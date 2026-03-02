Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • Mobile World Congress 2026 Honor Presented World First Robot Phone Who Surprised Everyone Tech News Marathi

Mobile World Congress 2026: स्मार्टफोनचा नवा अवतार! HONOR ने दाखवला जगातील पहिला ‘Robot Phone’, पाहून टेक वर्ल्ड झाले थक्क

HONOR Robot Phone Launched: फ्लॅगशिप फोल्डेबल फोनसह कंपनीने ईव्हेंटमध्ये एक रोबोट फोन देखील सादर केला आहे. या फोनचा कॅमेरा याची सर्वात मोठी खासियत आहे. याचे फीचर्स देखील जाहीर करण्यात आले आहेत.

Updated On: Mar 02, 2026 | 11:22 AM
Mobile World Congress 2026: स्मार्टफोनचा नवा अवतार! HONOR ने दाखवला जगातील पहिला ‘Robot Phone’, पाहून टेक वर्ल्ड झाले थक्क

Mobile World Congress 2026: स्मार्टफोनचा नवा अवतार! HONOR ने दाखवला जगातील पहिला ‘Robot Phone’, पाहून टेक वर्ल्ड झाले थक्क

Follow Us:
Follow Us:
  • टेक ईव्हेंटमध्ये कॉन्सेप्ट HONOR Robot Phone सादर
  • डिव्हाईस स्वत: हलू- डूलू शकते, प्रतिक्रिया देऊ शकते
  • कॅमेरा यूजरला ऑटोमॅटिकली फॉलो करतो आणि फ्रेमिंग स्वत: एडजस्ट करतो
बार्सिलोनामध्ये MWC 2026 ईव्हेंटचे आयोजन करण्यात आले आहे. या ईव्हेंटमध्ये HONOR ने नवीन फ्लॅगशिप फोल्डेबल HONOR Magic V6 लाँच आहे. या स्मार्टफोननंतर आता कंपनीने ईव्हेंटमध्ये आणखी एक धमाका केला आहे. हा धमाका संपूर्ण जगाला चकित करणार आहे. कंपनीने आयोजित करण्यात आलेल्या टेक ईव्हेंटमध्ये कॉन्सेप्ट HONOR Robot Phone सादर केला आहे. हा आतापर्यंतचा सर्वात अनोखा फोन आहे. कंपनीने या फोनची ओळख स्मार्टफोनची एक नवीन प्रजाती अशी केली आहे. कारण हा स्मार्टफोन मोबाईल फॉर्म फॅक्टरमध्ये एम्बेडेड AI, रोबोट-ग्रेड मोशन कंट्रोल आणि सिनेमॅटिक इमेजिंग ऑफर करतो. याच कारणांमुळे डिव्हाईस अद्वितीय बनते.

Mobile World Congress 2026: अल्ट्रा-थिन डिझाईन आणि पावरफुल परफॉर्मंस… टेक ईव्हेंटमध्ये HONOR चा फोल्डेबल फोन लाँच, वाचा फीचर्स

हे डिव्हाईस केवळ स्क्रीन आणि व्हॉईस कमांडपर्यंत मर्यादित नाही. तर डिव्हाईस स्वत: हलू- डूलू शकते, प्रतिक्रिया देऊ शकते आणि यूजरशी भावनिकरित्या संवाद साधू शकते. हा फोन पाहिल्यानंतर असं वाटत आहे की, फोनला हात – पाय आणि डोके मिळाले आहे. या फोनमध्ये आणखी काय खास आहे, त्याची किंमत किती असू शकते. याबाबत सविस्तर जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – X) 

रोबोट फोनमध्ये Embodied AI

खास गोष्ट म्हणजे हॉनरने सादर केलेल्या या रोबोट फोनमध्ये असा Embodied AI देण्यात आला आहे, जो इंटरॅक्शन पूर्वीपेक्षा अधिक जास्त नैसर्गिक बनवतो. फोनमध्ये ऑल अँगल एआय व्हिडीओ कॉलिंगची सुविधा देण्यात आली आहे. याचा अर्थ कॅमेरा यूजरला ऑटोमॅटिकली फॉलो करतो आणि फ्रेमिंग स्वत: एडजस्ट करतो. एवढंच नाही तर, फोनचे कॅमेरा मॉड्यूल डोके हलवून हो किंवा नाही अशा प्रतिक्रिया देऊ शकतो. फोन म्यूजिक बीटवर हालचाल देखील करतो. यामुळे हा फोन एक मिनी-रोबोट सारखा दिसत आहे. फोनचे हार्डवेअर सेन्सर ध्वनी ओळख, हालचाल ट्रॅकिंग आणि दृश्य जागरूकता सक्षम करतात, ज्यामुळे फोन एक सेंसरी आणि मानवासारखे इंटरॅक्शन देतो.

कंपनीने विकसित केली कस्टम मायक्रो मोटर

हे तंत्रज्ञान एका सामान्य स्मार्टफोनमध्ये वापरण्यासाठी कंपनीला अनेक अभियांत्रिकी टप्पे गाठावे लागले आहेत. यासाठी कंपनीने एक कस्टम मायक्रो मोटर देखील विकसित केली जी उद्योग मानकांपेक्षा ७०% लहान आहे. या छोट्या मोटारमुळे HONOR ने इंडस्ट्रीचा सर्वात कॉम्पॅक्ट 4DoF गिंबल सिस्टम फोन सादर केला आहे, जो रोबोटिक मोशन कंट्रोलचा पाया असल्याचे म्हटले जाते.

Apple Event 2026: मुहूर्त ठरला… या दिवशी कंपनी करणार मोठा धमाका, iPhone 17e पासून स्वस्त MacBook पर्यंत हे डिव्हाईस करणार एंट्री

मोबाईल व्हिडीओग्राफीच्या प्रो-लेवल आउटपुटसाठी डिझाईन केला स्मार्टफोन

हॉनर रोबोट फोन मोबाईल व्हिडीओग्राफीच्या प्रो-लेवल आउटपुटसाठी डिझाईन करण्यात आला आहे. या डिव्हाईसमध्ये इंडस्ट्रीमधील पहिला 3-Axis Gimbal कॅमेरा दिला आहे, जो एक 200MP सेंसर आहे. डिव्हाईसमध्ये सुपर स्टेडी व्हिडीओ पाहायला मिळत आहे. जो वेगवान हालचालींमध्ये देखील व्यावसायिक दर्जाचे स्थिरीकरण प्रदान करतो. फोनमध्ये एआय ऑब्जेक्ट ट्रॅकिंग फीचर देखील आहे, जे चालणाऱ्या वस्तू रियल टाईममध्ये ट्रॅक करते. फोनमध्ये 90° आणि 180° पर्यंत इंटेलिजेंट कॅमेरा रोटेशन आहे, ज्यामुळे एका हाताने कॅप्चर करता येते आणि सिनेमॅटिक ट्रान्झिशन तयार करता येते. या डिव्हाईसची किंमत अद्याप जाहिर करण्यात आली नाही.

Web Title: Mobile world congress 2026 honor presented world first robot phone who surprised everyone tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 02, 2026 | 11:21 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mobile World Congress 2026: अल्ट्रा-थिन डिझाईन आणि पावरफुल परफॉर्मंस… टेक ईव्हेंटमध्ये HONOR चा फोल्डेबल फोन लाँच, वाचा फीचर्स
1

Mobile World Congress 2026: अल्ट्रा-थिन डिझाईन आणि पावरफुल परफॉर्मंस… टेक ईव्हेंटमध्ये HONOR चा फोल्डेबल फोन लाँच, वाचा फीचर्स

आजपासून नवा डिजिटल नियम लागू! सिम कार्डशिवाय नाही चालणार WhatsApp-Telegram, डेस्कटॉप लॉगिनवरही परिणाम
2

आजपासून नवा डिजिटल नियम लागू! सिम कार्डशिवाय नाही चालणार WhatsApp-Telegram, डेस्कटॉप लॉगिनवरही परिणाम

मुंबईकरांसाठी Apple चं स्पेशल सरप्राईज! ‘या’ ठिकाणी सुरु केलं दुसरं स्टोअर, काय असणार खास? जाणून घ्या
3

मुंबईकरांसाठी Apple चं स्पेशल सरप्राईज! ‘या’ ठिकाणी सुरु केलं दुसरं स्टोअर, काय असणार खास? जाणून घ्या

JIO Recharge Plan: फक्त 500 रुपयांत धमाका! 10 हून अधिक ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स आणि 2GB डेली डेटा… यूजर्सना मिळणार जबरदस्त फायदे
4

JIO Recharge Plan: फक्त 500 रुपयांत धमाका! 10 हून अधिक ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स आणि 2GB डेली डेटा… यूजर्सना मिळणार जबरदस्त फायदे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mobile World Congress 2026: स्मार्टफोनचा नवा अवतार! HONOR ने दाखवला जगातील पहिला ‘Robot Phone’, पाहून टेक वर्ल्ड झाले थक्क

Mobile World Congress 2026: स्मार्टफोनचा नवा अवतार! HONOR ने दाखवला जगातील पहिला ‘Robot Phone’, पाहून टेक वर्ल्ड झाले थक्क

Mar 02, 2026 | 11:21 AM
Funeral of Khamenei: पर्शियन सिंहासन ढासळले! अयातुल्ला खामेनी यांना अंतिम निरोपाची तयारी; कोट्यवधी जनसागर रस्त्यावर उतरणार

Funeral of Khamenei: पर्शियन सिंहासन ढासळले! अयातुल्ला खामेनी यांना अंतिम निरोपाची तयारी; कोट्यवधी जनसागर रस्त्यावर उतरणार

Mar 02, 2026 | 11:14 AM
महाराष्ट्र कृषी विभाग ॲक्शन मोडवर; बेकायदेशीर ‘कम्फर्ट’ मच्छर अगरबत्तीची विक्री करणाऱ्या दुकानांवर टाकले छापे

महाराष्ट्र कृषी विभाग ॲक्शन मोडवर; बेकायदेशीर ‘कम्फर्ट’ मच्छर अगरबत्तीची विक्री करणाऱ्या दुकानांवर टाकले छापे

Mar 02, 2026 | 11:11 AM
US-India Trade Deal: भारत-अमेरिका व्यापार कराराचा परिणाम; परदेशी गुंतवणूकदारांची तब्बल ‘इतक्या’ कोटींची गुंतवणूक

US-India Trade Deal: भारत-अमेरिका व्यापार कराराचा परिणाम; परदेशी गुंतवणूकदारांची तब्बल ‘इतक्या’ कोटींची गुंतवणूक

Mar 02, 2026 | 11:03 AM
Lemon Pickle Recipe: तेलाचा वापर न करता १० मिनिटांमध्ये बनवा रसाळ लिंबाचं लोणचं, कधीच विसणार नाही चव

Lemon Pickle Recipe: तेलाचा वापर न करता १० मिनिटांमध्ये बनवा रसाळ लिंबाचं लोणचं, कधीच विसणार नाही चव

Mar 02, 2026 | 11:00 AM
Ajit Pawar Death : VSR च्या मालकांची विमानामध्ये डुलकी; जय पवारांनी शेअर केला धक्कादायक व्हिडिओ

Ajit Pawar Death : VSR च्या मालकांची विमानामध्ये डुलकी; जय पवारांनी शेअर केला धक्कादायक व्हिडिओ

Mar 02, 2026 | 10:55 AM
Sudhakar Shrotri : अभिनेता पुष्कर श्रोत्रीवर कोसळला दुःखाचा डोंगर; वडील ज्येष्ठ वृत्तपत्र वितरक सुधाकर श्रोत्री यांचं निधन

Sudhakar Shrotri : अभिनेता पुष्कर श्रोत्रीवर कोसळला दुःखाचा डोंगर; वडील ज्येष्ठ वृत्तपत्र वितरक सुधाकर श्रोत्री यांचं निधन

Mar 02, 2026 | 10:39 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM
Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Mar 01, 2026 | 05:47 PM
Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Mar 01, 2026 | 05:09 PM
Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Mar 01, 2026 | 04:50 PM
Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mar 01, 2026 | 04:32 PM
Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Mar 01, 2026 | 03:34 PM