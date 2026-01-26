काँग्रेस नेते मनीष तिवारी यांनी सोशल मीडियावर जुने फोटो शेअर करून सरकारला आरशात उभे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी आठवण करून दिली की काँग्रेस सत्तेत असताना भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, अरुण जेटली आणि सुषमा स्वराज यांना पूर्ण आदराने पुढच्या रांगेत बसवण्यात आले होते. तिवारी यांनी उपहासात्मकपणे म्हटले की आज भाजपने विरोधी पक्षनेत्याला तिसऱ्या रांगेत बसवले आहे आणि जनता पाहत आहे. प्रजासत्ताक दिनासारख्या राष्ट्रीय सणात शिष्टाचार आणि शिष्टाचार पाळायला हवा होता, जो यावेळी पाळला गेला नाही, असे काँग्रेस खासदारांचे म्हणणे आहे.
This was in 2014—look at where LK Advani ji was seated then.
Why this protocol mess-up now?
Is it because Modi and Shah want to insult Kharge ji and Rahul ji? Leaders of the Opposition cannot be insulted like this, especially on Republic Day.#RepublicDay https://t.co/1zUMsILyDX pic.twitter.com/tPOlpaGKTG — Manickam Tagore .B🇮🇳மாணிக்கம் தாகூர்.ப (@manickamtagore) January 26, 2026
खासदार माणिकम टागोर आणि विवेक तनखा यांनीही या मुद्द्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि मोदी आणि शहा यांनी हे जाणूनबुजून केलेले धोरण असल्याचे म्हटले. टागोर यांनी अचानक शिष्टाचारात बदल का करण्यात आला आणि सरकारचा हेतू विरोधी नेत्यांचा अपमान करण्याचा होता का असा प्रश्न उपस्थित केला. विवेक तनखा म्हणाले की सत्ताधारी पक्षाच्या या क्षुल्लक वर्तनामुळे लोकशाहीला धक्का बसतो आणि सध्याच्या वातावरणात ते यापेक्षा चांगले काहीही अपेक्षा करू शकत नाहीत. रणदीप सुरजेवाला यांनीही याला सरकारची निराशा म्हणून वर्णन केले आणि राहुल गांधींशी केलेली ही वागणूक कोणत्याही मानकांनुसार अस्वीकार्य असल्याचे सांगितले.
काँग्रेस नेत्यांचा असा विश्वास आहे की मतभेद असले तरी राष्ट्रीय उत्सवादरम्यान परंपरांचे पालन करणे आवश्यक आहे. त्यांनी आरोप केला की सरकार विरोधी पक्षाचा आवाज दाबण्याचा आणि त्यांच्या पदांची प्रतिष्ठा कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा वाद आता सोशल मीडियावर “सर्वांना आठवले जाईल” अशा घोषणांसह फिरत आहे, ज्यामुळे राजकीय वातावरण तापत आहे. सरकारकडून कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण आलेले नसले तरी, काँग्रेस पक्षाने तो एक प्रमुख मुद्दा बनवला आहे.
