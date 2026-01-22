Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Sangali Election 2026 : महापालिका निवडणुकीत ‘नोटा’ चे बटन दाबून दर्शवली नाराजी; 31 हजार सांगलीकरांचा उमेदवारांना नकार

सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिका निवडणुकीत यंदा मतदानाचा टक्का घसरला आहे.मतदानात उमेदवारांवर नाराजी व्यक्त करीत तब्बल 30 हजार 968मतदारांनी 'नोटा' पर्यायाला मतदान केले आहे.

Updated On: Jan 22, 2026 | 06:20 PM
Sangali Election 2026 : महापालिका निवडणुकीत 'नोटा' चे बटन दाबून दर्शवली नाराजी; 31 हजार सांगलीकरांचा उमेदवारांना नकार
  • महापालिका निवडणुकीत ‘नोटा’ चे बटन दाबून दर्शवली नाराजी
  • 31 हजार सांगलीकरांचा उमेदवारांना नकार
सांगली /प्रवीण शिंदे : रसातळाला गेलेली राजकीय तत्त्वे, राजकारणासाठी वापरले जाणारे मनी-मसल पॉवर, सोयीनुसार बदलेले पक्ष यामुळे यंदाच्या महापलिका निवडणुकीत मतदारांनी दिलेला संदेश विचार करायला लावणारा आहे, कारण सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिका निवडणुकीत यंदा मतदानाचा टक्का घसरला आहे. असे असतानाच झालेल्या मतदानात उमेदवारांवर नाराजी व्यक्त करीत तब्बल 30 हजार 968मतदारांनी ‘नोटा’ अर्थात वरील पैकी एकही योग्यनाही या पर्यायाला मतदान केले आहे.

‘नोटा’ मतदान होण्याची कारणे

सांगलीवाडी येथील प्रभाग 13 मध्ये सर्वात कमी नोटाला मतदान पडले आहे. येथे 346 मतदारांनी नोटाला मतदान केले आहे. त्यापैकी अभिजित कोळी व महाबळेश्वर चौगुले या लढतीत आवघे 61 मतदान नोटाला आहे. हे दोन्ही उमेदवार राजकीय पक्षांनी चांगले दिले होते. त्यामुळे या ठिकाणी मतदारांनी दाखवून दिले आहे. की योग्य उमेदवारांना आम्ही मतदान करतो.

Mira Bhayander Mayor Reservation :”महापौर मराठीच व्हावा, अन्यथा…” आक्रमक पवित्रा घेत मनसेची बॅनरबाजी

अपात्र उमेदवार पक्षीय राजकारणातून लादले.गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणारे उमेदवार,गतवेळी नगरसेवक असतना निष्क्रय.
विकास कामांबाबत असमाधान,88 नोटांना मतदान देण्यामध्ये तरुण मतदारांचा अधिक कल आहे. निवडणूक आयोगाच्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार, मागील निवडणुकीच्या तुलनेत नोटा मतांचे प्रमाण वाढले आहे, ही बाब लोकशाहीतील जागरूकतेचे द्योतक मानली जात असली तरी, भविष्यात पक्षांनी आत्मपरीक्षण करून विश्वासार्ह उमेदवार देणे गरजेचे ठरणार आहे.
– अ‍ॅड. अभिषेक खोत

पारंपरिक पक्षांच्या उमेदवारांबाबत नाराजी, गुन्हेगारी, विकासकामांबाबत असमाधान आणि स्थानिक प्रश्नांकडे झालेले दुर्लक्षामुळे प्रभाग क्रमांक 14 मध्ये सर्वाधिक 3 हजार 11 मतदारांनी नोटाला मतदान केल्याची माहिती समोर आली आहे. मतदानाच्या दिवशी अनेक केंद्रांवर मतदारांनी उमेदवारांऐवजी नोटाचा बटण दाबल्याची चर्चा तरुणांमध्ये झाली होती, त्याचा प्रत्यय मतमोजणीत दिसून आला आहे. या प्रभागात भाजपा आणि शिवसेनेने निवडणूक लढविली होती. यामध्ये 3 जागी भाजपा आणि एका ठिकाणी शिवसेनेचा उमेदवार विजयी झाला आहे. मात्र या प्रभागात झालेले नकारत्मक मतदान विचार करयला लावणारे आहे. मिरज शहरात असणाऱ्या प्रभाग 4 मध्ये देखील 2 हजार नागरिकांनी नोटाला मतदान केले.

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा

Published On: Jan 22, 2026 | 06:20 PM

