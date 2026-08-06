Google top employer: भारतात ‘ही’ कंपनी ठरली सर्वात आकर्षक नियोक्ता; टाटा आणि ॲमेझॉनला कोणते स्थान मिळाले? जाणून घ्या..

Google Top Employer India: रँडस्टैड एम्प्लॉयर ब्रँड रिसर्च २०२६ नुसार गुगल हा भारतातील सर्वात आकर्षक नियोक्ता म्हणून समोर आला आहे. या यादीत टाटा ग्रुप दुसऱ्या आणि ॲमेझॉन तिसऱ्या स्थानावर आहेत. देशातील सुमारे ३,५०० लोकांच्या मतांच्या आधारे रँडस्टॅड इंडियाने हे सर्वेक्षण तयार केले आहे. हा अभ्यास ३४ देशांमधील जागतिक सर्वेक्षणाचा एक भाग होता, ज्यामध्ये १.७५ लाखांहून अधिक लोकांनी सहभाग घेतला होता. अहवालानुसार, कर्मचारी आता केवळ उच्च वेतनच नाही, तर उत्तम कामाचे वातावरण आणि करिअरच्या संधी देखील शोधत आहेत.
अहवालात नमूद केल्यानुसार, भारतातील टॉप १० एम्प्लॉयर ब्रँड्समध्ये गुगल प्रथम, टाटा ग्रुप द्वितीय आणि ॲमेझॉन तृतीय स्थानावर राहिले. यांच्या पाठोपाठ वीरांगना, सॅमसंग इंडिया, इन्फोसिस, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, ITC ग्रुप, हिंदुस्थान युनिलिव्हर, महिंद्रा अँड महिंद्रा आणि डेल टेक्नॉलॉजीज या कंपन्यांचाही कर्मचाऱ्यांच्या पसंतीच्या कंपन्यांमध्ये समावेश झाला आहे. या कंपन्यांना उत्कृष्ट ब्रँड व्हॅल्यू, करिअरच्या संधी आणि कर्मचारी सुविधांसाठी पसंती मिळाली आहे.
संशोधनात असे समोर आले आहे कि, भारतातील सुमारे अर्धे कर्मचारी पुढील सहा महिन्यांत नवीन नोकरीच्या शोधात असू शकतात. नोकरी सोडण्याचे सर्वात मोठे कारण ‘वर्क-लाइफ बॅलन्स’चा अभाव असल्याचे समोर आले, ज्याला ४९% लोकांनी मुख्य कारण सांगितले. त्यानंतर करिअर ग्रोथच्या मर्यादित संधी आणि कमी पगार (४१%) ही प्रमुख कारणे ठरली. अहवालानुसार, मिलेनियल्स नोकरी बदलण्यास सर्वात जास्त उत्सुक आहेत, तर Gen Z आणि Gen X च्या कर्मचाऱ्यांनीही करिअरमध्ये पुढे जाण्याच्या संधींचा अभाव ही मोठी चिंता असल्याचे म्हटले आहे.
आजचे कर्मचारी केवळ चांगला पगार इच्छित नाहीत, तर त्यांना असे कार्यस्थळ हवे आहे जिथे सन्मान, शिकण्याच्या संधी आणि करिअरमध्ये पुढे जाण्याचा स्पष्ट मार्ग असेल. अहवालानुसार, कर्मचारी आरोग्य सुविधा, लवचिक कामाचे वातावरण, उत्तम ऑफिस कल्चर आणि सकारात्मक कार्य संस्कृती यांनाही तितकेच महत्त्व देत आहेत. चांगल्या कामगिरीची ओळख आणि पदोन्नतीच्या संधी नोकरीची सुरक्षा आणि समाधानासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत, असे जवळपास ४७% लोकांचे म्हणणे आहे.
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डिजिटल क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या प्राधान्यक्रम इतर कर्मचाऱ्यांपेक्षा काहीसे वेगळे असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. ५५% डिजिटल प्रोफेशनल्सनी सांगितले की, जर करिअर ग्रोथच्या संधी मिळाल्या नाहीत, तर ते नोकरी बदलण्याचा विचार करतात. दुसरीकडे, ऑपरेशनल कर्मचाऱ्यांमध्ये हे प्रमाण ४०% आणि इतर प्रोफेशनल्समध्ये ४३% होते. यावरून हे स्पष्ट होते की, टेक इंडस्ट्रीमध्ये गुणवान कर्मचाऱ्यांना टिकवून ठेवण्यासाठी कंपन्यांना अधिक संधी उपलब्ध करून द्याव्या लागतील.
अहवालानुसार, भारतात हायब्रिड वर्क मॉडेल वेगाने सामान्य होत चालले आहे. सुमारे ४२% कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की ते काही दिवस ऑफिसमधून आणि काही दिवस घरून काम करतात. Gen Z पैकी ६३% आणि मिलेनियल्सपैकी ६२% कर्मचारी किमान काही वेळ रिमोट वर्क करतात, तर Gen X मध्ये हे प्रमाण ५१% होते.
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रँडस्टैड इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक नारायण अय्यर यांचे म्हणणे आहे की, बदलत्या कर्मचाऱ्यांच्या गरजेनुसार कंपन्यांनी आपली रणनीती बनवली पाहिजे. जे संस्थान करिअर ग्रोथ, लवचिकता, उत्तम कार्य संस्कृती आणि पारदर्शक संवादावर लक्ष केंद्रित करतील, तेच भविष्यात प्रतिभावान कर्मचाऱ्यांना आकर्षित करू शकतील आणि दीर्घकाळ आपल्यासोबत टिकवून ठेवू शकतील.