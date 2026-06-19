Success Story: पतियाळाच्या नूर सिंगलाने रचला इतिहास, CA फायनल परिक्षेत देशभरातून पटकावला पहिला क्रमांक

नूर सिंगलाने अंतिम परीक्षेत ६०० पैकी ४९९ गुण मिळवून उत्कृष्ट कामगिरी केली. अशा उच्च-स्तरीय परीक्षेत केवळ स्थान मिळवणे सोपे मानले जात नाही. तथापि, नूरने सातत्यपूर्ण कठोर परिश्रम आणि शिस्तबद्ध तयारीच्या जोरावर हे यश मिळवले. त्याच्या यशाने त्याच्या कुटुंबाला आणि मित्रपरिवारा खूपच लोकांना आनंद झाला आहे.
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यापूर्वीही सोडली छाप
नूरने महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक कामगिरी करण्याची ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वी त्याने इंटरमिजिएट परीक्षेत उच्च राष्ट्रीय क्रमांक मिळवला होता. त्याचे सातत्यपूर्ण चांगले निकाल सुरुवातीपासूनच त्याच्या ध्येयांप्रति असलेली त्याची गांभीर्यता आणि समर्पण दर्शवतात. नूरने नेहमीच अभ्यासात प्रगती केली आणि आता त्याच्या या कठोर परिश्रमाचे फळ त्याला मिळाले आहे. नूरने केवळ आपलेच नाही तर राज्याचेही नाव मोठे केले आहे.
त्याचे सुरुवातीचे शिक्षण कोठे झाले?
नूरने आपले सुरुवातीचे शिक्षण पतियाळा येथील डीएव्ही पब्लिक स्कूलमध्ये पूर्ण केले. शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, त्याने उच्च शिक्षणासाठी वाणिज्य शाखा निवडली आणि बी.कॉम पदवी मिळवली. अभ्यासादरम्यान, त्याने वेळेचा प्रभावीपणे वापर केला आणि आपल्या ध्येयांवर लक्ष केंद्रित केले.
कौटुंबिक पाठिंबा
प्रत्येक यशात कुटुंबाचा मोठा वाटा असतो, आणि नूरची कहाणीही याला अपवाद नाही. त्याचे वडील व्यावसायिक आहेत आणि त्याची आई त्याची पालक आहे. कुटुंबाने त्याला अभ्यासासाठी नेहमीच सकारात्मक वातावरण दिले. त्याच्या मोठ्या बहिणींनीही त्याला सतत अभ्यासासाठी प्रोत्साहन दिले आणि अभ्यासादरम्यान मार्गदर्शन केले. स्व-अध्ययन आणि शिस्तीच्या माध्यमातून नूरने आपल्या तयारीमध्ये सातत्य राखले. त्याने प्रामुख्याने स्वतःहून अभ्यास करण्यावर आणि विषय स्वतःच्या पद्धतीने समजावून सांगण्यावर लक्ष केंद्रित केले. त्याचा विश्वास आहे की कोणत्याही परीक्षेत यश मिळवण्यासाठी सातत्यपूर्ण सराव, योग्य नियोजन आणि संयम आवश्यक आहे.
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त्याला खेळांमध्येही खूप आवड आहे
नूर फक्त अभ्यासापुरता मर्यादित नाही; त्याला क्रिकेट खेळायला आवडते. त्याने शालेय ते राज्य स्तरापर्यंत विविध स्पर्धांमध्ये भाग घेतला आहे. त्याचा विश्वास आहे की अभ्यासासोबत आपल्या आवडत्या गोष्टींसाठी वेळ दिल्याने मानसिक संतुलन राखण्यास आणि कामगिरी सुधारण्यास मदत होते.