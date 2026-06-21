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PM Modi VIP Protocol: ‘नीट’च्या विद्यार्थ्यांसाठी पीएम मोदींनी दिल्ली विमानतळावर का केली प्रतीक्षा? जाणून घ्या सविस्तर वृत्त

Updated On: Jun 21, 2026 | 03:22 PM IST
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सारांश

PM Modi Waits at Delhi Airport : नीट यूजी परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांना वाहतूक कोंडीचा त्रास होऊ नये म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दिल्ली विमानतळावरच थांबले. जाणून घ्या या सकारात्मक निर्णयाचा सविस्तर वृत्तांत

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

PM Modi Delhi Airport Wait Explainer: देशभरात नीट यूजी परीक्षा (NEET UG Re-Exam) आयोजित करण्यात आली असून लाखो विद्यार्थी डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न घेऊन परीक्षा केंद्रांवर पोहोचले आहेत. यंदा परीक्षा केंद्रांवर कडक तपासणी, सीसीटीव्ही देखरेख आणि वाहतूक व्यवस्थापनाची (ट्रॅफिक मॅनेजमेंट) व्यवस्था करण्यात आली होती. यादरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी संबंधित एक बातमी प्रचंड चर्चेत आली. विद्यार्थ्यांची सोय लक्षात घेऊन त्यांनी दिल्ली विमानतळावर काही वेळ प्रतीक्षा केली, जेणेकरून त्यांच्या ताफ्यामुळे परीक्षार्थींना कोणताही त्रास होणार नाही, अशी माहिती समोर आली आहे.

माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगालच्या दौऱ्यावरून दिल्लीला परतत होते. त्यांचे विमान दुपारी सुमारे १:१५ वाजता दिल्ली विमानतळावर उतरले. सामान्यतः पंतप्रधानांच्या आगमन आणि प्रस्थानाच्या वेळी सुरक्षेच्या कारणास्तव विशेष वाहतूक व्यवस्था (व्हीआयपी प्रोटोकॉल) लागू केली जाते. परंतु, नेमक्या याच वेळी मोठ्या संख्येने नीटचे परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रांकडे जात होते. दुपारी २:०० वाजता परीक्षा सुरू होणार होती आणि विद्यार्थ्यांसाठी केंद्रावर पोहोचण्याची अंतिम वेळही जवळ आली होती. अशा परिस्थितीत, पंतप्रधानांनी तात्काळ आपल्या निवासस्थानाकडे रवाना होण्याऐवजी विमानतळावरच थांबण्याचा निर्णय घेतला.

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विद्यार्थ्यांना काय फायदा झाला?

पंतप्रधानांच्या या निर्णयाचा उद्देश हाच होता की, त्यांच्या ताफ्यामुळे शहरातील वाहतुकीवर अतिरिक्त ताण पडू नये. जर त्याच वेळी त्यांचा ताफा बाहेर पडला असता, तर सुरक्षेच्या कारणास्तव अनेक मार्गांवर वाहतूक वळवण्यात आली असती किंवा तात्पुरती थांबवण्यात आली असती. यामुळे परीक्षा केंद्रांकडे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागले असते आणि काहींची परीक्षाही चुकण्याची भीती होती. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधानांनी परीक्षा सुरू होईपर्यंत प्रतीक्षा केली आणि तोपर्यंत ते विमानतळ परिसरातच थांबून राहिले. यामुळे विद्यार्थ्यांना कोणत्याही अतिरिक्त वाहतूक कोंडीशिवाय आपापल्या परीक्षा केंद्रांवर वेळेत पोहोचता आले.

परीक्षा सुरू झाल्यानंतर काय झाले?

दुपारी २:०० वाजता नीट परीक्षा सुरू झाल्यानंतर आणि बहुतांश विद्यार्थी परीक्षा केंद्रांच्या आत गेल्यानंतर पंतप्रधानांचा ताफा विमानतळावरून त्यांच्या निवासस्थानाकडे रवाना झाला. विद्यार्थ्यांची सोय आणि परीक्षेची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मानले जात आहे.

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सुरक्षेच्या वातावरणात विद्यार्थ्यांना कोणत्याही अतिरिक्त त्रासापासून वाचवण्याच्या या प्रयत्नाला अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात असून, सोशल मीडिया आणि राजकीय वर्तुळात पंतप्रधानांच्या या निर्णयाचे एका सकारात्मक पुढाकाराच्या रूपात कौतुक केले जात आहे.

Web Title: Pm modi waits delhi airport neet ug students traffic protocol

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Published On: Jun 21, 2026 | 03:22 PM

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