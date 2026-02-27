Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • 121 Out Of 286 Children Missing Found Under Operation Muskan

‘ऑपरेशन मुस्कान’ ठरतंय प्रभावी; हरवलेल्या 286 पैकी 121 बालकांचा लागला शोध

१८ वर्षांखालील हरवलेल्या मुला-मुलींचा शोध घेण्यासाठी ऑपरेशन मुस्कान-१४ ही विशेष मोहीम राबवण्यात आली. या मोहिमेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे यांनी वैयक्तिक लक्ष दिले.

Updated On: Feb 27, 2026 | 01:14 PM
'ऑपरेशन मुस्कान' ठरतंय प्रभावी; हरवलेल्या 286 पैकी 121 बालकांचा लागला शोध

'ऑपरेशन मुस्कान' ठरतंय प्रभावी; हरवलेल्या 286 पैकी 121 बालकांचा लागला शोध (फोटो सौजन्य-ट्विटर)

Follow Us:
Follow Us:

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातून 2018 ते 20 फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत 286 बालके हरवली. त्यातील 121 बालके शोधण्यात पिंपरी-चिंचवड पोलिसांना यश आले आहे. दरम्यान, 20 जानेवारी ते 20 फेब्रुवारी या कालावधीत राबवलेल्या ‘ऑपरेशन मुस्कान’ राबवण्यात आले. यामध्ये बेपत्ता झालेल्या 72 बालकांपैकी 50 बालकांना शोधून त्यांच्या पालकांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.

राज्यात २० जानेवारी ते २० फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत १८ वर्षांखालील हरवलेल्या मुला-मुलींचा शोध घेण्यासाठी ऑपरेशन मुस्कान-१४ ही विशेष मोहीम राबवण्यात आली. या मोहिमेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे यांनी वैयक्तिक लक्ष देऊन सर्व पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकाऱ्यांना याकामी विशेष सूचना दिल्या. या मोहिमेच्या अनुषंगाने सन २०१८ ते २० जानेवारी २०२६ या प्रलंबित कालावधीतील गुन्ह्यांचा आढावा घेतला असता, एकूण २१४ बालके (३० मुले आणि १८४ मुली) हरवल्याची नोंद होती.

हेदेखील वाचा : पुणे जिल्हा परिषद काँग्रेसमुक्त; पराभवानंतर संघटना बांधणीसाठी तालुकास्तरीय दौरे सुरू

पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी विशेष प्रयत्न करून यातील ७१ बालकांचा (११ मुले आणि ६० मुली) शोध घेऊन त्यांना त्यांच्या पालकांच्या ताब्यात दिले. तसेच, मोहिमेच्या प्रत्यक्ष कालावधीत म्हणजे २० जानेवारी ते २० फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान हरवलेल्या ७२ बालकांपैकी (२२ मुले आणि ५० मुली) ५० बालकांचा (१६ मुले आणि ३४ मुली) तातडीने शोध घेण्यात आला.

बालकांचा शोध घेऊन पालकांकडे केले सुपूर्द

ऑपरेशन मुस्कान-१४ अंतर्गत पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालय हद्दीत एकूण १२१ बालकांचा (२७ मुले आणि ९४ मुली) यशस्वीरित्या शोध घेऊन त्यांना सुखरूपपणे त्यांच्या कुटुंबाच्या स्वाधीन करण्यात आले आहे. ही कामगिरी पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे, सह पोलीस आयुक्त शशिकांत महावरकर, अपर पोलीस आयुक्त सारंग आवाड, अपर पोलीस आयुक्त बसवराज तेली यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात आली.

हेदेखील वाचा : Pandharpur Crime: संतापजनक! दोन अल्पवयीन मुलींवर अल्पवयीन मुलानेच केला अत्याचार; आरोपी ताब्यात

वर्षभरात तब्बल 48278 महिला बेपत्ता

राज्यात २०२५ मध्ये एकूण ४८ हजार २७८ महिल्या हरविल्याची नोंद करण्यात आली आहे. तत्पूर्वी २०२४ मध्ये ही संख्या ४५ हजार ६६२ इतकी होती. यात अल्पवयीन मुलींची संख्याही अधिक आहे. २०२५ आणि २०२४ मध्ये अनुक्रमे १२ हजार ११३ अल्पवयीन मुली आणि ११ हजार ३१६ इतक्या अल्पवयीन मुली हरविल्याची नोंद करण्यात आली आहे. दरम्यान, हरविलेल्या एकूण महिल्यांपैकी २०२४ ला ३० हजार ८७७ आणि २०२५ मध्ये ३६ हजार ५८१ महिला मिळून आल्या आहेत.

Web Title: 121 out of 286 children missing found under operation muskan

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 27, 2026 | 01:14 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘ऑपरेशन मुस्कान’ ठरतंय प्रभावी; हरवलेल्या 286 पैकी 121 बालकांचा लागला शोध

‘ऑपरेशन मुस्कान’ ठरतंय प्रभावी; हरवलेल्या 286 पैकी 121 बालकांचा लागला शोध

Feb 27, 2026 | 01:14 PM
टीम इंडियाच्या स्टार क्रिकेटपटूने प्रतिस्पर्ध्याच्या शब्दांवर विश्वास ठेवून व्हिडिओ का बनवला? विश्वचषकादरम्यान एक नवीन “मैत्री” व्

टीम इंडियाच्या स्टार क्रिकेटपटूने प्रतिस्पर्ध्याच्या शब्दांवर विश्वास ठेवून व्हिडिओ का बनवला? विश्वचषकादरम्यान एक नवीन “मैत्री” व्

Feb 27, 2026 | 01:12 PM
आयफोन 17 प्रोपासून विवो एक्स 300 प्रोपर्यंत… हे आहेत Galaxy S25 Ultra साठी बेस्ट पर्याय, वाचा फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

आयफोन 17 प्रोपासून विवो एक्स 300 प्रोपर्यंत… हे आहेत Galaxy S25 Ultra साठी बेस्ट पर्याय, वाचा फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

Feb 27, 2026 | 01:07 PM
Karjat News : भविष्यात शेतीच देशाला तारणार ; जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मयांक गांधी यांचं वक्तव्य

Karjat News : भविष्यात शेतीच देशाला तारणार ; जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मयांक गांधी यांचं वक्तव्य

Feb 27, 2026 | 01:02 PM
Badlapur Crime: पुन्हा शाळा बसमध्ये विद्यार्थिनीचा विनयभंग; बसचालकावर POCSO अंतर्गत गुन्हा दाखल, सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह

Badlapur Crime: पुन्हा शाळा बसमध्ये विद्यार्थिनीचा विनयभंग; बसचालकावर POCSO अंतर्गत गुन्हा दाखल, सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह

Feb 27, 2026 | 01:02 PM
ऑल टाइम फेव्हरेट ‘चिकनकारी’! उन्हाळ्यात स्टायलिश आणि कम्फर्टेबल लूकसाठी अशी स्टाईल करा

ऑल टाइम फेव्हरेट ‘चिकनकारी’! उन्हाळ्यात स्टायलिश आणि कम्फर्टेबल लूकसाठी अशी स्टाईल करा

Feb 27, 2026 | 01:00 PM
Jagdeep Dhankhar resigned : मी आजारी नव्हतो तर…! राजीनाम्याबाबत माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांचे मोठे वक्तव्य

Jagdeep Dhankhar resigned : मी आजारी नव्हतो तर…! राजीनाम्याबाबत माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांचे मोठे वक्तव्य

Feb 27, 2026 | 12:58 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
1983 Savarkar Documentary : सावरकरांच्या भूमिकेची रंजक कहाणी Abhay Vaidya यांची Exclusive मुलाखत

1983 Savarkar Documentary : सावरकरांच्या भूमिकेची रंजक कहाणी Abhay Vaidya यांची Exclusive मुलाखत

Feb 27, 2026 | 12:21 PM
डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या खात्यात 2.60 कोटींची एन्ट्री! कसे आले एवढे पैसे? पोलीस ठाण्यात धाव

डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या खात्यात 2.60 कोटींची एन्ट्री! कसे आले एवढे पैसे? पोलीस ठाण्यात धाव

Feb 27, 2026 | 11:10 AM
Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Feb 26, 2026 | 08:04 PM
Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Feb 26, 2026 | 07:55 PM
Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Feb 26, 2026 | 07:51 PM
Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Feb 26, 2026 | 07:40 PM
Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Feb 26, 2026 | 03:36 PM