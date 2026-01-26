Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Videos »
  • Alibaug Voting Is The Backbone Of Democracy Voters Should Exercise Their Right Kishan Jawale

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

लोकशाही मजबूत करण्यासाठी मतदान हा अत्यंत महत्त्वाचा कणा असून प्रत्येक मतदाराने आपला हक्क आणि अधिकार बजावला पाहिजे, असे आवाहन किशन जावळे यांनी अलिबाग येथे केले.

Updated On: Jan 26, 2026 | 01:45 PM

Follow Us:

 

लोकशाही मजबूत करण्यासाठी मतदान हा अत्यंत महत्त्वाचा कणा असून प्रत्येक मतदाराने आपला हक्क आणि अधिकार बजावला पाहिजे, असे आवाहन किशन जावळे यांनी अलिबाग येथे केले. मतदानातूनच सक्षम लोकशाही घडते आणि नागरिकांचा सहभाग वाढल्यास विकासाची दिशा अधिक भक्कम होते, असे त्यांनी सांगितले. येणाऱ्या निवडणुकीत जास्तीत जास्त मतदारांनी मतदान प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

Follow Us:

 

लोकशाही मजबूत करण्यासाठी मतदान हा अत्यंत महत्त्वाचा कणा असून प्रत्येक मतदाराने आपला हक्क आणि अधिकार बजावला पाहिजे, असे आवाहन किशन जावळे यांनी अलिबाग येथे केले. मतदानातूनच सक्षम लोकशाही घडते आणि नागरिकांचा सहभाग वाढल्यास विकासाची दिशा अधिक भक्कम होते, असे त्यांनी सांगितले. येणाऱ्या निवडणुकीत जास्तीत जास्त मतदारांनी मतदान प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

Web Title: Alibaug voting is the backbone of democracy voters should exercise their right kishan jawale

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 26, 2026 | 01:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Raigad News: अलीबाग शहरातील महामार्गाची दुरावस्था, वाहनचालकांचा खड्ड्यांतूनच प्रवास सुरु! नागरिकांनी व्यक्त केला संताप
1

Raigad News: अलीबाग शहरातील महामार्गाची दुरावस्था, वाहनचालकांचा खड्ड्यांतूनच प्रवास सुरु! नागरिकांनी व्यक्त केला संताप

Alibaug News : अलिबागमध्ये अनधिकृत बांधकाम? माजी आमदार पंडित पाटील यांची प्रशासनावर टीका
2

Alibaug News : अलिबागमध्ये अनधिकृत बांधकाम? माजी आमदार पंडित पाटील यांची प्रशासनावर टीका

सारा वर्तकची कमाल! अलिबागची मुलगी झाली सागरकन्या !
3

सारा वर्तकची कमाल! अलिबागची मुलगी झाली सागरकन्या !

Maharashtra Politics: “महेंद्रशेठ दळवी आगे…”; अलिबागमध्ये दानवेंचा पुतळा जाळला, प्रकरण काय?
4

Maharashtra Politics: “महेंद्रशेठ दळवी आगे…”; अलिबागमध्ये दानवेंचा पुतळा जाळला, प्रकरण काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM
The 50 : फराह खान नाही करणार होस्ट, तर कोण असेल लायन? जाणून घ्या सदस्यांची संपूर्ण लिस्ट

The 50 : फराह खान नाही करणार होस्ट, तर कोण असेल लायन? जाणून घ्या सदस्यांची संपूर्ण लिस्ट

Jan 26, 2026 | 01:45 PM
SSC HSC Exam 2026 : कॉपीमुक्त अभियानाला विद्यार्थ्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद; परिक्षा केंद्रावर ड्रोनद्वारे नजर

SSC HSC Exam 2026 : कॉपीमुक्त अभियानाला विद्यार्थ्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद; परिक्षा केंद्रावर ड्रोनद्वारे नजर

Jan 26, 2026 | 01:42 PM
India-EU FTA: भारत-ईयू व्यापार करारादरम्यान 27 देशांसाठी मोठी बातमी; उद्या होणार जगातील सर्वात मोठ्या करारावर स्वाक्षरी

India-EU FTA: भारत-ईयू व्यापार करारादरम्यान 27 देशांसाठी मोठी बातमी; उद्या होणार जगातील सर्वात मोठ्या करारावर स्वाक्षरी

Jan 26, 2026 | 01:41 PM
Chandrapur News: चंद्रपूर महापौरपदाचा पेच कायम! उबाठा-वंचित गट नोंदणीने वाढली काँग्रेसची डोकेदुखी, भाजपची गणिते जुळणार?

Chandrapur News: चंद्रपूर महापौरपदाचा पेच कायम! उबाठा-वंचित गट नोंदणीने वाढली काँग्रेसची डोकेदुखी, भाजपची गणिते जुळणार?

Jan 26, 2026 | 01:33 PM
हिवाळ्यात मिळणाऱ्या ‘या’ भाज्या ‘कर्करोगाच्या शत्रू’, नियमित सेवन केल्यास शरीरातील घाण पडून जाईल बाहेर

हिवाळ्यात मिळणाऱ्या ‘या’ भाज्या ‘कर्करोगाच्या शत्रू’, नियमित सेवन केल्यास शरीरातील घाण पडून जाईल बाहेर

Jan 26, 2026 | 01:30 PM
Republic Day 2026: कर्तव्य पथावरून जगाला संदेश; युरोपियन प्रमुखांच्या उपस्थितीत भारताचा जागतिक दबदबा, ट्रम्पना थेट इशारा

Republic Day 2026: कर्तव्य पथावरून जगाला संदेश; युरोपियन प्रमुखांच्या उपस्थितीत भारताचा जागतिक दबदबा, ट्रम्पना थेट इशारा

Jan 26, 2026 | 01:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Jan 25, 2026 | 04:13 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Jan 25, 2026 | 04:07 PM
Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Jan 25, 2026 | 04:03 PM
Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Jan 25, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Jan 25, 2026 | 03:43 PM
Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Jan 25, 2026 | 03:38 PM
वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

Jan 25, 2026 | 03:31 PM