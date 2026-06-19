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छोट्या गावांतील विद्यार्थ्यांची जागतिक झेप! पोलारिसच्या 31 विद्यार्थ्यांची GSoC 2026 आणि LFX Mentorship साठी निवड

Updated On: Jun 19, 2026 | 04:35 PM IST
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सारांश

पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या 31 विद्यार्थ्यांनी जागतिक स्तरावर मोठी कामगिरी करत Google च्या Google Summer of Code (GSoC) 2026 आणि Linux Foundation LFX Mentorship Programme मध्ये स्थान मिळवले आहे.

छोट्या गावांतील विद्यार्थ्यांची जागतिक झेप! पोलारिसच्या 31 विद्यार्थ्यांची GSoC 2026 आणि LFX Mentorship साठी निवड

छोट्या गावांतील विद्यार्थ्यांची जागतिक झेप! पोलारिसच्या 31 विद्यार्थ्यांची GSoC 2026 आणि LFX Mentorship साठी निवड

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विस्तार
  • 31 पोलारिस विद्यार्थ्यांची जागतिक प्रतिष्ठेच्या टेक कार्यक्रमांसाठी निवड
  • ₹5.7 लाखांपर्यंत इंटर्नशिप स्टायपेंड
  • पोलारिसच्या 31 विद्यार्थ्यांची GSoC 2026 आणि LFX Mentorship साठी निवड
मुंबई : पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या 31 विद्यार्थ्यांची जगातील दोन सर्वात प्रतिष्ठित ओपन-सोर्स कार्यक्रमांमध्ये – Google च्या Google Summer of Code (GSoC) 2026 आणि Linux Foundation LFX Mentorship Programme – निवड झाली आहे. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये मध्य प्रदेशातील बालाघाट, आसाममधील जोरहाट, ओडिशातील पुरी, पश्चिम बंगालमधील रानाघाट, उत्तर प्रदेशातील सादाबाद आणि कर्नाटकमधील मांड्या यांसारख्या शहरांतील आणि छोट्या गावांतील विद्यार्थी सहभागी आहेत. यांपैकी अनेक विद्यार्थी शेतकरी, लहान व्यावसायिक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांतून आलेले असून आपल्या कुटुंबातील तंत्रज्ञान क्षेत्रात करिअर करणारी पहिली पिढी आहेत.

पोलारिसच्या 18 विद्यार्थ्यांची Google Summer of Code (GSoC) 2026 साठी निवड झाली आहे. हा जगातील सर्वात स्पर्धात्मक विद्यार्थी कोडिंग कार्यक्रमांपैकी एक मानला जातो. यावर्षी जागतिक स्तरावर केवळ 4.9 टक्के अर्जदारांची निवड करण्यात आली. याशिवाय, 13 विद्यार्थ्यांची Linux Foundation च्या LFX Mentorship Programme साठी निवड झाली आहे, जो तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सर्वाधिक मानाचा ओपन-सोर्स मेंटरशिप कार्यक्रम मानला जातो. विशेष म्हणजे, LFX साठी निवडलेल्या 13 विद्यार्थ्यांपैकी 12 विद्यार्थी सध्या पदवी शिक्षणाच्या पहिल्या वर्षात आहेत.

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मध्य प्रदेशातील बालाघाट येथील आणि GSoC साठी निवड झालेला विद्यार्थी हर्ष सोमणकर म्हणाला, “माझ्या कुटुंबातील कोणीही तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करत नाही. त्यामुळे लहानपणी अशा संधींबद्दल मला फारशी माहिती नव्हती. एक दिवस मी जागतिक अभियांत्रिकी समुदायांकडून व्यवस्थापित प्रकल्पांसाठी कोड लिहीन किंवा विद्यार्थी म्हणून इतका मोठा स्टायपेंड मिळवीन, असे मी कधीच कल्पनाही केली नव्हती. ही निवड माझ्यासाठी केवळ एका कार्यक्रमापेक्षा खूप मोठी आहे. यामुळे मला हे समजले की आपण कुठून आला आहात यापेक्षा आपण किती पुढे जाऊ शकता हे अधिक महत्त्वाचे आहे.” या दोन्ही कार्यक्रमांसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना सुमारे 3,000 अमेरिकन डॉलर (अंदाजे ₹2.85 लाख) इतका स्टायपेंड मिळणार आहे. तर Linux Foundation च्या OpenSSF ट्रॅक अंतर्गत निवड झालेल्या पोलारिसच्या एका विद्यार्थ्याला 6,000 अमेरिकन डॉलर (अंदाजे ₹5.7 लाख) इतका स्टायपेंड मिळणार आहे.

या यशाबद्दल प्रतिक्रिया देताना पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नॉलॉजीचे CEO मुकुल रुस्तगी म्हणाले, “या निवडीमुळे भारताच्या प्रत्येक भागात जागतिक दर्जाची अभियांत्रिकी प्रतिभा आहे, हा आमचा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे. योग्य मार्गदर्शन, संधी आणि प्रत्यक्ष समस्यांवर काम करण्याची संधी मिळाल्यास छोट्या शहरांतील विद्यार्थीही जागतिक स्तरावर यश मिळवू शकतात.” पारंपरिक इंटर्नशिप किंवा वर्गातील प्रकल्पांपेक्षा वेगळे, या दोन्ही कार्यक्रमांमध्ये विद्यार्थ्यांना आजच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांचा आधार असलेल्या ओपन-सोर्स तंत्रज्ञानासाठी प्रॉडक्शन-ग्रेड कोड विकसित करावा लागतो. निवड झालेले पोलारिस विद्यार्थी आंतरराष्ट्रीय मेंटर्ससोबत थेट काम करतील आणि क्लाउड कॉम्प्युटिंग, सायबर सुरक्षा, डेव्हलपर टूल्स, ब्लॉकचेन इकोसिस्टम आणि जगभर वापरल्या जाणाऱ्या इतर महत्त्वाच्या तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्मसाठी सॉफ्टवेअर विकासात योगदान देतील. ही कामगिरी पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या ओपन-सोर्स योगदान, प्रत्यक्ष अभियांत्रिकी शिक्षण आणि उद्योगातील मेंटरशिपवर दिलेल्या भराचे प्रतीक आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक प्रवासाच्या सुरुवातीलाच जागतिक तंत्रज्ञान परिसंस्थेचा भाग बनण्याची संधी मिळते.

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Web Title: Polaris school of technology 31 students selected for google summer of code 2026 and lfx mentorship programme

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Published On: Jun 19, 2026 | 04:35 PM

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