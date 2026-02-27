टीम इंडियाच्या स्टार क्रिकेटपटूने प्रतिस्पर्ध्याच्या शब्दांवर विश्वास ठेवून व्हिडिओ का बनवला? विश्वचषकादरम्यान एक नवीन “मैत्री”

भारत विरूद्ध झिम्बाब्वे यांच्यामध्ये झालेल्या सुपर 8 च्या सामन्यामध्ये भारतीय फलंदाजांनी कमालीची कामगिरी केली. या सामन्यामध्ये टीम इंडियाने झिम्बाब्वेविरूद्ध पहिले फलंदाजी करताना 256 धावा केल्या होत्या. यामध्ये भारतीय सलामीवीर फलंदाजांनी टीम इंडियाला दमदार सुरूवात करून दिली. भारताच्या संघाने झिम्बाब्वेविरूद्ध सामना हा 72 धावांनी जिंकला आणि सेमीफायनलच्या आशा जिवंत ठेवल्या आहेत. आयसीसीने एक व्हिडिओ शेअर केला आहे हा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
झिम्बाब्वेचा वेगवान गोलंदाज ब्रॅड इव्हान्सची बहीण, जी टीम इंडियाच्या स्टार फलंदाजाची मोठी चाहती आहे, तिच्यासाठी तिलक वर्मा याने एक खास आणि हृदयस्पर्शी व्हिडिओ संदेश रेकॉर्ड केला. गुरुवारी, २६ फेब्रुवारी रोजी चेन्नईतील एमए चिदंबरम स्टेडियमवर झालेल्या टी२० विश्वचषक २०२६ च्या सुपर ८ स्टेज सामन्यानंतर, दोन्ही संघ जमिनीवर गप्पा मारत असताना, विरोधी खेळाडूने डावखुऱ्या फलंदाजाला व्हिडिओ संदेशाची विनंती केली. मधल्या फळीतील एका नवीन भूमिकेत असलेल्या तिलक वर्मा यांनी भारताच्या ७३ धावांच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
संजू सॅमसनच्या प्लेइंग 11 संघात पुनरागमनानंतर, डावखुरा फलंदाज फलंदाजी क्रम खाली आणण्यास भाग पाडला गेला आणि यावेळी, टॉप ऑर्डरच्या दमदार कामगिरीनंतर, त्याला फिनिशरची भूमिका बजावावी लागली. तिलक वर्माच्या १६ चेंडूत ४४ धावांमुळे भारताने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेत ४ बाद २५६ धावा केल्या. सामन्याच्या दुसऱ्या भागात, भारतीय गोलंदाजांनी विक्रमी धावसंख्येचे उत्कृष्टपणे रक्षण केले आणि सुपर ८ टप्प्यात ७२ धावांनी विजय मिळवून आपले खाते उघडले.
सामन्यानंतर, ब्रॅड इव्हान्सने तिलक वर्मा यांना त्यांच्या बहिणीसाठी एक व्हिडिओ संदेश रेकॉर्ड करण्याची विनंती केली, जी भारतीय स्टारने स्वीकारली. “माझी बहीण त्याची खूप मोठी चाहती आहे, म्हणून तिने विचारले की तिला त्याच्याकडून व्हिडिओ संदेश मिळू शकेल का,” ब्रॅड इव्हान्सने आयसीएसला सांगितले. तिलक वर्मा यांनी एका व्हिडिओ संदेशात म्हटले आहे की, “नमस्कार, रेबेका. इतका मोठा चाहता असल्याबद्दल धन्यवाद, झिम्बाब्वेमध्ये असताना तुम्हाला भेटण्याची आशा आहे. आणि तुमचा भाऊ अद्भुत आहे, त्याने खरोखर चांगली गोलंदाजी केली. पण मी लवकरच तुम्हाला भेटेन. पुन्हा धन्यवाद.”