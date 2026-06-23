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UGC NET च्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! तांत्रिक बिघाडामुळे परीक्षा हुकलेल्या विद्यार्थ्यांना फेरपरीक्षेची मिळणार पुन्हा संधी?

Updated On: Jun 23, 2026 | 03:48 PM IST
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सारांश

UGC NET June 2026: 'नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी' (NTA) ने जालंधरमधील सीटी ग्रुप परीक्षा केंद्रावर तांत्रिक बिघाडामुळे बाधित झालेल्या उमेदवारांसाठी यूजीसी नेट जून २०२६ ची पुनर्परीक्षा जाहीर केली आहे.

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

UGC NET June 2026: ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ने यूजीसी नेट (UGC NET) जून २०२६ परीक्षेबाबत एक महत्त्वाची सूचना जारी केली आहे. पंजाबमधील जालंधर येथील ‘सीटी ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स’ (CT Group of Institutions) या परीक्षा केंद्रावर तांत्रिक बिघाडामुळे बाधित झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी एनटीएने पुनर्परीक्षा (Re-exam) घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, २२ जून २०२६ रोजी आयोजित यूजीसी नेट परीक्षेच्या पहिल्या सत्रात (Shift-I) तांत्रिक बिघाड झाला होता. यामुळे काही विद्यार्थी वेळेवर परीक्षा सुरू करू शकले नाहीत, तर काही उमेदवार आपली परीक्षा पूर्ण करण्यास असमर्थ ठरले. विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी एनटीएने बाधित उमेदवारांसाठी पुन्हा परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कोणत्या विद्यार्थ्यांना संधी मिळेल?

या पुनर्परीक्षेत केवळ तेच उमेदवार सहभागी होऊ शकतील, जे २२ जून रोजी ‘सीटी ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स’ केंद्रावर परीक्षा देण्यासाठी उपस्थित होते, परंतु तांत्रिक दोषामुळे ज्यांची परीक्षा सुरू होऊ शकली नाही किंवा मध्येच खंडित झाली होती.

पुनर्परीक्षा कधी होणार?

एनटीएच्या माहितीनुसार, यूजीसी नेटची ही पुनर्परीक्षा ५ जुलै २०२६ रोजी दुपारी ३ वाजता आयोजित केली जाईल. ही परीक्षा त्याच केंद्रावर घेतली जाईल, जिथे तांत्रिक समस्या उद्भवली होती.

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यूजीसी नेट परीक्षा कशासाठी असते?

युजीसी नेट परीक्षेचे आयोजन ‘ज्युनिअर रिसर्च फेलोशिप’ (JRF), ‘असिस्टंट प्रोफेसरशिप’ आणि ‘पीएचडी’ (PhD) प्रवेशासाठी केले जाते. ही एक राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षा आहे. या परीक्षेत बसण्यासाठी उमेदवाराचे पदव्युत्तर शिक्षण (Masters) किमान ५५ टक्के गुणांसह उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे, तर आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना ५ टक्क्यांची सवलत दिली जाते.

नवीन प्रवेशपत्र (Admit Card) जारी होणार

पुनर्परीक्षेला बसणाऱ्या पात्र उमेदवारांसाठी नवीन प्रवेशपत्रे जारी केली जातील. यामध्ये परीक्षेची तारीख, वेळ, रिपोर्टिंगची वेळ आणि आवश्यक सूचना दिल्या जातील. एनटीएने विद्यार्थ्यांना सूचित केले आहे की, प्रवेशपत्र आणि इतर महत्त्वाच्या अपडेट्ससाठी त्यांनी अधिकृत वेबसाइटवर नियमितपणे लक्ष ठेवावे.

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परीक्षा संपूर्ण देशात रद्द झाली आहे का?

एनटीएने स्पष्ट केले आहे की, यूजीसी नेट जून २०२६ परीक्षा संपूर्ण देशात रद्द करण्यात आलेली नाही. तांत्रिक बिघाड केवळ जालंधरमधील एका केंद्रापुरता मर्यादित होता, त्यामुळे पुनर्परीक्षा केवळ त्याच केंद्रावरील बाधित उमेदवारांसाठी आयोजित केली जात आहे.

Web Title: Ugc net june 2026 re exam jalandhar center nta update

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Published On: Jun 23, 2026 | 03:48 PM

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