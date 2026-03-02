Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
आधी सिगारेटने फोटो जाळला अन् आता असुरी आनंद; खामेनेईच्या मृत्यूनंतर तरुणींचा जल्लोष, Video Viral

Khamenei Death : इराणचे सुप्रीम लीडर खामेनेई यांच्या मृत्यूवर इराणमधून संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहे. एकीकडे अनेक कट्टर समर्थक शोकसागरात बुडाले आहे, तर अनेक महिला आनंद साजरा करत आहेत.

Updated On: Mar 02, 2026 | 11:22 AM
Young Womens Celebrate Khamenei's Death Video Goes Viral

आधी सिगारेटने फोटो जाळला अन् आता असुरी आनंद; खामेनेईच्या मृत्यूनंतर तरुणींचा जल्लोष, Video Viral

  • खामेनेईंच्या मृत्यूवर इराणमध्ये महिलांचा स्वातंत्र्याचा जल्लोष
  • आनंद साजरा करत रस्त्यांवर केला डान्स
  • सिगारेटने फोटो जाळणाऱ्या मुलगीही असुरी आनंदात
Iranian Women Celebrating Khamenei Death : इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा इस्रायल-अमेरिकेच्या संयुक्त हवाई हल्ल्यात मृत्यू झाला आहे. यामुळे संपूर्ण जगभरात खळबळ उडली आहे. तसेच शिया मुस्लिम आणि खामेनेई समर्थकांमध्ये दुखाचे वातावरण पसरले आहे. मात्र याच वेळी अनेक वर्षांच्या कठोर नियमांखाली दबलेल्या इराणी जनतेने विशेष करुन महिलांनी या घटनेवर आनंद व्यक्त केला आहे.

इराणचा कट्टर नेता वाचायचा पंडीत नेहरुंची पुस्तके; अयातुल्ला अली खामेनेईला भारतीय साहित्याची भुरळ

खामेनेईंचा फोटो जाळणाऱ्या मुलीला असुरी आनंद

मोर्टिसिया अॅडम्स सध्या पुन्हा चर्चेत आली आहे. तिने खामेनेईंच्या मृत्यूवर आनंद साजर केला आहे तिने सोशल मीडियावर लोकांसह आनंदा साजरा करतानाचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. व्हिडिओमध्ये मोर्टिसिया गाणी गात आनंद व्यक्त करत आहे. तिने पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, आम्ही तुमच्या कबरीवर नाचू आणि #KingRezaPahlvi हा हॅशटॅग वापरला आहे. यापूर्वी मोर्टिसियाने कॅनडात झालेल्या इराणविरोधी निदर्शनात भाग घेतला होता. यावेळी मोर्टिसियाने खामेनेईंचा फोटो सिगारेटने जाळला होता.

महिलांचा ऐतिहासिक जल्लोष साजरा

गेल्या अनेक दशकांपासून इराणमध्ये महिलांवर अनेक निर्बंध लादण्यात आले होते. पेहराव्यापासून ते स्वातंत्र्यापर्यंत महिलांवर बंदी होती. आता मात्र खामेनेईंच्या मृत्यूची माहिती मिळताच राजधानी तेहरानसह, शिराज, इस्फाहान सारख्या मोठ्या शहरांमध्ये महिलांनी जल्लोष साजरा केला आहे. अनेक महिलांना आपले हिजाब काढून हवेत भिरकवले आहेत. महिला रस्त्यांवर येऊन डान्स करत आहेत. एकमेकांना मिठी मारुन आनंद साजरा करत आहेत. यामध्ये काही माजी राजा रझा पहलवी यांच्या समर्थकांचाही समावेश आहे.

एकीकडे जल्लोष, दुसरीकडे शोक

जरी खामेनेईंच्या मृत्यूवर अनेकजण जल्लो साजरा करत असले तर इराणमधील मोठा वर्ग त्यांच्या निधनामुळे शोकसागरात बुडाला आहे. खामेनेईंच्या अनेक कट्टर समर्थकांनी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी देशाचे नुकसान झाले असल्याचे म्हटले आहे. मशिदींमध्ये जाऊन प्रार्थना केल्या आहेत. त्यांचे दु:ख व्यक्त केले आहे. इराणमध्ये सध्या ४० दिवसांचा राजकीय दुखवटा जाहीर करण्या आला आहे.

आधी शिक्षण घे..वैज्ञानिक हो…; शहीद होण्याची इच्छा व्यक्त करणाऱ्या चिमुरड्याला खामेनेईचा मोलाचा सल्ला, ‘तो’ VIDEO व्हायरल

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Mar 02, 2026 | 11:22 AM

