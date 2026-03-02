US-India Trade Deal: भारत-अमेरिका व्यापार कराराचा परिणाम; परदेशी गुंतवणूकदारांची तब्बल ‘इतक्या’ कोटींची गुंतवणूक

US-India Trade Deal: गेल्या काही महिन्यांपासून परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातून शेअर्स विक्री करताना दिसून येत होते. यामुळे शेअर बाजारात मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार पाहायला मिळाले. मात्र, फेब्रुवारी महिन्यात परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (एफपीएलएस) फेब्रुवारीमध्ये भारतीय शेअर बाजारात २२,६१५ कोटींची गुंतवणूक केली, जी या १७ महिन्यांतील उच्चांकी पातळी आहे. अंतरिम भारत-अमेरिका व्यापार करार, कमी देशांतर्गत बाजार मूल्यांकन आणि तिसऱ्या तिमाहीतील चांगल्या कॉर्पोरेट निकालामुळे शक्य झाले.
डिपॉझिटरी डेटानुसार, फेब्रुवारीमध्ये खरेदीचा जोर वाढण्यापूर्वी सलग तीन महिने एफपीएलएस विक्री करत होते. एफपीएलएसने जानेवारीमध्ये ३५,९६२ कोटी, डिसेंबरमध्ये २२,६११ कोटी आणि नोव्हेंबरमध्ये ३,७६५ कोटी काढून घेतले. एकूणच, एफपीएलएसने २०२५ मध्ये भारतीय शेअर बाजारातून निव्वळ १.६६ लाख कोटी म्हणजेच १८.९ अब्ज डॉलर्स काढून घेतले. त्यामुळे ते एफपीएलएसच्या प्रवाहासाठी सर्वात वाईट वर्षांपैकी एक बनले. आकडेवारीनुसार, एफपीएलएसने फेब्रुवारीमध्ये २२,६१५ कोटींची गुंतवणूक केली.
सप्टेंबर २०२४ मध्ये एफपीआयनी शेअर बाजारात ५७,७२४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती, त्यानंतरचा हा सर्वाधिक मासिक प्रवाह आहे. व्हेंचुरा रिसर्चचे प्रमुख विनीत बोलिंजकर म्हणाले, दुय्यम बाजार खरेदीमुळे प्रवाहात वाढ झाली आहे. जो २०२५ मध्ये पैसे काढल्यानंतर पुन्हा परदेशी विश्वास निर्माण झाल्याचे दर्शवितो. एंजल वन लिमिटेडचे वरिष्ठ मूलभूत विश्लेषक जावेद खान म्हणाले, एफपीआयच्या प्रवाहाला तीन प्रमुख घटकांनी पाठिंबा दिला.
भारत-अमेरिका व्यापार करार आणि भारतीय बाजार मूल्यांकनात घट हे परदेशी गुंतवणूकदारांच्या गुंतवणुकीला महत्वाचे कारण ठरले. शिवाय, तिसऱ्या तिमाहीत कॉर्पोरेट कमाई १४.७ टक्क्यांनी वाढली, त्यामुळे एफपीआयचा आत्मविश्वास वाढला. क्षेत्रीयदृष्ट्या, एफपीआयनी आक्रमकपणे वित्तीय सेवा आणि भांडवली वस्तूंमध्ये गुंतवणूक खरेदी केली, तर माहिती तंत्रज्ञानातील त्यांची गुंतवणूक कमी झाली. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या समस्यांबद्दलच्या चिंतेमुळे या क्षेत्रात १०,९५६ कोटी रुपयांचा प्रवाह दिसून आला.
