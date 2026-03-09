मुंबईत ‘साठये करिअर कॉन्क्लेव्ह 2026’चे आयोजन! दहा हजाराहून अधिक विद्यार्थी होतील सहभागी

मुंबईतील Sathey College तर्फे ‘साठये करिअर कॉन्क्लेव्ह 2026’चे आयोजन करण्यात आले आहे. विलेपार्ले येथे महाविद्यालयाच्या परिसरात येत्या 28 आणि 29 मार्च 2026 रोजी हा दोन दिवसीय उपक्रम पार पडणार आहे. विद्यार्थ्यांना करिअरविषयक मार्गदर्शन, शैक्षणिक पर्यायांची माहिती आणि व्यावसायिक संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने या कॉन्क्लेव्हचे आयोजन करण्यात आले आहे. या उपक्रमामध्ये शाळा आणि महाविद्यालयांमधील 10 हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांचा सहभाग अपेक्षित आहे. विद्यार्थ्यांना विविध शैक्षणिक शाखांबाबत माहिती मिळावी, करिअरबाबत स्पष्टता निर्माण व्हावी आणि बदलत्या जागतिक परिस्थितीत उपलब्ध होत असलेल्या नव्या संधींची ओळख व्हावी, यासाठी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. विशेषतः शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी हा कॉन्क्लेव्ह महत्त्वाचा ठरणार आहे.
इयत्ता नववी आणि दहावीतील विद्यार्थ्यांना विविध शैक्षणिक प्रवाहांची ओळख करून देण्यात येणार आहे. तज्ज्ञ, समुपदेशक आणि शैक्षणिक संस्थांशी संवाद साधत विद्यार्थ्यांना विषय निवड, आवश्यक कौशल्ये आणि भविष्यातील करिअर नियोजनाबाबत मार्गदर्शन मिळणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना योग्य वेळी योग्य निर्णय घेण्यास मदत होणार आहे. पदवी आणि पदव्युत्तर स्तरावरील विद्यार्थ्यांसाठी या कॉन्क्लेव्हमध्ये इंटर्नशिपच्या संधी, उच्च शिक्षणासंदर्भातील मार्गदर्शन तसेच थेट भरती प्रक्रियेबाबत माहिती दिली जाणार आहे. विविध कंपन्या आणि नियोक्त्यांशी संवाद साधण्याची संधी विद्यार्थ्यांना मिळणार असून उद्योगक्षेत्रातील अपेक्षा आणि आवश्यक कौशल्यांबाबतही माहिती मिळेल.
या कार्यक्रमात 100 हून अधिक कंपन्या आणि शैक्षणिक संस्थांचा सहभाग असणार आहे. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या तसेच प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी उपस्थित राहणार आहेत. विद्यार्थ्यांना करिअर समुपदेशन, प्रवेशविषयक माहिती आणि थेट भरतीच्या संधी देखील उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. याशिवाय भविष्यातील कौशल्ये आणि उदयोन्मुख उद्योग प्रवाहांवर तज्ज्ञ सत्रांचे आयोजनही करण्यात येणार आहे. उद्योगक्षेत्रातील तज्ज्ञ विद्यार्थ्यांना तांत्रिक प्रगती, बदलते कार्यक्षेत्र आणि यशस्वी करिअरसाठी आवश्यक कौशल्यांबाबत मार्गदर्शन करतील. यामुळे विद्यार्थ्यांना आधुनिक करिअरच्या मागण्या समजून घेण्यास मदत होईल.
या कॉन्क्लेव्हमध्ये भारतीय तसेच आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांचाही सहभाग असणार आहे. परदेशात उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संबंधित विद्यापीठांच्या प्रतिनिधींशी थेट संवाद साधण्याची संधी मिळणार आहे. त्याचबरोबर कौशल्य विकास कार्यशाळांद्वारे संवादकौशल्य, करिअर नियोजन आणि उद्योगक्षेत्राची समज वाढविण्यावरही भर दिला जाणार आहे. या उपक्रमाबाबत माहिती देताना माध्यम समन्वयक प्रा. डॉ. गजेंद्र देवडा यांनी सांगितले की, विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यापीठे आणि उद्योगक्षेत्रातील तज्ज्ञांना एकत्र आणणारे हे महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरणार आहे. तर महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. माधव राजवाडे यांनी सांगितले की, अशा उपक्रमांद्वारे विद्यार्थ्यांना योग्य माहिती आणि व्यापक दृष्टीकोन देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असून त्यातून विद्यार्थ्यांना योग्य शैक्षणिक आणि करिअर निर्णय घेण्यास मदत होणार आहे.