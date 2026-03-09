गर्दीत अडकलेल्या Hina Khan चा संताप अनावर, पापाराझींवर भडकली अभिनेत्री; नेमकं प्रकरण काय?

टीव्ही अभिनेत्री हिना खान तिच्या आरोग्यामुळे किंवा तिच्या टीव्ही शोमुळे अनेकदा चर्चेत असते. आता, तिचा एक व्हायरल व्हिडिओ इंटरनेटवर व्हायरल झाला आहे. रविवार, ८ मार्च २०२६ रोजी, हिना खानने मुंबईत भामला फाउंडेशनने आयोजित केलेल्या “बरकत-ए-रमजान” सोहळ्याला हजेरी लावली. तिने चाहत्यांसोबत सेल्फी काढल्या, परंतु कार्यक्रमातून बाहेर पडताना तिने सार्वजनिकपणे पापाराझींवर टीका केली.
खरंतर, हिना खान कार्यक्रमातून बाहेर पडताच तिला बाहेर गर्दीने घेरले होते, पण जेव्हा पापाराझी आले आणि त्यांनी तिला कॅमेऱ्यात कैद करायला सुरुवात केली तेव्हा परिस्थिती आणखी बिकट झाली. यामुळे गोंधळ उडाला.
गर्दी आणि गोंगाटात, हिना खानचा संयम सुटला आणि ती तिच्या चाहत्यांसोबत सेल्फी काढत होती आणि पापाराझींनी आवाज करायला सुरुवात केली. या साध्या घटनेमुळे अभिनेत्रीला जोरदार धक्का बसला. सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या व्हिडिओमध्ये, हिना पापाराझींकडे बोट दाखवत त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. क्लिपमध्ये, ती त्यांना शांतता राखण्यास सांगताना स्पष्टपणे ऐकू येते. तिने त्यांना आठवण करून दिली की ती सार्वजनिक ठिकाणी आहे. अभिनेत्री लगेच शांत झाली आणि तिच्या चाहत्यांसह सेल्फी काढू लागली.
हिना खान गेल्या काही काळापासून कर्करोगाशी झुंज देत आहे. जून २०२४ मध्ये, अभिनेत्रीला स्टेज ३ ब्रेस्ट कॅन्सर असल्याचे निदान झाले, जे तिने स्वतः सोशल मीडियाद्वारे तिच्या चाहत्यांसह शेअर केले. हिनाने एक भावनिक पोस्ट शेअर केली, ज्यामध्ये ती या आजाराशी लढण्यासाठी पूर्णपणे तयार आणि मजबूत असल्याचे म्हटले आहे. तिने तिच्या आयुष्यातील या कठीण काळात तिच्या गोपनीयतेचा आदर करण्याचे आणि प्रार्थना करण्याचे आवाहन देखील केले.
हिना खानच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोलायचे झाले तर, अभिनेत्रीने तिचा जुना प्रियकर रॉकी जयस्वालशी ४ जून २०२५ रोजी एका खाजगी समारंभात लग्न केले. दोघांची भेट हिनाच्या लोकप्रिय मालिका “ये रिश्ता क्या कहलाता है” च्या सेटवर झाली होती आणि लग्न करण्यापूर्वी ते १३ वर्षे रिलेशनशिपमध्ये होते.
