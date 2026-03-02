BMC कडे 81 हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी; विकासकामांसाठी टप्प्याटप्प्याने वापरणार…! महापौर रितू तावडेंचे आश्वासन

बीएमसीच्या आर्थिक परिस्थिती, फेरीवाला धोरण आणि मराठी भाषेबाबत महापौर रितू तावडे यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली. महापौरपद स्वीकारल्यानंतर पहिल्यांदाच त्यांनी स्पष्ट केले की, विकास कामे सुरू असूनही महापालिकेचे आर्थिक आरोग्य मजबूत राहील. तसेच बीएमसीकडे सध्या अंदाजे ₹८१,००० कोटींच्या मुदत ठेवी आहेत. यापैकी अंदाजे ₹३६,००० कोटी विविध विकास प्रकल्पांसाठी राखीव आहेत, परंतु याचा अर्थ असा नाही की संपूर्ण रक्कम एकाच वेळी खर्च केली जाईल. ही रक्कम टप्प्याटप्प्याने वापरली जाईल. गरजेनुसार टप्प्याटप्प्याने निधी वापरला जाईल. भविष्यात ठेवी अधिक मजबूत करण्यासाठी महसूल वाढवण्याचे प्रयत्न देखील केले जातील, अशी माहिती रितू तावडे यांनी दिली आहे.
फेरीवाल्यांसाठी क्यूआर कोड असलेली ओळखपत्रे
फेरीवाल्यांबाबत मुंबई महापालिकेने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत महापौरांनी सांगितले की, बीएमसी एक नवीन प्रणाली लागू करत आहे ज्या अंतर्गत नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना क्यूआर कोड असलेली ओळखपत्रे दिली जातील. या क्यूआर कोडमध्ये फेरीवाल्याचा फोटो, आधार, पॅन आणि परवाना माहिती असेल. यामुळे केवळ अधिकृत व्यक्तीच फेरीवाले व्यवसाय चालवतील याची खात्री होईल. जर कोणी त्यांची जागा दुसऱ्याला भाड्याने देताना आढळले तर त्यांचे प्रमाणपत्र रद्द केले जाऊ शकते.
मराठी भाषेबाबत रितू तावडे यांनी कडक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी सांगितले की, महापालिकेचे काम पूर्णपणे मराठीतच करावे. महाराष्ट्राबाहेरील अधिकाऱ्यांनीही मराठीतच पत्रके आणि परिपत्रके जारी करावीत, अन्यथा कारवाई केली जाईल. त्याच कंत्राटदारांना वारंवार काम दिल्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
रितू तावडे घड्याळ्यामुळे झाल्या ट्रोल
नेटकऱ्यांनी रितू तावडे यांच्यावर जोरदार टीका करण्यास सुरुवात केली. सोशल मीडिया त्या ट्रोल देखील झाल्या. मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करुन या घड्याळ्यावरुन ट्रोल करणाऱ्यांना सडेतोड उत्तर दिले आहे. रितू तावडे यांनी घड्याळाचा फोटो पोस्ट करत हे घड्याळा Rolex कंपनीचे नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. रितू तावडे यांनी लिहिले आहे की, ही पोस्ट पूर्णपणे खोटी व दिशाभूल करणारी आहे.माझ्या हातातील घड्याळ Michael Kors कंपनीचे आहे, ते Rolex Daytona नाही. त्यामुळे लाखो-कोट्यवधींचा प्रश्नच उद्भवत नाही.अफवा पसरवणे हा बेजबाबदारपणा आणि जाणीवपूर्वक बदनामीचा प्रयत्न आहे.अशा खोट्या आरोपांना मी भीक घालत नाही, अशी आक्रमक पोस्ट मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी केली आहे.