परीक्षा केंद्र स्वतःचे नियम बनवू शकते का?

NTA द्वारे ज्या धार्मिक किंवा पारंपारिक पोषाखांना परवानगी देण्यात आली आहे, त्याबाबत कोणतेही परीक्षा केंद्र स्वतःच्या पातळीवर नवीन नियम किंवा बंदी लागू करू शकत नाही. मात्र, सुरक्षा आणि ओळख पटवण्यासाठी केंद्र प्रमुख (सेंटर सुपरिटेंडेंट) अतिरिक्त तपासणीची प्रक्रिया राबवण्यास अधिकृत असतात आणि त्यामध्ये उमेदवारांना सहकार्य करावे लागते.

Web Title: Neet ug 2026 burqa controversy dress code nta rules

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Published On: Jun 21, 2026 | 04:25 PM

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