शुक्रवार, 26 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

UPSC Recruitment 2026 : यूपीएससीत ड्रग इन्स्पेक्टरच्या 186 जागांसाठी भरती; 17 जुलैपर्यंत ऑनलाइन अर्ज करा

Updated On: Jun 26, 2026 | 09:20 PM IST
जाहिरात
सारांश

यूपीएससीने जाहिरात क्रमांक 07/2026 अंतर्गत ड्रग इन्स्पेक्टरच्या 186 पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. या भरतीसाठी इच्छुक उमेदवार 17 जुलै 2026 रोजी सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) जाहिरात क्रमांक 07/2026 अंतर्गत ड्रग इन्स्पेक्टर पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. या भरतीद्वारे एकूण 186 पदे भरली जाणार आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवार 27 जून 2026 ते 17 जुलै 2026 रोजी सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत यूपीएससीच्या अधिकृत ORA पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.

CBSE 10वी दुसऱ्या बोर्ड परीक्षेचा निकाल लवकरच; कुठे आणि कसा चेक कराल? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

या भरतीमध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 55, EWS साठी 41, OBC साठी 39, SC साठी 35 आणि ST साठी 16 पदे राखीव आहेत. तसेच, 8 पदे दिव्यांग (PwBD) उमेदवारांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आली आहेत. अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकडे फार्मसी किंवा फार्मास्युटिकल सायन्समधील पदवी किंवा क्लिनिकल फार्माकॉलॉजी अथवा मायक्रोबायोलॉजी विषयातील विशेष प्राविण्यासह वैद्यकीय पदवी असणे आवश्यक आहे.

सर्वसाधारण आणि EWS उमेदवारांसाठी कमाल वयोमर्यादा 30 वर्षे, OBC साठी 33 वर्षे आणि SC/ST उमेदवारांसाठी 35 वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे. आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना केंद्र सरकारच्या नियमानुसार वयोमर्यादेत सवलत मिळणार आहे. अर्ज शुल्क सर्वसाधारण, OBC आणि EWS उमेदवारांसाठी 25 रुपये असून, महिला, SC, ST आणि PwBD उमेदवारांना कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही.

विद्यार्थ्यांनो सावधान! सोशल मीडियावरून डाऊनलोड केलेली पुस्तके असू शकतात ‘फेक’, NCERT चा मोठा इशारा

निवड प्रक्रियेत अर्जांची छाननी, गरज भासल्यास भरती परीक्षा, मुलाखत आणि कागदपत्रांची पडताळणी केली जाईल. निवड झालेल्या उमेदवारांना सातव्या वेतन आयोगानुसार लेव्हल-8 वेतनश्रेणीचा लाभ मिळेल. सुरुवातीला नियुक्ती CDSCO मुख्यालय, नवी दिल्ली येथे होईल. त्यानंतर सेवेनुसार देशातील कोणत्याही ठिकाणी बदली होऊ शकते. नियुक्तीनंतर दोन वर्षांचा परिविक्षाधीन कालावधी आणि अनिवार्य प्रशिक्षण पूर्ण करणे बंधनकारक असेल.

Web Title: Upsc recruitment for 186 drug inspector posts

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 26, 2026 | 09:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ketan Murder Case उघडकीस आणणारे संदीप सिंग आहेत कोण? प्रोफेसर पद सोडून IPS बनले, UPSC मध्ये 143 वी रँकिंग…
1

Ketan Murder Case उघडकीस आणणारे संदीप सिंग आहेत कोण? प्रोफेसर पद सोडून IPS बनले, UPSC मध्ये 143 वी रँकिंग…

UPSC मुख्य परीक्षेची अर्ज प्रक्रिया सुरू! ‘हा’ फॉर्म न भरल्यास परीक्षेला बसता येणार नाही? जाणून घ्या नियम
2

UPSC मुख्य परीक्षेची अर्ज प्रक्रिया सुरू! ‘हा’ फॉर्म न भरल्यास परीक्षेला बसता येणार नाही? जाणून घ्या नियम

UPSC मध्ये EWS आरक्षणाचा गैरवापर? नेमकं काय सांगतो UPSC 2025 चा रिपोर्ट? वाचा एका क्लिकवर..
3

UPSC मध्ये EWS आरक्षणाचा गैरवापर? नेमकं काय सांगतो UPSC 2025 चा रिपोर्ट? वाचा एका क्लिकवर..

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
UPSC Recruitment 2026 : यूपीएससीत ड्रग इन्स्पेक्टरच्या 186 जागांसाठी भरती; 17 जुलैपर्यंत ऑनलाइन अर्ज करा

UPSC Recruitment 2026 : यूपीएससीत ड्रग इन्स्पेक्टरच्या 186 जागांसाठी भरती; 17 जुलैपर्यंत ऑनलाइन अर्ज करा

Jun 26, 2026 | 09:20 PM
Crime News: मुंबई विमानतळावर सोन्याच्या आंतरराष्ट्रीय तस्करीचा पर्दाफाश! २३ कोटींची मालमत्ता जप्त तर ९ जणांना DRI कडून अटक

Crime News: मुंबई विमानतळावर सोन्याच्या आंतरराष्ट्रीय तस्करीचा पर्दाफाश! २३ कोटींची मालमत्ता जप्त तर ९ जणांना DRI कडून अटक

Jun 26, 2026 | 09:19 PM
मंत्रिमंडळ विस्तारापूर्वी तिरुपती बालाजीला साकडे! श्रीकांत शिंदे, ओमराजे निंबाळकरांची ११ किमी पायपीट, मध्यरात्री घेतले दर्शन

मंत्रिमंडळ विस्तारापूर्वी तिरुपती बालाजीला साकडे! श्रीकांत शिंदे, ओमराजे निंबाळकरांची ११ किमी पायपीट, मध्यरात्री घेतले दर्शन

Jun 26, 2026 | 09:16 PM
खेळ, संवाद आणि कृतीतून गणिताची गोडी; बालभारतीचे चौथीचे नवे पुस्तक विद्यार्थ्यांच्या भेटीला

खेळ, संवाद आणि कृतीतून गणिताची गोडी; बालभारतीचे चौथीचे नवे पुस्तक विद्यार्थ्यांच्या भेटीला

Jun 26, 2026 | 09:09 PM
Jai Moondra: जन्म भारतात, आयर्लंडच्या संघातून पदार्पण; पहिल्याच चेंडूवर संजू सॅमसनला केले Bold, कोण आहे जय मुंद्रा

Jai Moondra: जन्म भारतात, आयर्लंडच्या संघातून पदार्पण; पहिल्याच चेंडूवर संजू सॅमसनला केले Bold, कोण आहे जय मुंद्रा

Jun 26, 2026 | 08:57 PM
कंदील आणि डमरू घेऊन भल्या पहाटे यायचा हा ‘पिंगळा’! भविष्य सांगायचा,उपदेश करायचा आणि दिस उजडायच्या आधी निघून जायचा!

कंदील आणि डमरू घेऊन भल्या पहाटे यायचा हा ‘पिंगळा’! भविष्य सांगायचा,उपदेश करायचा आणि दिस उजडायच्या आधी निघून जायचा!

Jun 26, 2026 | 08:44 PM
विद्यार्थ्यांनो सावधान! सोशल मीडियावरून डाऊनलोड केलेली पुस्तके असू शकतात ‘फेक’, NCERT चा मोठा इशारा

विद्यार्थ्यांनो सावधान! सोशल मीडियावरून डाऊनलोड केलेली पुस्तके असू शकतात ‘फेक’, NCERT चा मोठा इशारा

Jun 26, 2026 | 08:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा