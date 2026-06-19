शुक्रवार, 19 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Noor Singla From Patiala Secured First Rank All Over India In Ca Final Exam Success Story

Success Story: पतियाळाच्या नूर सिंगलाने रचला इतिहास, CA फायनल परिक्षेत देशभरातून पटकावला पहिला क्रमांक

Updated On: Jun 19, 2026 | 06:02 PM IST
जाहिरात
सारांश

पटियालाच्या नूर सिंगलाने सीए फायनल परीक्षेत अखिल भारतीय स्तरावर प्रथम क्रमांक पटकावून एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. चला, त्याच्या यशाची संपूर्ण कहाणी जाणून घेऊया

नूर सिंगलाचे दैदिप्यमान यश (फोटो सौजन्य - LinkdIn/iStock)

नूर सिंगलाचे दैदिप्यमान यश (फोटो सौजन्य - LinkdIn/iStock)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • पतियाळाच्या तरूण नूर सिंगलाची कमाल
  • सीए फायनल परीक्षेत भारतातून आला अव्वल 
  • नूर सिंगलाने कसे मिळवले यश 
कोणत्याही गोष्टीत यश मिळवायचं असेल तर त्यासाठी कठोर मेहनत लागते आणि तीदेखील सीएसारखी परीक्षा असेल तर मग किती अभ्यास असेल याचा विचाराच करताना दमछाक होते. मात्र पंजाबमधील पतियाळा येथील रहिवासी असलेल्या नूर सिंगलाने चार्टर्ड अकाउंटंटच्या अंतिम परीक्षेत प्रथम क्रमांक मिळवून केवळ आपल्या कुटुंबालाच नव्हे, तर आपल्या राज्याला आणि देशालाही गौरव मिळवून दिला आहे. त्याची ही कामगिरी मोठी स्वप्ने पाहणाऱ्या आणि ती साकार करण्यासाठी कठोर परिश्रम करणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी आहे.

नूर सिंगलाने अंतिम परीक्षेत ६०० पैकी ४९९ गुण मिळवून उत्कृष्ट कामगिरी केली. अशा उच्च-स्तरीय परीक्षेत केवळ स्थान मिळवणे सोपे मानले जात नाही. तथापि, नूरने सातत्यपूर्ण कठोर परिश्रम आणि शिस्तबद्ध तयारीच्या जोरावर हे यश मिळवले. त्याच्या यशाने त्याच्या कुटुंबाला आणि मित्रपरिवारा खूपच लोकांना आनंद झाला आहे.

CA Final Result 2025: सीए फायनल परीक्षेत आरव्हीजी फाऊंडेशनचा दबदबा; ६०% हून अधिक निकाल, तीन विद्यार्थ्यांना ‘ऑल इंडिया रँक’!

यापूर्वीही सोडली छाप

नूरने महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक कामगिरी करण्याची ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वी त्याने इंटरमिजिएट परीक्षेत उच्च राष्ट्रीय क्रमांक मिळवला होता. त्याचे सातत्यपूर्ण चांगले निकाल सुरुवातीपासूनच त्याच्या ध्येयांप्रति असलेली त्याची गांभीर्यता आणि समर्पण दर्शवतात. नूरने नेहमीच अभ्यासात प्रगती केली आणि आता त्याच्या या कठोर परिश्रमाचे फळ त्याला मिळाले आहे. नूरने केवळ आपलेच नाही तर राज्याचेही नाव मोठे केले आहे. 

त्याचे सुरुवातीचे शिक्षण कोठे झाले?

नूरने आपले सुरुवातीचे शिक्षण पतियाळा येथील डीएव्ही पब्लिक स्कूलमध्ये पूर्ण केले. शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, त्याने उच्च शिक्षणासाठी वाणिज्य शाखा निवडली आणि बी.कॉम पदवी मिळवली. अभ्यासादरम्यान, त्याने वेळेचा प्रभावीपणे वापर केला आणि आपल्या ध्येयांवर लक्ष केंद्रित केले.

कौटुंबिक पाठिंबा

प्रत्येक यशात कुटुंबाचा मोठा वाटा असतो, आणि नूरची कहाणीही याला अपवाद नाही. त्याचे वडील व्यावसायिक आहेत आणि त्याची आई त्याची पालक आहे. कुटुंबाने त्याला अभ्यासासाठी नेहमीच सकारात्मक वातावरण दिले. त्याच्या मोठ्या बहिणींनीही त्याला सतत अभ्यासासाठी प्रोत्साहन दिले आणि अभ्यासादरम्यान मार्गदर्शन केले. स्व-अध्ययन आणि शिस्तीच्या माध्यमातून नूरने आपल्या तयारीमध्ये सातत्य राखले. त्याने प्रामुख्याने स्वतःहून अभ्यास करण्यावर आणि विषय स्वतःच्या पद्धतीने समजावून सांगण्यावर लक्ष केंद्रित केले. त्याचा विश्वास आहे की कोणत्याही परीक्षेत यश मिळवण्यासाठी सातत्यपूर्ण सराव, योग्य नियोजन आणि संयम आवश्यक आहे.

सीए परीक्षेचे सुधारित वेळापत्रक जारी; आता ‘या’ तारखेपासून घेतली जाणार परीक्षा

त्याला खेळांमध्येही खूप आवड आहे

नूर फक्त अभ्यासापुरता मर्यादित नाही; त्याला क्रिकेट खेळायला आवडते. त्याने शालेय ते राज्य स्तरापर्यंत विविध स्पर्धांमध्ये भाग घेतला आहे. त्याचा विश्वास आहे की अभ्यासासोबत आपल्या आवडत्या गोष्टींसाठी वेळ दिल्याने मानसिक संतुलन राखण्यास आणि कामगिरी सुधारण्यास मदत होते.

Web Title: Noor singla from patiala secured first rank all over india in ca final exam success story

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 19, 2026 | 06:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

NEET UG 2026: ‘या’ राज्यात सर्वात जास्त परीक्षा देणार विद्यार्थी, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर कोण?
1

NEET UG 2026: ‘या’ राज्यात सर्वात जास्त परीक्षा देणार विद्यार्थी, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर कोण?

NEET UG Re Exam पूर्वी अलर्ट, जुन्या Admit Card वरून मिळणार नाही प्रवेश, NTA रिमाइंडरमध्ये नक्की काय?
2

NEET UG Re Exam पूर्वी अलर्ट, जुन्या Admit Card वरून मिळणार नाही प्रवेश, NTA रिमाइंडरमध्ये नक्की काय?

प्रवेशापासून वंचित असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेशपूर्व ऑनलाईन नोंदणीची लिंक सुरू करावी; शिवसेना सचिव ॲड. वैभव थोरात यांची मागणी
3

प्रवेशापासून वंचित असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेशपूर्व ऑनलाईन नोंदणीची लिंक सुरू करावी; शिवसेना सचिव ॲड. वैभव थोरात यांची मागणी

School Uniform: गणवेशाची होणार अचानक तपासणी! गणवेशाचा दर्जा निकृष्ट आढळल्यास पुरवठादारांवर कारवाईचे संकेत
4

School Uniform: गणवेशाची होणार अचानक तपासणी! गणवेशाचा दर्जा निकृष्ट आढळल्यास पुरवठादारांवर कारवाईचे संकेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Success Story: पतियाळाच्या नूर सिंगलाने रचला इतिहास, CA फायनल परिक्षेत देशभरातून पटकावला पहिला क्रमांक

Success Story: पतियाळाच्या नूर सिंगलाने रचला इतिहास, CA फायनल परिक्षेत देशभरातून पटकावला पहिला क्रमांक

Jun 19, 2026 | 06:02 PM
Pratap Sarnaik : आता काय खैर नाही…! मराठी भाषा प्रमाणपत्र नसल्यास अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांवर होणार कारवाई

Pratap Sarnaik : आता काय खैर नाही…! मराठी भाषा प्रमाणपत्र नसल्यास अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांवर होणार कारवाई

Jun 19, 2026 | 06:02 PM
MS Medical Allied Services चा NSE मेनबोर्डवर यशस्वी प्रवेश; २०२९ पर्यंत ५०० कोटींच्या उत्पन्नाचे लक्ष्य!

MS Medical Allied Services चा NSE मेनबोर्डवर यशस्वी प्रवेश; २०२९ पर्यंत ५०० कोटींच्या उत्पन्नाचे लक्ष्य!

Jun 19, 2026 | 05:59 PM
Men’s Health: चाळीशी ओलांडलेल्या पुरुषांसाठी धोक्याची घंटा! ‘या’ गंभीर आजाराचा वाढतो धोका; अशी घ्या काळजी

Men’s Health: चाळीशी ओलांडलेल्या पुरुषांसाठी धोक्याची घंटा! ‘या’ गंभीर आजाराचा वाढतो धोका; अशी घ्या काळजी

Jun 19, 2026 | 05:57 PM
मुंबई युवक काँग्रेसकडून राहुल गांधी यांच्या वाढदिवसानिमित्त विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य व गिग वर्कर्सना पेट्रोलचे वाटप

मुंबई युवक काँग्रेसकडून राहुल गांधी यांच्या वाढदिवसानिमित्त विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य व गिग वर्कर्सना पेट्रोलचे वाटप

Jun 19, 2026 | 05:44 PM
Purandar Airport : पुरंदर विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित समस्या जागेवरच मिटणार; ‘या’ तारखेला सासवडमध्ये विशेष कॅम्प

Purandar Airport : पुरंदर विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित समस्या जागेवरच मिटणार; ‘या’ तारखेला सासवडमध्ये विशेष कॅम्प

Jun 19, 2026 | 05:38 PM
Koyna Dam Water Shortage : लोटे परशुराम एमआयडीसीत पाणीसंकट गडद; पुढील 48 तासांत आणखी उद्योग बंद पडण्याची शक्यता

Koyna Dam Water Shortage : लोटे परशुराम एमआयडीसीत पाणीसंकट गडद; पुढील 48 तासांत आणखी उद्योग बंद पडण्याची शक्यता

Jun 19, 2026 | 05:37 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा