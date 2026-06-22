NEET Success Story: घरात गळके छत, खाण्यापिण्याची भ्रांत; पण वडिलांच्या एका शब्दाने ‘शिव कुमार’बनला गावातील पहिला डॉक्टर

NEET Success Story Shiv Kumar: दरवर्षी आयोजित केल्या जाणाऱ्या नीट (NEET) परीक्षेत देशभरातील लाखो विद्यार्थी भाग घेतात मात्र, यश काही मोजक्याच उमेदवारांना मिळते. डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न पाहणे सोपे आहे, पण ते पूर्ण करणे तितके सोपे नसते. अशा परिस्थितीत तीच लोक ध्येयापर्यंत पोहोचू शकतात, जी कठीण परिस्थितीमध्येही हिंमत हारत नाहीत आणि आपले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने संघर्ष करत राहतात. असेच एक उदाहरण बिहारचे राहणारे शिव कुमार आहेत, ज्यांनी स्वतःवर विश्वास ठेवला आणि असे काही करून दाखवले ज्याचा कोणी विचारही करू शकत नव्हता.
एका छोट्याशा गावात राहणाऱ्या शिव कुमार यांनी डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न तर पाहिले, पण पांढऱ्या कोटमध्ये स्वतःला डॉक्टर म्हणून पाहण्याइतके ते पूर्ण करणे सोपे नाही, हे ते विसरले होते. शिव अत्यंत गरीब कुटुंबातील आहेत. त्यांचे घर मातीचे आणि कच्च्या स्वरूपाचे आहे. त्यांची आई जेव्हा लाकडं गोळा करून आणायची, तेव्हा कुठे त्यांच्या घरातली चूल पेटायची. पावसाळ्यात तर परिस्थिती अशी असायची की घरात ना बसता यायचे ना झोपता; पावसाचे पाणी छतातून टपकायचे आणि वीज नसल्यामुळे विश्रांतीही मिळायची नाही. अशा सर्व संघर्षांत त्यांचे बालपण गेले.
शिव यांनी आपल्या शालेय शिक्षणाची सुरुवात एका सरकारी शाळेतून केली. त्यांचे वडील गावाबाहेर एका हॉटेलमध्ये आचारी (कूक) म्हणून काम करायचे आणि आई घर सांभाळायची. कुटुंबाची आर्थिक स्थिती चांगली नव्हती आणि कमवणारे फक्त शिव यांचे वडीलच होते. या सगळ्यात शिव यांना एक गोष्ट नेहमी त्रास द्यायची की, गावात जर कोणी आजारी पडले, तर त्याला उपचारासाठी गावापासून तब्बल २५ किलोमीटर दूर जावे लागायचे.
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त्यांच्या गावात एकही डॉक्टर नव्हता आणि दूरदूरपर्यंत कोणतेही रुग्णालय नव्हते. अनेकदा तर हॉस्पिटल दूर असल्यामुळे काही लोक अर्ध्या रस्त्यातच आपला जीव गमावायचे, अशा परिस्थितीत शिव कुमार यांनी डॉक्टर बनण्याचा निर्णय घेतला, जेणेकरून ते गावातील सर्व लोकांवर उपचार करू शकतील.
शिव कुमार यांनी सांगितले कि, वर्ष २०२४ मध्ये त्यांनी पहिल्यांदा नीट यूजी (NEET UG) परीक्षा दिली. परंतु, ते यशस्वी झाले नाहीत. यामुळे ते खूप निराश झाले आणि त्यांनी पुन्हा नीट परीक्षा न देण्याचे ठरवून बीडीएस (BDS) कडे वळण्याचा विचार केला. मात्र, वडिलांनी समजावल्यानंतर त्यांनी पुन्हा एकदा प्रयत्न केला. ते दुसऱ्या प्रयत्नात यशस्वी झाले. कित्येक तास अभ्यास करून त्यांना सरकारी कॉलेजही मिळाले. आज ते त्यांच्या गावातून डॉक्टर बनणारे पहिले आणि एकमेव व्यक्ती आहेत.
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