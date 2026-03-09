Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

गर्दीत अडकलेल्या Hina Khan चा संताप अनावर, पापाराझींवर भडकली अभिनेत्री; नेमकं प्रकरण काय?

सध्या सोशल मीडियावर अभिनेत्री हिना खानचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये ती पापाराझींवर भडकताना दिसत आहे

Updated On: Mar 09, 2026 | 06:04 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

टीव्ही अभिनेत्री हिना खान तिच्या आरोग्यामुळे किंवा तिच्या टीव्ही शोमुळे अनेकदा चर्चेत असते. आता, तिचा एक व्हायरल व्हिडिओ इंटरनेटवर व्हायरल झाला आहे. रविवार, ८ मार्च २०२६ रोजी, हिना खानने मुंबईत भामला फाउंडेशनने आयोजित केलेल्या “बरकत-ए-रमजान” सोहळ्याला हजेरी लावली. तिने चाहत्यांसोबत सेल्फी काढल्या, परंतु कार्यक्रमातून बाहेर पडताना तिने सार्वजनिकपणे पापाराझींवर टीका केली.

खरंतर, हिना खान कार्यक्रमातून बाहेर पडताच तिला बाहेर गर्दीने घेरले होते, पण जेव्हा पापाराझी आले आणि त्यांनी तिला कॅमेऱ्यात कैद करायला सुरुवात केली तेव्हा परिस्थिती आणखी बिकट झाली. यामुळे गोंधळ उडाला.

गर्दी आणि गोंगाटात, हिना खानचा संयम सुटला आणि ती तिच्या चाहत्यांसोबत सेल्फी काढत होती आणि पापाराझींनी आवाज करायला सुरुवात केली. या साध्या घटनेमुळे अभिनेत्रीला जोरदार धक्का बसला. सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या व्हिडिओमध्ये, हिना पापाराझींकडे बोट दाखवत त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. क्लिपमध्ये, ती त्यांना शांतता राखण्यास सांगताना स्पष्टपणे ऐकू येते. तिने त्यांना आठवण करून दिली की ती सार्वजनिक ठिकाणी आहे. अभिनेत्री लगेच शांत झाली आणि तिच्या चाहत्यांसह सेल्फी काढू लागली.

हिना खान गेल्या काही काळापासून कर्करोगाशी झुंज देत आहे. जून २०२४ मध्ये, अभिनेत्रीला स्टेज ३ ब्रेस्ट कॅन्सर असल्याचे निदान झाले, जे तिने स्वतः सोशल मीडियाद्वारे तिच्या चाहत्यांसह शेअर केले. हिनाने एक भावनिक पोस्ट शेअर केली, ज्यामध्ये ती या आजाराशी लढण्यासाठी पूर्णपणे तयार आणि मजबूत असल्याचे म्हटले आहे. तिने तिच्या आयुष्यातील या कठीण काळात तिच्या गोपनीयतेचा आदर करण्याचे आणि प्रार्थना करण्याचे आवाहन देखील केले.


Bigg Boss Marathi 6: वाइल्ड कार्ड एंट्रीने घरातलं समीकरण बदलणार; संकेत पाठकच्या रणनीतीवर घरात जोरदार चर्चा

हिना खानच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोलायचे झाले तर, अभिनेत्रीने तिचा जुना प्रियकर रॉकी जयस्वालशी ४ जून २०२५ रोजी एका खाजगी समारंभात लग्न केले. दोघांची भेट हिनाच्या लोकप्रिय मालिका “ये रिश्ता क्या कहलाता है” च्या सेटवर झाली होती आणि लग्न करण्यापूर्वी ते १३ वर्षे रिलेशनशिपमध्ये होते.

एकेकाळी प्रेक्षकांच्या हृदयावर अधिराज्य गाजवणारी ‘ही’ सुप्रसिध्द जोडी पुन्हा एकत्र; स्टार प्लसच्या “Tara”मालिकेतून भेटीला येणार

Web Title: Hina khan loses her cool after getting stuck in crowd actress slams paparazzi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 06:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sandokan ला 50 वर्षे पूर्ण; कबीर बेदी यांनी ‘सॅनरेमो म्युझिक फेस्टिव्हल’ मध्ये साजरा केला खास क्षण
1

Sandokan ला 50 वर्षे पूर्ण; कबीर बेदी यांनी ‘सॅनरेमो म्युझिक फेस्टिव्हल’ मध्ये साजरा केला खास क्षण

Randeep Hooda ने चाहत्यांना केलं खुश; पत्नी सोबतचे रोमँटिक मॅटरनिटी फोटोशूट व्हायरल, लवकरच करणार छोट्या पाहुण्याचं स्वागत
2

Randeep Hooda ने चाहत्यांना केलं खुश; पत्नी सोबतचे रोमँटिक मॅटरनिटी फोटोशूट व्हायरल, लवकरच करणार छोट्या पाहुण्याचं स्वागत

पार्टीत मिस्ट्री मॅनसोबत दिसली Malaika Arora; रूमर्ड बॉयफ्रेंडही दिसला सोबत, इंटरनेटवर चर्चेला उधाण
3

पार्टीत मिस्ट्री मॅनसोबत दिसली Malaika Arora; रूमर्ड बॉयफ्रेंडही दिसला सोबत, इंटरनेटवर चर्चेला उधाण

‘Force 3’मध्ये John Abraham सोबत दोन कलाकरांची एन्ट्री; दिग्दर्शकासोबतचा फोटो व्हायरल
4

‘Force 3’मध्ये John Abraham सोबत दोन कलाकरांची एन्ट्री; दिग्दर्शकासोबतचा फोटो व्हायरल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गर्दीत अडकलेल्या Hina Khan चा संताप अनावर, पापाराझींवर भडकली अभिनेत्री; नेमकं प्रकरण काय?

गर्दीत अडकलेल्या Hina Khan चा संताप अनावर, पापाराझींवर भडकली अभिनेत्री; नेमकं प्रकरण काय?

Mar 09, 2026 | 06:04 PM
7 एअरबॅग्स, दमदार इंजिन आणि बरंच काही! नवीन Hyundai Verna झाली लाँच, किंमत…

7 एअरबॅग्स, दमदार इंजिन आणि बरंच काही! नवीन Hyundai Verna झाली लाँच, किंमत…

Mar 09, 2026 | 06:04 PM
Kolhapur News : एसटीची डिजिटल मोहीम ; एनसीएमसी कार्डाची नोंदणी नसल्याने खेड्यात उडाला पुरता फज्जा

Kolhapur News : एसटीची डिजिटल मोहीम ; एनसीएमसी कार्डाची नोंदणी नसल्याने खेड्यात उडाला पुरता फज्जा

Mar 09, 2026 | 06:02 PM
रस्ता सुरक्षेसाठी Kia India चा पुढाकार; सुरू केला ‘या’ उपक्रमाचा दूसरा टप्पा

रस्ता सुरक्षेसाठी Kia India चा पुढाकार; सुरू केला ‘या’ उपक्रमाचा दूसरा टप्पा

Mar 09, 2026 | 06:00 PM
Charging Safety Tips : मोबाईल चार्जरवर कव्हर वापरताय? ही चूक तुम्हाला पडू शकते महागात

Charging Safety Tips : मोबाईल चार्जरवर कव्हर वापरताय? ही चूक तुम्हाला पडू शकते महागात

Mar 09, 2026 | 05:57 PM
नेपाळचे नवे पंतप्रधान सनातनी हिंदू धर्माचे कट्टर पालक; भारताशी संबंध सुधारणार की बिघडणार?

नेपाळचे नवे पंतप्रधान सनातनी हिंदू धर्माचे कट्टर पालक; भारताशी संबंध सुधारणार की बिघडणार?

Mar 09, 2026 | 05:54 PM
राष्ट्रपती उभ्या आणि पंतप्रधान बसलेले? व्हायरल फोटोवर भाजपने मांडली खरी बाजू; पाहा काय आहे सत्य

राष्ट्रपती उभ्या आणि पंतप्रधान बसलेले? व्हायरल फोटोवर भाजपने मांडली खरी बाजू; पाहा काय आहे सत्य

Mar 09, 2026 | 05:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

Mar 09, 2026 | 03:26 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

Mar 09, 2026 | 03:14 PM
Kalyan : म्हैशीसह स्थानिक पोहचले KDMC कार्यालयात; गौचरण जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

Kalyan : म्हैशीसह स्थानिक पोहचले KDMC कार्यालयात; गौचरण जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

Mar 09, 2026 | 03:09 PM
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM