Charging Safety Tips : मोबाईल चार्जरवर कव्हर वापरताय? ही चूक तुम्हाला पडू शकते महागात

स्मार्टफोनला ओरखडे आणि तुटण्यापासून वाचवण्यासाठी कव्हर वापरणे सामान्य आहे. तथापि, अलीकडे, लोकांनी त्यांच्या फोन चार्जरवर सजावटीचे कव्हर लावायला सुरुवात केली आहे. चार्जर आणि चार्जिंग केबल दोन्ही पूर्णपणे झाकणे फॅशनेबल झाले आहे. म्हणूनच लोक, विशेषतः नवीन फोन खरेदी केल्यानंतर, त्यांच्या चार्जरसाठी कव्हर खरेदी करतात. तथापि, फार कमी लोकांना हे माहित आहे की असे करणे केवळ चार्जर आणि फोनसाठीच धोकादायक नाही तर घरात आग देखील लागू शकते.
फोन कव्हर उत्पादक फोनद्वारे निर्माण होणारी उष्णता योग्यरित्या विरघळली आहे याची खात्री करतात. हे सजावटीचे कव्हर चार्जरला पूर्णपणे झाकतात. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की चार्जर चार्जिंग दरम्यान खूप गरम होतात. मे आणि जून या उन्हाळ्याच्या कडक महिन्यांत, उष्णता अभूतपूर्व पातळीपर्यंत पोहोचू शकते. म्हणून, चार्जरवर रबर किंवा सिलिकॉनचा जाड थर लावणे अत्यंत धोकादायक असू शकते आणि अनेक प्रकरणांमध्ये आग देखील लागू शकते.
चार्जरवर कोणत्याही प्रकारचे कव्हर ठेवणे धोकादायक आहे कारण चार्जर उष्णता सहजपणे नष्ट करण्यासाठी डिझाइन केलेले नाहीत. हे करण्यासाठी फोन मल्टीपल व्हेंट्स आणि व्हेपर कूलिंग सिस्टम सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करतात. तथापि, चार्जर कोणत्याही व्हेंट्सशिवाय पूर्णपणे प्लास्टिक बॉडीमध्ये बंद केलेले असतात. अशा परिस्थितीत, चार्जरला रबर किंवा सिलिकॉनच्या जाड थराने झाकणे शहाणपणाचे नाही. जर तुमच्या सभोवतालचे हवामान गरम असेल तर हे आणखी धोकादायक बनते.
जर तुम्ही कव्हर असलेला चार्जर वापरत असाल, तर पहिले नुकसान चार्जरलाच होते. चार्जरच्या बॉडीमध्ये सतत उष्णता सापळा त्याच्या जलद चार्जिंग क्षमतेवर परिणाम करतो. खरं तर, आधुनिक चार्जर जास्त गरम झाल्यावर त्यांचा चार्जिंग वेग कमी करण्यासाठी डिझाइन केलेले असतात. त्यानंतर, पुढचे नुकसान तुमच्या फोनला होते. जास्त गरम झालेल्या चार्जरने फोन चार्ज केल्याने त्याच्या बॅटरीवर नकारात्मक परिणाम होतो. यामुळे अनेकदा फोन जास्त गरम होतो, ज्यामुळे दीर्घकाळात बॅटरीचे आरोग्य बिघडतेच, परंतु कधीकधी बॅटरी स्फोट होण्याच्या टप्प्यापर्यंत कमकुवत होऊ शकते. शिवाय, जर तुम्ही चार्जरवर कव्हर ठेवून तुमचा फोन रात्रभर उष्णतेत चार्जिंगसाठी ठेवला तर ते आगीचे कारण देखील ठरू शकते.
चार्जरसोबत कव्हर वापरण्याची गरज नाही. म्हणूनच कंपन्या त्यांच्या स्मार्टफोनसाठी कव्हर लाँच करतात पण चार्जरसाठी नाही. कारण चार्जरमध्ये मजबूत प्लास्टिक बॉडी असते, ज्यामुळे ते वारंवार पडल्यानंतरही तुटण्यास प्रतिरोधक बनतात. याव्यतिरिक्त, ते शरीरातून उष्णता बाहेर पडू देण्यासाठी कव्हरशिवाय वापरण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत. म्हणून, त्यांना किंवा चार्जिंग केबलला कोणत्याही प्रकारे झाकणे फायदेशीर नाही.