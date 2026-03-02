Funeral of Khamenei: पर्शियन सिंहासन ढासळले! अयातुल्ला खामेनी यांना अंतिम निरोपाची तयारी; कोट्यवधी जनसागर रस्त्यावर उतरणार

Ali Khamenei funeral updates Tehran 2026 : मध्यपूर्वेच्या इतिहासातील सर्वात भीषण आणि निर्णायक वळण आता आले आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी (Ayatollah Ali Khamenei) यांच्या निधनानंतर संपूर्ण इराण शोकसागरात बुडाला आहे. मात्र, हा केवळ शोक नसून त्यामागे सूडाची एक प्रचंड मोठी लाट उसळताना दिसत आहे. इराण सरकारने अधिकृतपणे ४० दिवसांचा राष्ट्रीय शोक आणि सात दिवसांची सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे. तेहरानच्या रस्त्यांवर सध्या शांतता असली तरी ती एखाद्या मोठ्या वादळापूर्वीची शांतता असल्याचे जाणवत आहे.
या संपूर्ण घटनेत सर्वात धक्कादायक आणि भावनिक बाजू म्हणजे खामेनी यांच्या कुटुंबावर झालेला हल्ला. इस्रायली आणि अमेरिकन क्षेपणास्त्र हल्ल्यात केवळ खामेनीच मारले गेले नाहीत, तर त्यांच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांसह त्यांच्या अवघ्या १४ महिन्यांच्या नातवाचाही दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. युद्धाच्या या अमानवी प्रदर्शनामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संताप व्यक्त केला जात आहे. एका लहान मुलाच्या मृत्यूने या संघर्षाला आता अत्यंत वैयक्तिक आणि भावनिक वळण दिले असून, यामुळे इराणमधील सामान्य नागरिकही आता “रक्ताचा बदला रक्ताने” घेण्याची मागणी करत आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Operation Epic Fury: युद्ध नाही, हा तर विनाश! अमेरिकेच्या ‘Scorpion Strike’ने आकाशातून पाठवले मृत्यूदूत,पहा ‘हा’ थरारक VIRAL VIDEO
इराणच्या इतिहासात १९८९ मध्ये जेव्हा अयातुल्ला खोमेनी यांचे निधन झाले होते, तेव्हा त्यांच्या अंत्यसंस्काराला सुमारे १ कोटी लोक रस्त्यावर उतरले होते. आता अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या निधनानंतरही तसाच किंवा त्यापेक्षा मोठा जनसागर तेहरानमध्ये लोटण्याची शक्यता आहे. जगाच्या कानाकोपऱ्यातून शिया बांधव आपल्या लाडक्या नेत्याला अंतिम निरोप देण्यासाठी इराणमध्ये दाखल होत आहेत. त्यांचे पार्थिव पवित्र शहर मशहद किंवा राजधानी तेहरानमध्ये दफन केले जाण्याची शक्यता आहे. या सोहळ्यासाठी इराणने जगातील सर्वात मोठी सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली आहे.
Because you will never see this in the Western media Live footage of the massive crowds mourning the death of Ayatollah Khamenei in Tehran. Just as civilians sided with Hamas in Gaza and still do, mourning the death of the ‘martyrs like the vampire Yahya Sinwar, so cult members… pic.twitter.com/CQVg2JQXsg — Karen Hunt aka KH Mezek (@karenalainehunt) March 2, 2026
credit – social media and Twitter
खामेनी यांच्या मृत्यूचे पडसाद केवळ इराणपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. भारतात काश्मीरपासून कर्नाटकापर्यंत शिया समुदायाने रस्त्यावर उतरून अमेरिकेचा निषेध केला आहे. पाकिस्तानमध्ये अनेक ठिकाणी आंदोलनांना हिंसक वळण लागले असून त्यात काही मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. इराकची राजधानी बगदादमध्ये आंदोलकांनी अमेरिकन दूतावासाचा वेढा तोडण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे तेथे मोठी चकमक उडाली आहे. अमेरिका आणि इस्रायलच्या या कारवाईमुळे जग दोन गटांत विभागले गेले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World War 3: सायप्रस ते इस्रायल धुरांचे लोट! इराणच्या ‘प्रतिनिधी’ गॅंगने जगाला वेढलं; सायप्रसमधील UK हवाई तळांवरही ड्रोन हल्ले
खामेनींच्या जाण्याने मध्यपूर्वेतील राजकारणाचा एक मोठा अध्याय संपला असला तरी, हिजबुल्लाहच्या एन्ट्रीने युद्धाची व्याप्ती वाढली आहे. हिजबुल्लाहने इस्रायलसोबतची युद्धबंदी तोडून रात्रभर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले केले आहेत. दुसरीकडे, ब्रिटननेही अमेरिकेला आपले लष्करी तळ वापरण्याची परवानगी देऊन इराणच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. आता इराणचा पुढील सर्वोच्च नेता कोण असेल आणि तो या मृत्यूचा बदला कसा घेणार, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
Ans: ऐतिहासिक संदर्भानुसार, १ कोटींहून अधिक लोक उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे, जे १९८९ च्या विक्रमाच्या बरोबरीचे असेल.
Ans: इराण सरकारने ४० दिवसांचा राष्ट्रीय शोक आणि ७ दिवसांची सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे.
Ans: हल्ल्यात खामेनी यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबातील अनेक सदस्य आणि त्यांच्या १४ महिन्यांच्या नातवाचाही मृत्यू झाला आहे.