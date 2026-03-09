Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Kolhapur News Sts Digital Campaign There Was A Lot Of Chaos In The Village Due To Lack Of Ncmc Card Registration

Kolhapur News : एसटीची डिजिटल मोहीम ; एनसीएमसी कार्डाची नोंदणी नसल्याने खेड्यात उडाला पुरता फज्जा

शनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड' कोल्हापूर जिल्ह्याच्या शहरी भागात लोकप्रिय ठरत असताना, ग्रामीण भागात मात्र या मोहिमेचा पुरता फज्जा उडाल्याचे समोर आले आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 06:02 PM
Kolhapur News : एसटीची डिजिटल मोहीम ; एनसीएमसी कार्डाची नोंदणी नसल्याने खेड्यात उडाला पुरता फज्जा

फोटो सौजन्य: गुगल

Follow Us:
Follow Us:
  • एसटीची डिजिटल मोहीम
  • एनसीएमसी कार्डाची नोंदणी नसल्याने खेड्यात उडाला पुरता फज्जा
कोल्हापूर : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) प्रवाशांच्या सोयीसाठी सुरू केलेले ‘नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ कोल्हापूर जिल्ह्याच्या शहरी भागात लोकप्रिय ठरत असताना, ग्रामीण भागात मात्र या मोहिमेचा पुरता फज्जा उडाल्याचे समोर आले आहे. गेल्या १५ दिवसांत विभागात ३ हजार २४२ कार्डाची नोंदणी झाली असली, तरी त्यातील बहुतांश वाटा हा केवळ शहरी आगारांचाच आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हयातील ६ प्रमुख आगारांमध्ये अद्याप एकाही कार्डाची नोंदणी झालेली नाही, ज्यामुळे एसटीच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

शहरी आगारांची ‘डिजिटल’ भरारी
शहरातील प्रवाशांनी सुट्या पैशांच्या कटकटीतून
मुक्त होण्यासाठी या स्मार्ट कार्डला भरघोस प्रतिसाद दिला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने शहरी आणि निमशहरी आगारांनी मोठी मजल मारली आहे. शहरी भागात तंत्रज्ञानाचा वापर आणि जनजागृती अधिक असल्याने प्रवाशांनी रांगा लावून कार्डाची नोंदणी केल्याचे चित्र आहे.
संभाजीनगर आगारः ८६२ (विभागात प्रथम)
कोल्हापूर आगारः ८२५ (द्वितीय)
इचलकरंजी आगारः ४६४
गडहिंग्लज आगारः ६२९
राधानगरी आगारः ३९४

Kolhapur News : जनतेच्या प्रश्नावर प्रशासनाला जाग आणण्याचा प्रयत्न; पहिल्याच जनता दरबारात नागरिकांचा प्रतिसाद

सुट्या पैशांचा वाद मिटवण्यासाठी कार्ड
एसटी प्रवासात पाच दहा रुपयांच्या सुट्या पैशांवरून वाहक आणि प्रवाशांमध्ये होणारे वाद ग्रामीण भागातील लांब पल्ल्याच्या बसमध्ये नित्याचेच आहेत. हे कार्ड या वादावर कायमस्वरूपी तोडगा ठरू शकते. ग्रामीण जनता अद्यापही पारंपरिक ‘रोख’ व्यवहारावरच अवलंबून असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.

ग्रामीण भाग अद्याप ‘ऑफलाईन’च; आगार व्यवस्थापनाचे अपयश

एकीकडे शहरात डिजिटल क्रांतीची चर्चा असताना, दुसरीकडे ग्रामीण भागातील सहा आगारांची आकडेवारी पाहून प्रशासन हादरले आहे. मलकापूर, चंदगड, कुरुंदवाड, कागल, गगनबावडा आणि आजरा या सहा आगारामध्ये नोंदणीचा आकडा अद्याप ‘शून्य’ आहे. कागल आणि आज-यासारख्या प्रगत तालुक्यांतून दररोज हजारो प्रवासी प्रवास करतात, तरीही तिथे एकाही कार्डाची नोंदणी न होणे हे आगार व्यवस्थापनाचे अपयश मानले जात आहे. ग्रामीण प्रवाशांना या योजनेची माहितीच नाही की आगारातील यंत्रणा सुस्त आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

नियंत्रकांचे कडक आदेश
मोबिलिटी कार्ड ही महामंडळाची अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. शहरी भागात मिळणारा प्रतिसाद उत्साहवर्धक आहे, मात्र ग्रामीण भागातील ६ आगारांची कामगिरी शून्य असणे है चिंताजनक आहे. या आगारांच्या व्यवस्थापकांन आम्ही कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. ग्रामीण प्रवाशांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी प्रत्येक बसस्थानकावर हेल्प डेस्क सुरू करण्यात आल असून, येत्या आठवडचात या सर्व आगारांचे खात उघडले जाईल याची खबरदारी आम्ही घेत आहोत.
अभय देशमुख, विभाग नियंत्रक, कोल्हापूर

Kolhapur News : कोकण ते कोल्हापूर प्रवास आता होणार सोपा; रोजगार हमी योजनेतून विकासकामाला गती

Web Title: Kolhapur news sts digital campaign there was a lot of chaos in the village due to lack of ncmc card registration

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 06:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kolhapur News : जनतेच्या प्रश्नावर प्रशासनाला जाग आणण्याचा प्रयत्न; पहिल्याच जनता दरबारात नागरिकांचा प्रतिसाद
1

Kolhapur News : जनतेच्या प्रश्नावर प्रशासनाला जाग आणण्याचा प्रयत्न; पहिल्याच जनता दरबारात नागरिकांचा प्रतिसाद

Kolhapur News : पंचगंगेचा वनवास संपणार कधी ? प्रदुषित पाण्यामुळे गावकऱ्यांच्या जीवाशी खेळ
2

Kolhapur News : पंचगंगेचा वनवास संपणार कधी ? प्रदुषित पाण्यामुळे गावकऱ्यांच्या जीवाशी खेळ

Iran Israel War : ‘कोल्हापुरी’ उद्योगांना युद्धाचा फटका; कच्च्या मालाच्या किमतींमुळे मंदीचे गंभीर परिणाम
3

Iran Israel War : ‘कोल्हापुरी’ उद्योगांना युद्धाचा फटका; कच्च्या मालाच्या किमतींमुळे मंदीचे गंभीर परिणाम

Kolhapur News : वाहतूक संघटनांचा एल्गार; ‘ई-चलनाविरोधात आरटीओ कार्यालयावर धडक मोर्चा
4

Kolhapur News : वाहतूक संघटनांचा एल्गार; ‘ई-चलनाविरोधात आरटीओ कार्यालयावर धडक मोर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Mar 09, 2026 | 07:00 PM
Indian Politics: काँग्रेस सत्ता गमावणार? ‘या’ राज्यात ऑपरेशन Lotus? मुख्यमंत्री बदलणार अन्…

Indian Politics: काँग्रेस सत्ता गमावणार? ‘या’ राज्यात ऑपरेशन Lotus? मुख्यमंत्री बदलणार अन्…

Mar 09, 2026 | 06:51 PM
“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

Mar 09, 2026 | 06:51 PM
सभापती निवडणुकीत राष्ट्रवादीचा दबदबा; पुणे जिल्ह्यातील 10 पंचायत समित्या ताब्यात

सभापती निवडणुकीत राष्ट्रवादीचा दबदबा; पुणे जिल्ह्यातील 10 पंचायत समित्या ताब्यात

Mar 09, 2026 | 06:36 PM
मुंबईत ‘साठये करिअर कॉन्क्लेव्ह 2026’चे आयोजन! दहा हजाराहून अधिक विद्यार्थी होतील सहभागी

मुंबईत ‘साठये करिअर कॉन्क्लेव्ह 2026’चे आयोजन! दहा हजाराहून अधिक विद्यार्थी होतील सहभागी

Mar 09, 2026 | 06:17 PM
Nanded News : नरसापुर एक्स्प्रेसवर दरोड्याचा प्रयत्न; टोळीतील दोघे ताब्यात, तीन जण झाले फरार

Nanded News : नरसापुर एक्स्प्रेसवर दरोड्याचा प्रयत्न; टोळीतील दोघे ताब्यात, तीन जण झाले फरार

Mar 09, 2026 | 06:08 PM
गर्दीत अडकलेल्या Hina Khan चा संताप अनावर, पापाराझींवर भडकली अभिनेत्री; नेमकं प्रकरण काय?

गर्दीत अडकलेल्या Hina Khan चा संताप अनावर, पापाराझींवर भडकली अभिनेत्री; नेमकं प्रकरण काय?

Mar 09, 2026 | 06:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

Mar 09, 2026 | 03:26 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

Mar 09, 2026 | 03:14 PM
Kalyan : म्हैशीसह स्थानिक पोहचले KDMC कार्यालयात; गौचरण जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

Kalyan : म्हैशीसह स्थानिक पोहचले KDMC कार्यालयात; गौचरण जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

Mar 09, 2026 | 03:09 PM
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM