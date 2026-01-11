Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

बेरोजगारांनो! आता टेन्शन नका घेऊ… ‘चलो दिल्ली’ भव्य रोजगार मेळाव्याचे आयोजन!

इग्नू आणि भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिल्लीत १२ जानेवारी रोजी भव्य रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.

Updated On: Jan 11, 2026 | 09:50 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

नोकरीच्या शोधात असलेल्या उमेदवारांसाठी दिल्लीत मोठी संधी उपलब्ध झाली असून, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ (IGNOU) आणि भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) यांच्या संयुक्त विद्यमाने भव्य रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा जॉब फेअर सोमवार, १२ जानेवारी रोजी दिल्लीत पार पडणार असून, यामध्ये विविध क्षेत्रातील नामांकित कंपन्या सहभागी होणार आहेत. इच्छुक उमेदवारांना या रोजगार मेळ्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने आधीच नोंदणी करता येणार आहे. या रोजगार मेळ्यात एव्हिएशन, बीपीओ, कस्टमर सर्व्हिस, सेल्स, टेक्निकल रोल्स, हॉस्पिटॅलिटी अशा विविध क्षेत्रांतील नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. विविध कंपन्या वेगवेगळ्या पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवणार असून, उमेदवारांना त्यांच्या आवडीच्या आणि पात्रतेनुसार नोकरीसाठी अर्ज करता येईल. हा जॉब फेअर विशेषतः इग्नूचे सध्याचे विद्यार्थी तसेच माजी विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित करण्यात आला आहे.

शिक्षणासाठी युवतीची तळमळ! मुख्यमंत्र्यांना घातली साद; “मी गरीब आहे…”

या रोजगार मेळ्यात पदवीधर, पदवीपूर्व, अनुभवी तसेच फ्रेशर्स अशा सर्व प्रकारच्या उमेदवारांना सहभागी होता येणार आहे. पदानुसार वेतन वेगवेगळे असणार असून, निवड झालेल्या उमेदवारांना आकर्षक पॅकेज मिळण्याची शक्यता आहे. रोजगार मेळ्याच्या दिवशी उमेदवारांनी अद्ययावत बायोडाटा (CV) सोबत दहावी, बारावी, पदवी, पदव्युत्तर शिक्षणाची प्रमाणपत्रे, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, अनुभव प्रमाणपत्र (असल्यास) तसेच पासपोर्ट साइज फोटो सोबत आणणे आवश्यक आहे. मुलाखत प्रक्रिया आणि पुढील निवड प्रक्रियेसाठी ही कागदपत्रे उपयुक्त ठरणार आहेत. नोंदणी प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन असून, उमेदवारांना गूगल फॉर्मच्या माध्यमातून अर्ज करावा लागणार आहे. इग्नूने यासाठी अधिकृत लिंक सक्रिय केली असून, इच्छुक उमेदवार त्या लिंकवर क्लिक करून गूगल अकाउंटच्या मदतीने साइन इन करू शकतात. त्यानंतर सक्रिय ई-मेल आयडी, नाव, मोबाईल क्रमांक, जन्मतारीख, लिंग यासह आपण इग्नूचे सध्याचे विद्यार्थी आहात की माजी विद्यार्थी आहात, याची माहिती भरावी लागेल.

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न! कर्मचाऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी कटिबध्द

जर उमेदवार सध्या इग्नूच्या कोणत्याही अभ्यासक्रमात शिकत असेल, तर त्याने आपला एनरोलमेंट नंबर, संबंधित रीजनल सेंटर, अभ्यासक्रमाचे नाव, तसेच आपण कोणत्या भाषा बोलू व लिहू शकता, याची माहिती फॉर्ममध्ये नमूद करावी. सर्व माहिती काळजीपूर्वक भरल्यानंतर फॉर्म सबमिट करावा. नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा स्क्रीनशॉट जतन करून ठेवण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या रोजगार मेळ्यासाठी कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही. त्यामुळे उमेदवारांना कोणत्याही प्रकारची फी न भरता या रोजगार मेळ्यात सहभागी होता येणार आहे. करिअरला नवी दिशा देण्याची इच्छा असलेल्या तरुणांसाठी हा रोजगार मेळा एक उत्तम संधी ठरणार आहे.

Web Title: Organizes grand employment fair in delhi for unemployed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 11, 2026 | 09:50 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला कोणते दान श्रेष्ठ? अन्नदान, वस्त्रदान की धनदान

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला कोणते दान श्रेष्ठ? अन्नदान, वस्त्रदान की धनदान

Jan 18, 2026 | 07:05 AM
Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI

Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI

Jan 18, 2026 | 06:15 AM
नाजूक जागी वाढलेला मूळव्याध मुळांपासून होईल नष्ट! तीव्र वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

नाजूक जागी वाढलेला मूळव्याध मुळांपासून होईल नष्ट! तीव्र वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

Jan 18, 2026 | 05:30 AM
सकाळसकाळी तोंडाचा बदलतो आकार? फुगलेल्या तोंडाला फ्रेश करण्यासाठी हे घ्या उपाय

सकाळसकाळी तोंडाचा बदलतो आकार? फुगलेल्या तोंडाला फ्रेश करण्यासाठी हे घ्या उपाय

Jan 18, 2026 | 04:15 AM
‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

Jan 18, 2026 | 02:35 AM
जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

Jan 18, 2026 | 12:30 AM
Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Jan 17, 2026 | 11:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM