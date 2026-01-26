Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Republic Day Seating Row: राहुल गांधींना मागे बसवल्याने काँग्रेस संतापली! “अडवाणींना आम्ही सन्मान दिला, मोदींनी शिष्टाचार मोडला”

७७ व्या प्रजासत्ताक दिन सोहळ्यात राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांना मागच्या रांगेत बसवल्याने वादाला तोंड फुटले आहे. काँग्रेसने जुन्या आठवणी काढत भाजप सरकारवर शिष्टाचार भंग केल्याचा आणि लोकशाहीचा अपमान केल्याचा आरोप.

Updated On: Jan 26, 2026 | 08:37 PM
राहुल गांधींना मागे बसवल्याने काँग्रेस संतापली! (Photo Credit- X)

राहुल गांधींना मागे बसवल्याने काँग्रेस संतापली! (Photo Credit- X)

  • प्रजासत्ताक दिनी आसनव्यवस्थेवरून ‘राजकारण’!
  • राहुल गांधी आणि खरगे यांना मागे बसवल्याने काँग्रेस आक्रमक
  • जुने फोटो शेअर करत सरकारला आरसा दाखवला
देशाच्या ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभात दिल्ली सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (डीपीआरके) मुख्यालयातील बसण्याच्या व्यवस्थेवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. मोदी सरकारने जाणूनबुजून विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांना पुढच्या रांगेत बसवण्याऐवजी मागच्या जागांवर बसवले असा आरोप काँग्रेस पक्षाने केला आहे. काँग्रेस नेत्यांनी याला केवळ प्रोटोकॉलचे उल्लंघनच नाही तर लोकशाही आणि विरोधी पक्षाचा अपमान देखील म्हटले आहे. सोशल मीडियावर काँग्रेस समर्थक आणि नेते या भेदभावाबद्दल सरकारवर सतत टीका करत आहेत आणि याला हीन दर्जाचे राजकारण म्हणत आहेत.

जुन्या फोटोंसह प्रतिक्रिया देताना

काँग्रेस नेते मनीष तिवारी यांनी सोशल मीडियावर जुने फोटो शेअर करून सरकारला आरशात उभे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी आठवण करून दिली की काँग्रेस सत्तेत असताना भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, अरुण जेटली आणि सुषमा स्वराज यांना पूर्ण आदराने पुढच्या रांगेत बसवण्यात आले होते. तिवारी यांनी उपहासात्मकपणे म्हटले की आज भाजपने विरोधी पक्षनेत्याला तिसऱ्या रांगेत बसवले आहे आणि जनता पाहत आहे. प्रजासत्ताक दिनासारख्या राष्ट्रीय सणात शिष्टाचार आणि शिष्टाचार पाळायला हवा होता, जो यावेळी पाळला गेला नाही, असे काँग्रेस खासदारांचे म्हणणे आहे.

Simran Bala : कोण आहे २६ वर्षीय सिमरन बाला? तरुणीने पुरुष पथकाची कमान सांभाळून कर्तव्यपथावर रचला इतिहास

विरोधकांचा अपमान की शिष्टाचाराचा भंग

खासदार माणिकम टागोर आणि विवेक तनखा यांनीही या मुद्द्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि मोदी आणि शहा यांनी हे जाणूनबुजून केलेले धोरण असल्याचे म्हटले. टागोर यांनी अचानक शिष्टाचारात बदल का करण्यात आला आणि सरकारचा हेतू विरोधी नेत्यांचा अपमान करण्याचा होता का असा प्रश्न उपस्थित केला. विवेक तनखा म्हणाले की सत्ताधारी पक्षाच्या या क्षुल्लक वर्तनामुळे लोकशाहीला धक्का बसतो आणि सध्याच्या वातावरणात ते यापेक्षा चांगले काहीही अपेक्षा करू शकत नाहीत. रणदीप सुरजेवाला यांनीही याला सरकारची निराशा म्हणून वर्णन केले आणि राहुल गांधींशी केलेली ही वागणूक कोणत्याही मानकांनुसार अस्वीकार्य असल्याचे सांगितले.

प्रतिष्ठा आणि परंपरा यावर प्रश्न

काँग्रेस नेत्यांचा असा विश्वास आहे की मतभेद असले तरी राष्ट्रीय उत्सवादरम्यान परंपरांचे पालन करणे आवश्यक आहे. त्यांनी आरोप केला की सरकार विरोधी पक्षाचा आवाज दाबण्याचा आणि त्यांच्या पदांची प्रतिष्ठा कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा वाद आता सोशल मीडियावर “सर्वांना आठवले जाईल” अशा घोषणांसह फिरत आहे, ज्यामुळे राजकीय वातावरण तापत आहे. सरकारकडून कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण आलेले नसले तरी, काँग्रेस पक्षाने तो एक प्रमुख मुद्दा बनवला आहे.

Shubhanshu Shukla Ashok Chakra : कॅप्टन शुभांशू शुक्ला यांना अशोकचक्र; ठरले पुरस्कार मिळणारे पहिले अंतराळवीर

Published On: Jan 26, 2026 | 08:37 PM

