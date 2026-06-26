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विद्यार्थ्यांनो सावधान! सोशल मीडियावरून डाऊनलोड केलेली पुस्तके असू शकतात ‘फेक’, NCERT चा मोठा इशारा

Updated On: Jun 26, 2026 | 08:48 PM IST
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सारांश

सोशल मीडियावरून एनसीईआरटीची पुस्तके डाऊनलोड करताय? सावधान! एनसीईआरटीने बनावट आणि पायरसी केलेल्या पुस्तकांबाबत विद्यार्थी आणि पालकांना सतर्कतेचा मोठा इशारा दिला असून अधिकृत वेबसाईट वापरण्याचे आवाहन केले आहे.

विद्यार्थ्यांनो सावधान! सोशल मीडियावरून डाऊनलोड केलेली पुस्तके असू शकतात ‘फेक’, NCERT चा मोठा इशारा
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विस्तार
  • विद्यार्थ्यांनो सावधान!
  • सोशल मीडियावरून डाऊनलोड केलेली पुस्तके असू शकतात ‘फेक’
  • NCERT चा मोठा इशारा
जर तुम्ही राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान आणि प्रशिक्षण परिषद म्हणजेच एनसीईआरटी (NCERT) च्या नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या पुस्तकांची वाट पाहत असाल आणि ती सोशल मीडिया, अनधिकृत वेबसाईट किंवा एखाद्या मेसेजिंग ग्रुपवरून पीडीएफ (PDF) स्वरूपात डाऊनलोड करत असाल, तर सावधान! एनसीईआरटीने बनावट, अनधिकृत आणि पायरसी केलेल्या पुस्तकांबाबत (Fake & Pirated Books) देशव्यापी जाहीर इशारा दिला आहे. इंटरनेटवर फिरत असलेल्या अशा बनावट पुस्तकांमुळे विद्यार्थ्यांची मोठी दिशाभूल होऊ शकते, अशी भीती परिषदेने व्यक्त केली आहे.

इयत्ता ९ वीच्या पुस्तकाची बनावट प्रत सोशल मीडियावर व्हायरल!

एनसीईआरटीने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या इंटरनेटवर परिषदेच्या अनेक पुस्तकांच्या अनधिकृत आणि बनावट प्रति वेगाने प्रसारित केल्या जात आहेत. नुकताच इयत्ता ९ वीच्या सामाजिक विज्ञान (Social Science) विषयाच्या एका बनावट पुस्तकाची प्रत सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या धक्कादायक प्रकारावर स्पष्टीकरण देताना एनसीईआरटीने सांगितले की, “व्हायरल होत असलेल्या या पुस्तकाचा आणि एनसीईआरटीच्या अधिकृत प्रकाशनाचा कोणताही संबंध नाही. असे असतानाही, काही वेबसाईट आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स हे पुस्तक ‘असली’ असल्याचे भासवून विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करत आहेत.”

अपूर्ण आणि चुकीची माहिती असण्याचा मोठा धोका

एनसीईआरटीने स्पष्ट केले आहे की, बोर्डाची सर्व पुस्तके केवळ अधिकृत माध्यमातूनच प्रकाशित आणि वितरित केली जातात. कोणत्याही पुस्तकाचे अधिकृत लॉन्च होण्यापूर्वी ते सार्वजनिकरित्या शेअर करण्यास सक्त मनाई असते. त्यामुळे सोशल मीडिया किंवा इतर अनधिकृत स्रोतांवर उपलब्ध असलेली सामग्री ही अधूरी, चुकीची, बदल केलेली किंवा पूर्णपणे बनावट असू शकते. अशा चुकीच्या माहितीवर विश्वास ठेवल्यास विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर आणि परीक्षेच्या तयारीवर अत्यंत वाईट परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी केवळ अधिकृत डिजिटल स्रोतांचा किंवा मान्यताप्राप्त विक्रेत्यांचाच आधार घ्यावा, असे आवाहन परिषदेने केले आहे.

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पायरसी करणाऱ्यांवर होणार कडक कायदेशीर कारवाई!

पुस्तकांच्या पायरसीविरोधात कठोर भूमिका घेत एनसीईआरटीने कडक इशारा दिला आहे. परिषदेच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही कॉपीराइट सामग्रीची छपाई करणे, ती पुन्हा प्रकाशित करणे, वितरण करणे किंवा डिजिटल स्वरूपात शेअर करणे हा कॉपीराइट ॲक्ट १९५७ नुसार दंडनीय कायदेशीर गुन्हा आहे. या रॅकेटमध्ये सामील असलेल्या आणि बनावट पुस्तके पसरवणाऱ्या घटकांविरोधात पोलिसांनी कायदेशीर कारवाई सुरू केल्याचेही बोर्डाने स्पष्ट केले.

इयत्ता ६ वीच्या ‘कृष्णा’ पाठ्यपुस्तकावरील वाद आणि NCERT चे स्पष्टीकरण

दरम्यान, इयत्ता ६ वीच्या ‘कृष्णा’ या कन्नड पाठ्यपुस्तकावरून एका नवीन वादाला तोंड फुटले आहे. काही संघटनांनी या पुस्तकात विशिष्ट धार्मिक संदर्भ आणि शाकाहाराला अवाजवी प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप केला होता. तथापि, एनसीईआरटीने हे सर्व आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. या पुस्तकाचे नाव कोणत्याही धार्मिक संदर्भावरून नसून, कर्नाटक राज्याची जीवनवाहिनी असलेल्या ‘कृष्णा नदी’वर आधारित आहे. तसेच, या पाठात कोणत्याही विशिष्ट विचारसरणीचा प्रसार नसून, केवळ लहान मुलांसाठी आवश्यक असणाऱ्या संतुलित आहाराची शास्त्रीय माहिती देण्यात आली असल्याचे एनसीईआरटीने स्पष्ट केले.

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Web Title: Students books downloaded from social media could be fake a major warning from ncert

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Published On: Jun 26, 2026 | 08:40 PM

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