T20 World Cup 2026 : एका क्लिकवर पहा सेमीफायनलचे संपूर्ण वेळापत्रक, कधी आणि कुठे होणार उपांत्य फेरीचे सामने?

भारताने स्पर्धेच्या इतिहासात सहा वेळा आणि सलग तीन वेळा उपांत्य फेरी गाठली आहे. भारत आता ५ मार्च रोजी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर इंग्लंडशी सामना करेल. सेमीफायनलची सविस्तर माहिती या लेखामध्ये वाचा.

Updated On: Mar 02, 2026 | 11:27 AM
फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने सर्व अपेक्षा मोडून काढत टी-२० विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आहे. भारताने स्पर्धेच्या इतिहासात सहा वेळा आणि सलग तीन वेळा उपांत्य फेरी गाठली आहे. भारत आता ५ मार्च रोजी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर इंग्लंडशी सामना करेल. याचा अर्थ असा नाही की दोन्ही संघ यापूर्वी कधीही उपांत्य फेरीत आमनेसामने आले नाही. भारत आणि इंग्लंड अंतिम फेरीत एकमेकांसमोर येण्याची ही सलग तिसरी वेळ असेल.

सुपर 8 सामन्यात भारताने वेस्ट इंडिजचा पराभव केला

आणि टी-२० विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. जर भारत वेस्ट इंडिजला हरवू शकला तर त्यामागे सर्वात मोठे योगदान सलामीवीर संजू सॅमसनचे होते ज्याने रविवारी दमदार खेळी केली. सॅमसनने भारताचा एका टोकापासून किल्ला सांभाळला आणि शेवटपर्यंत राहिला. कोलकात्यातील ईडन गार्डन्सवर रविवारी खेळल्या गेलेल्या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकली आणि वेस्ट इंडिजला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले. वेस्ट इंडिजने २० षटकांत चार गडी बाद १९५ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, भारतीय संघाने संजू सॅमसनच्या नाबाद ९७ धावांच्या स्फोटक खेळीच्या मदतीने १९.२ षटकांत पाच गडी बाद १९९ धावा केल्या आणि सामना जिंकला.

IND vs WI : कॅप्टनने केला संजूवर कौतुकाचा वर्षाव! “आम्ही घाबरलो होतो…” सामना झाल्यानंतर सूर्यकुमार यादवने केला मोठा खुलासा

भारत विरूद्ध इंग्लंड 

भारतीय संघ आता ५ मार्च रोजी वानखेडे स्टेडियमवर होणाऱ्या उपांत्य सामन्यासाठी मुंबईला जाणार आहे. वानखेडे स्टेडियमवर भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील हेड-टू-हेड सामन्यांच्या रेकॉर्डबद्दल बोलायचे झाले तर, दोन्ही संघ टी-२० मध्ये दोनदा एकमेकांसमोर आले आहेत. विशेष म्हणजे, भारताने एक सामना जिंकला आहे, तर इंग्लंडने दुसरा सामना जिंकला आहे. याचा अर्थ या मैदानावर दोन्ही संघांमध्ये कठीण लढत अपेक्षित आहे.

न्यूझीलंड विरूद्ध दक्षिण आफ्रिका

न्यूझीलंड विरूद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये विश्वचषकाचा पहिला सेमीफायनलचा सामना हा 4 मार्च रोजी रंगणार आहे. हा सामना इडन गार्डन्सच्या मैदानावर खेळवला जाणार आहे. हा सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 7 वाजता सुरू होणार आहे, या सामन्याचे नाणेफेक हे अर्ध्या तासाआधी होणार आहे. 

