7 एअरबॅग्स, दमदार इंजिन आणि बरंच काही! नवीन Hyundai Verna झाली लाँच, किंमत…

भारतीय ऑटो बाजारात अनेक उत्तम कार्स उपलब्ध आहेत. अशीच एक कार म्हणजे Hyundai Verna. नुकतेच या कारचे अपडेटेड मॉडेल लाँच करण्यात आले आहे. चला या कारच्या फीचर्सबद्दल माहिती घेऊयात.

Updated On: Mar 09, 2026 | 06:04 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

  • नवीन Hyundai Verna झाली लाँच
  • दमदार इंजिन आणि 7 एअरबॅग्सने सुसज्ज
  • जाणून घ्या फीचर्स
भारतात अनेक कार लोकप्रिय ठरल्या आहेत. विशेष म्हणजे अनेक कंपन्या या कार्सची लोकप्रियता तशीच राहावी म्हणून त्याचे अपडेटेड मॉडेल भारतात लाँच करत असतात. नुकतेच Hyundai ने सुद्धा त्यांच्या लोकप्रिय कारचे अपडेटेड मॉडेल भारतात लाँच केले आहे.

Hyundai ने Hyundai Verna च्या लाँचच्या वेळी कंपनीच्या CEO यांनी सांगितले की, ही नवीन कार फक्त जुन्या मॉडेलचे अपडेट नसून ती स्वतःमध्ये एक स्वतंत्र आणि खास ब्रँड आहे. बाजारात कितीही बदल झाले तरीही ह्युंदाई उत्तम इंजिनिअरिंग आणि उत्कृष्ट ड्रायव्हिंग अनुभव देण्यास कटिबद्ध आहे. ही कार चालवताना स्थिरता आणि सुरक्षिततेचा उत्तम अनुभव देते तसेच याचे इंजिनही खूप पॉवरफुल आहे.

दमदार आणि आकर्षक लुक

नवीन Verna चे डिझाइन आधीपेक्षा अधिक शार्प आणि स्टायलिश बनवण्यात आले आहे, त्यामुळे ती अधिक प्रीमियम आणि कॉन्फिडेंट दिसते. आपल्या सेगमेंटमध्ये ही सर्वात रुंद कार असून तिचा 2670 मिमी व्हीलबेस सर्वात लांब आहे. पुढील बाजूस चमकदार ब्लॅक क्रोम ग्रिल देण्यात आली आहे जी कारला स्पोर्टी लुक देते. 1765 मिमी रुंदी आणि 4565 मिमी लांबीमुळे कारमध्ये अधिक केबिन स्पेस मिळतो आणि प्रवास अधिक आरामदायी होतो.

रस्ता सुरक्षेसाठी Kia India चा पुढाकार; सुरू केला ‘या’ उपक्रमाचा दूसरा टप्पा

डिझाइनमध्ये अनेक बदल

रात्री अधिक चांगले दृश्य मिळावे यासाठी ड्युअल LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स देण्यात आले आहेत. कारच्या पुढील आणि मागील बंपरचे डिझाइन आधीपेक्षा अधिक बोल्ड आणि मजबूत बनवले आहे. तसेच यात 16 इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स देण्यात आले आहेत जे कारच्या आकर्षणात भर घालतात.

इंटीरियर

या कारमध्ये स्टायलिश D-कट स्टीयरिंग व्हील देण्यात आले आहे, जे स्पोर्टी लुक देते. सीट्सवर प्रीमियम लेदरेट (Leatherette) मटेरियल वापरण्यात आले आहे. ड्रायव्हर सीट बटणांच्या मदतीने 8 वेगवेगळ्या पद्धतींनी ॲडजस्ट करता येते. याशिवाय ड्रायव्हिंग सीटसाठी स्मार्ट मेमरी फंक्शन देण्यात आले आहे. मागील खिडक्यांसाठी पडदे देण्यात आले असून हे फीचर या सेगमेंटमध्ये पहिल्यांदाच उपलब्ध झाले आहे. याचा 528 लिटरचा बूट स्पेस हा या सेगमेंटमधील सर्वात मोठा मानला जातो.

15 हजार पगारातही शक्य! Triumph Speed T4 चा EMI तर 10 हजारांपेक्षा कमी, जाणून घ्या संपूर्ण कॅल्क्युलेशन

हाय-टेक फीचर्स

या कारमध्ये 52.06 सेमी (10.25″ + 10.25″) ड्युअल इंटीग्रेटेड इन्फोटेनमेंट आणि डिजिटल क्लस्टर, इलेक्ट्रिक सनरूफ, राउंड व्ह्यू मॉनिटर, ब्लाइंड स्पॉट व्ह्यू मॉनिटर, स्मार्टफोन वायरलेस चार्जर, तसेच वायरलेस Android Auto आणि Apple CarPlay यांसारखी आधुनिक फीचर्स देण्यात आली आहेत. याशिवाय 8 स्पीकर्सचा साउंड सिस्टम देखील देण्यात आला आहे, जो या सेगमेंटमध्ये पहिल्यांदाच देण्यात आला आहे. तसेच स्मार्ट कीचे फीचरही उपलब्ध आहे.

किती दमदार आहे इंजिन?

नवीन Hyundai Verna दोन शक्तिशाली इंजिन पर्यायांसह येते. पहिला 1.5 लिटर पेट्रोल इंजिन असून तो चांगले मायलेज देण्यासाठी ओळखला जातो. दुसरा 1.5 लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिन आहे, जो अधिक पॉवर आणि जलद पिकअपसाठी योग्य आहे.

किंमत

कंपनीच्या माहितीनुसार नवीन Hyundai Verna ची सुरुवातीची किंमत 10,98,400 रुपये (एक्स-शोरूम) ठेवण्यात आली आहे. या लॉन्चमुळे मिड-साईज सेडान सेगमेंटमध्ये पुन्हा एकदा उत्साह निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे या सेगमेंटमध्ये पहिल्यांदाच 7 एअरबॅग्स देण्यात आल्या आहेत.

Published On: Mar 09, 2026 | 06:04 PM

