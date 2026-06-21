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NEET UG 2026: लखनऊमध्ये ६९ वर्षांचे ‘तरुण’ भिडले नीट परीक्षेला! चष्मा-बेल्ट काढण्यावरून सुरक्षा रक्षकांशी वाद; पण नेमका विषय काय?

Updated On: Jun 21, 2026 | 03:54 PM IST
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सारांश

NEET UG 2026 Oldest Candidate: वयाच्या ६९ व्या वर्षी नीट सारखी कठीण परीक्षा देण्याची गरज का पडली? परीक्षा केंद्रावर सुरक्षा तपासणीत नेमका काय गोंधळ झाला? ज्येष्ठ नागरिकांसाठी त्यांनी कोणती नवीन मागणी केली आहे? जाणून घ्या.

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फोेटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

NEET UG Re-Exam 69 Year Old Candidate Explainer: देशभरात आयोजित करण्यात आलेल्या नीट यूजी फेरपरीक्षेत जिथे लाखो तरुण डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न घेऊन परीक्षा केंद्रांवर पोहोचले होते, तिथेच लखनऊच्या एका परीक्षा केंद्रावर ६९ वर्षीय अशोक बहार सर्वांचे लक्ष वेधून घेताना दिसले. आलमबाग येथील गुरु नानक महाविद्यालय गर्ल्स इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्रावर जसे ते निळा शर्ट, जीन्स, काळा चष्मा आणि घड्याळ घालून पोहोचले, तिथे उपस्थित असलेले विद्यार्थी, पालक आणि सुरक्षा रक्षक त्यांना पाहून थक्क झाले. वयाच्या या टप्प्यावर NEET सारखी कठीण परीक्षा देणे हाच लोकांमध्ये चर्चेचा विषय बनला. तेथे अनेक जण त्यांच्या या जिद्दीचे कौतुक करताना दिसले.

परीक्षा केंद्रावर सुरक्षा तपासणीदरम्यान अशोक बहार यांनी चष्मा आणि बेल्ट काढण्यास विरोध केला. चष्म्याशिवाय आपल्याला नीट दिसत नाही आणि बेल्ट लावणेही आपल्यासाठी आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, सुरक्षा रक्षकांनी परीक्षेच्या नियमांचा हवाला देत त्यांचा चष्मा, बेल्ट आणि घड्याळ काढून घ्यायला लावले. शेवटी त्यांनी आपले सामान त्यांचे ड्रायव्हरांकडे सोपवले.

वयाच्या ६९ व्या वर्षी डॉक्टर का बनायचे आहे?

आलमबाग येथील चंदरनगरचे रहिवासी असलेल्या अशोक बहार यांचे म्हणणे आहे की, स्वप्नांना कोणतेही वय नसते. आपण एका खत कंपनीत मार्केटिंग प्रमुख म्हणून काम केले असून आपले एमबीए (MBA) झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या पत्नी डॉ. मंजुल बहार या डॉक्टर असून अमेरिकेत कार्यरत आहेत. कुटुंबात अनेक जण डॉक्टर असल्याने त्यांच्या मनातही वैद्यकीय क्षेत्रात येण्याची इच्छा निर्माण झाली.

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अशोक बहार यांचे म्हणणे आहे की, त्यांना औषधांची आणि वैद्यकीय क्षेत्राची चांगली माहिती आहे, परंतु वैद्यकीय पदवी नसल्यामुळे ते कोणालाही वैद्यकीय सल्ला देऊ शकत नाहीत. याच कारणामुळे त्यांनी NEET परीक्षा देण्याचा निर्णय घेतला.

कोर्टात जाण्याची तयारी का करत आहेत?

अशोक बहार आता ज्येष्ठ नागरिक उमेदवारांसाठी वैद्यकीय शिक्षणात किमान १ टक्का आरक्षणाची मागणी करत आहेत. वयोवृद्ध उमेदवारांनाही वैद्यकीय शिक्षणात संधी मिळायला हवी, असे त्यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय, ज्या उमेदवारांना पुन्हा परीक्षा देण्याची इच्छा नाही, त्यांना जुन्या गुणांच्या आधारे समुपदेशनाची संधी दिली जावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. या मागण्यांसाठी ते सोमवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगितले.

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Web Title: Neet ug 2026 69 year old candidate ashok bahar lucknow

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Published On: Jun 21, 2026 | 03:54 PM

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