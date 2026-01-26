Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Career »
  • Sanglis Girls Have Become Fighters 38000 Students Are Taking Self Defense Lessons Under Girl Empowerment

सांगलीच्या लेकी झाल्या ‘फायटर’; कन्या सबळीकरण अंतर्गत ३८ हजार विद्यार्थिनी घेताहेत स्वसंरक्षणाचे धडे

(जि. प्र.) आत्मसंरक्षण हे केवळ शारीरिक कौशल्य नसून ते स्वावलंबन, निर्भयता आणि आत्मविश्वास घडवणारे माध्यम आहे.

Updated On: Jan 26, 2026 | 09:08 PM
  • सांगलीच्या लेकी झाल्या ‘फायटर’;
  • कन्या सबळीकरण अंतर्गत ३८ हजार विद्यार्थिनी घेताहेत स्वसंरक्षणाचे धडे
सांगली :  (जि. प्र.) आत्मसंरक्षण हे केवळ शारीरिक कौशल्य नसून ते स्वावलंबन, निर्भयता आणि आत्मविश्वास घडवणारे माध्यम आहे. ‘सांगली पॅटर्न -कन्या सबळीकरण अभियान’ अंतर्गत मुलींना देण्यात येणाऱ्या कराटे प्रशिक्षणामुळे मुलींमध्ये दिसणारा उत्साह खरोखरच प्रेरणादायी आहे, असे गौरवपूर्ण प्रतिपादन जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी आज केले. आजच्या काळात मुलींच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून पाहता शालेय शिक्षणातून त्यांचा स्वसंरक्षणाचा पाया मजबूत करणं गरजेचं आहे.

जिल्हा प्रशासनाचा माध्यमिक शिक्षण विभाग आणि क्रीडा विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने ऑगस्ट महिन्यापासून जिल्ह्यातील ५० माध्यमिक शाळांमध्ये हे विशेष अभियान राबवले जात आहे. या उपक्रमांतर्गत तब्बल ३८ हजार विद्यार्थिनींना कराटेचे शास्त्रोक्त प्रशिक्षण दिले जात आहे. या प्रशिक्षणाची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आज सांगलीतील कै. ग. रा. पुरोहित कन्या प्रशालेस भेट दिली, त्यावेळी ते बोलत होते.

मुलींच्या चेहऱ्यावर दिसली ध्येयाची चमक

शाळेच्या आवारात कराटेचे पंचेस आणि किक्सचा सराव करणाऱ्या मुलींना पाहून जिल्हाधिकाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले. ते म्हणाले, श्सराव करताना मुलींच्या चेहऱ्यावर जो आनंद आणि डोळ्यांत ध्येयाची चमक आहे, ती पाहून माझ्यातही नवी ऊर्जा संचारली. त्यांच्या मनोगतातून सकारात्मकता आणि जिद्द स्पष्टपणे जाणवते.

गावकऱ्यांच्या दातृत्वातून बेंदेवाडी शाळेचा ‘कायापालट’; पालकसभेतच जमा केली दीड लाखांची रोख रक्कम!

विद्यार्थिनीच्या अनुभवाने उपक्रमाचे यश अधोरेखित

जिल्हाधिकाऱ्यांनी एका पाचवीतील विद्यार्थिनीचा आवर्जून उल्लेख केला. ही मुलगी पूर्वी तिच्या आईसोबत शाळेत येत असे; मात्र कराटे प्रशिक्षण सुरू झाल्यापासून तिचा आत्मविश्वास इतका वाढला आहे की, आता ती एकटीच निर्धास्तपणे शाळेत येते. हा बदल म्हणजेच ‘कन्या सबळीकरण अभियाना’चे खरे यश असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नमूद केले.

प्रास्ताविकात माध्यमिक शिक्षणाधिकारी राजेसाहेब लोंढे यांनी ‘सांगली पॅटर्न’च्या अंमलबजावणीची सविस्तर माहिती दिली. याप्रसंगी प्रभारी उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) गिता शेंडगे, कै. ग.रा. पुरोहित कन्या प्रशाला मुख्याध्यापिका उमा संभूस, उपमुख्याध्यापक सुभाष सावंत, पर्यवेक्षक दिलीप संकपाळ, कराटे प्रशिक्षक सचिन ढोले आणि मोठ्या संख्येने विद्यार्थिनी उपस्थित होत्या.

CBSE चा मोठा निर्णय ; अभ्यासाच्या दबावावर उपाय तोडगा ; शाळांमध्ये करिअर कौन्सिलर अनिवार्य

 

  • सांगलीच्या लेकी झाल्या ‘फायटर’;
  • कन्या सबळीकरण अंतर्गत ३८ हजार विद्यार्थिनी घेताहेत स्वसंरक्षणाचे धडे
सांगली :  (जि. प्र.) आत्मसंरक्षण हे केवळ शारीरिक कौशल्य नसून ते स्वावलंबन, निर्भयता आणि आत्मविश्वास घडवणारे माध्यम आहे. ‘सांगली पॅटर्न -कन्या सबळीकरण अभियान’ अंतर्गत मुलींना देण्यात येणाऱ्या कराटे प्रशिक्षणामुळे मुलींमध्ये दिसणारा उत्साह खरोखरच प्रेरणादायी आहे, असे गौरवपूर्ण प्रतिपादन जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी आज केले. आजच्या काळात मुलींच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून पाहता शालेय शिक्षणातून त्यांचा स्वसंरक्षणाचा पाया मजबूत करणं गरजेचं आहे.

जिल्हा प्रशासनाचा माध्यमिक शिक्षण विभाग आणि क्रीडा विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने ऑगस्ट महिन्यापासून जिल्ह्यातील ५० माध्यमिक शाळांमध्ये हे विशेष अभियान राबवले जात आहे. या उपक्रमांतर्गत तब्बल ३८ हजार विद्यार्थिनींना कराटेचे शास्त्रोक्त प्रशिक्षण दिले जात आहे. या प्रशिक्षणाची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आज सांगलीतील कै. ग. रा. पुरोहित कन्या प्रशालेस भेट दिली, त्यावेळी ते बोलत होते.

मुलींच्या चेहऱ्यावर दिसली ध्येयाची चमक

शाळेच्या आवारात कराटेचे पंचेस आणि किक्सचा सराव करणाऱ्या मुलींना पाहून जिल्हाधिकाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले. ते म्हणाले, श्सराव करताना मुलींच्या चेहऱ्यावर जो आनंद आणि डोळ्यांत ध्येयाची चमक आहे, ती पाहून माझ्यातही नवी ऊर्जा संचारली. त्यांच्या मनोगतातून सकारात्मकता आणि जिद्द स्पष्टपणे जाणवते.

गावकऱ्यांच्या दातृत्वातून बेंदेवाडी शाळेचा ‘कायापालट’; पालकसभेतच जमा केली दीड लाखांची रोख रक्कम!

विद्यार्थिनीच्या अनुभवाने उपक्रमाचे यश अधोरेखित

जिल्हाधिकाऱ्यांनी एका पाचवीतील विद्यार्थिनीचा आवर्जून उल्लेख केला. ही मुलगी पूर्वी तिच्या आईसोबत शाळेत येत असे; मात्र कराटे प्रशिक्षण सुरू झाल्यापासून तिचा आत्मविश्वास इतका वाढला आहे की, आता ती एकटीच निर्धास्तपणे शाळेत येते. हा बदल म्हणजेच ‘कन्या सबळीकरण अभियाना’चे खरे यश असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नमूद केले.

प्रास्ताविकात माध्यमिक शिक्षणाधिकारी राजेसाहेब लोंढे यांनी ‘सांगली पॅटर्न’च्या अंमलबजावणीची सविस्तर माहिती दिली. याप्रसंगी प्रभारी उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) गिता शेंडगे, कै. ग.रा. पुरोहित कन्या प्रशाला मुख्याध्यापिका उमा संभूस, उपमुख्याध्यापक सुभाष सावंत, पर्यवेक्षक दिलीप संकपाळ, कराटे प्रशिक्षक सचिन ढोले आणि मोठ्या संख्येने विद्यार्थिनी उपस्थित होत्या.

CBSE चा मोठा निर्णय ; अभ्यासाच्या दबावावर उपाय तोडगा ; शाळांमध्ये करिअर कौन्सिलर अनिवार्य

 

Web Title: Sanglis girls have become fighters 38000 students are taking self defense lessons under girl empowerment

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 26, 2026 | 09:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CBSE चा मोठा निर्णय ; अभ्यासाच्या दबावावर उपाय तोडगा ; शाळांमध्ये करिअर कौन्सिलर अनिवार्य
1

CBSE चा मोठा निर्णय ; अभ्यासाच्या दबावावर उपाय तोडगा ; शाळांमध्ये करिअर कौन्सिलर अनिवार्य

Ch. Sambhajinagar : शिक्षकांचे ‘डेटा’ संकलन सुरू; शिक्षक पात्रता परीक्षेत केंद्र व एनसीटीईशी साधला संपर्क
2

Ch. Sambhajinagar : शिक्षकांचे ‘डेटा’ संकलन सुरू; शिक्षक पात्रता परीक्षेत केंद्र व एनसीटीईशी साधला संपर्क

Educational News: ऑलिम्पिकचे स्वप्न; पण खेळाडू घडणार कुठून? शाळांमधील शारीरिक शिक्षणाकडे सरकारचे दुर्लक्ष
3

Educational News: ऑलिम्पिकचे स्वप्न; पण खेळाडू घडणार कुठून? शाळांमधील शारीरिक शिक्षणाकडे सरकारचे दुर्लक्ष

Sangali Election 2026 : महापालिका निवडणुकीत ‘नोटा’ चे बटन दाबून दर्शवली नाराजी; 31 हजार सांगलीकरांचा उमेदवारांना नकार
4

Sangali Election 2026 : महापालिका निवडणुकीत ‘नोटा’ चे बटन दाबून दर्शवली नाराजी; 31 हजार सांगलीकरांचा उमेदवारांना नकार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सांगलीच्या लेकी झाल्या ‘फायटर’; कन्या सबळीकरण अंतर्गत ३८ हजार विद्यार्थिनी घेताहेत स्वसंरक्षणाचे धडे

सांगलीच्या लेकी झाल्या ‘फायटर’; कन्या सबळीकरण अंतर्गत ३८ हजार विद्यार्थिनी घेताहेत स्वसंरक्षणाचे धडे

Jan 26, 2026 | 09:08 PM
विजय देवरकोंडाच्या VD14 चं टायटल रिव्हील; ‘राणा बाली’मध्ये झळकणार रश्मिका मंदाना ,रिलीज डेट जाणून घ्या

विजय देवरकोंडाच्या VD14 चं टायटल रिव्हील; ‘राणा बाली’मध्ये झळकणार रश्मिका मंदाना ,रिलीज डेट जाणून घ्या

Jan 26, 2026 | 09:00 PM
MI vs RCB, WPL 2026 : नॅट सायव्हर-ब्रंटने WPL मध्ये रचला इतिहास! झळकवले स्पर्धेतील पहिले विक्रमी शतक 

MI vs RCB, WPL 2026 : नॅट सायव्हर-ब्रंटने WPL मध्ये रचला इतिहास! झळकवले स्पर्धेतील पहिले विक्रमी शतक 

Jan 26, 2026 | 08:59 PM
India Russia oil trade: अमेरिकेचा दबाव फेल; रशियन तेल खरेदीत इंडियन ऑइल आघाडीवर

India Russia oil trade: अमेरिकेचा दबाव फेल; रशियन तेल खरेदीत इंडियन ऑइल आघाडीवर

Jan 26, 2026 | 08:53 PM
Uranium Deal: ट्रम्पच्या ‘टॅरिफ’ धास्तीने कॅनडाला आली जाग; PM मार्क कार्नी लवकरच भारत दौऱ्यावर, मेगा करारावर होणार स्वाक्षरी

Uranium Deal: ट्रम्पच्या ‘टॅरिफ’ धास्तीने कॅनडाला आली जाग; PM मार्क कार्नी लवकरच भारत दौऱ्यावर, मेगा करारावर होणार स्वाक्षरी

Jan 26, 2026 | 08:44 PM
ही आहे खरी फायद्याची डील! जाणून घ्या देशातील सर्वात स्वस्त CNG Cars ची किंमत किती?

ही आहे खरी फायद्याची डील! जाणून घ्या देशातील सर्वात स्वस्त CNG Cars ची किंमत किती?

Jan 26, 2026 | 08:43 PM
Republic Day Seating Row: राहुल गांधींना मागे बसवल्याने काँग्रेस संतापली! “अडवाणींना आम्ही सन्मान दिला, मोदींनी शिष्टाचार मोडला”

Republic Day Seating Row: राहुल गांधींना मागे बसवल्याने काँग्रेस संतापली! “अडवाणींना आम्ही सन्मान दिला, मोदींनी शिष्टाचार मोडला”

Jan 26, 2026 | 08:37 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM
Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Jan 26, 2026 | 05:53 PM
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM