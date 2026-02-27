Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Badlapur Crime Student Molested Again In School Bus Case Registered Against Bus Driver Under Pocso Question Mark Over Safety

Badlapur Crime: पुन्हा शाळा बसमध्ये विद्यार्थिनीचा विनयभंग; बसचालकावर POCSO अंतर्गत गुन्हा दाखल, सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह

Badlapurमध्ये शाळेच्या बसमध्ये विद्यार्थिनीचा विनयभंग झाल्याची घटना समोर आली. बसचालकाविरोधात POCSO आणि ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महिला मदतनीस नसल्याने सुरक्षेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

Updated On: Feb 27, 2026 | 01:02 PM
  • बसचालकावर POCSO आणि ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा.
  • बसमध्ये महिला मदतनीस नसल्याची धक्कादायक बाब.
  • वारंवार घटनांमुळे पालकांमध्ये भीती आणि संताप.
बदलापूर: बदलापूर शहरातून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका शाळेच्या बसमध्ये विद्यार्थिनीचा विनयभंग करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी बदलापूर पश्चिम पोलिसांनी बसचालकाविरोधात पॉक्सो आणि ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करून तपासाला सुरुवात केली आहे. या घटनेने पुन्हा आता मुलीच्या सुरक्षेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित झाले आहे.

काय घडलं नेमकं?

समोर आलेल्या माहितीनुसार, बदलापूर शहरातील एका नामांकित खासगी शाळेत ही विद्यार्थिनी शिक्षण घेत आहे. ती शाळेच्या बसने ये जा करत असते. शाळेतून घरी सोडत असतांना बसमध्ये इतर विध्यार्थी कमी असताना किंवा ही विद्यार्थिनी एकटी असताना चालकाने तिची छेड काढली आणि तिचा विनयभंग केला. घडलेला सगळा प्रकार आपल्या पालकांना सांगण्यात आला. हे ऐकताच पालकांनी तातडीने बदलापूर पश्चिम पोलीस ठाणे गाठले. त्यांनतर पोलिसांनी घटनेची गंभीरता लक्षात घेत बसचालकावर पोक्सो आणि ॲट्रॉसिटी कलमांन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.

खासदार संजय देशमुख यांच्या वाहनाला अपघात; अपघातात कारचे मोठे नुकसान

पोलिसांच्या तपासात धक्कादायक माहिती

शालेय परिवहन नियमानुसार बसमध्ये महिला कर्मचारी असणे अनिवार्य आहे. मात्र या बसमध्ये कोणतीही महिला कर्मचारी नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या घटनेने पालकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. पोलीस या घटनेचा तपास करत असून पुन्हा एकदा मुलींच्या सुरक्षा यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

बदलापूर अंडाशय तस्करीचे धागेदोरे ५ राज्यांत! ३०० हून अधिक महिला बळी पडल्याचा संशय

गेल्या दोन वर्षांपासून बदलापूर हे सातत्याने बाल लैंगिक अत्याच्याराच्या प्रकरणामुळे सातत्याने चर्चेत आहे. अशातच बदलापुरातून आणखी एक धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. बदलापुरात महिलांचे अंडाशय तस्करीचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. या प्रकरणामुळे अक्षरश: पोलिसांच्याही डोक्याला झिणझिण्या आल्या आहेत. हा प्रकार उघडकीस आल्याने संपूर्ण बदलापुरात खळबळ माजली आहे.

गोरगरिब महिलांना पैशाचे आमिष दाखवून त्यांच्या अंडाशयाची तस्करी करणाऱ्या तीन महिलांना बदलापुरमधून अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचे रॅकेट महाराष्ट्र, केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेशापर्यंत पसरल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणाचे धागे-दोरे अनेक ठिकाणी पसरले असावेत, असा संशय पोलिसांकडून व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणाचा कसून तपास सुरू असून यात आणखी कोण कोण सहभाग आहे, याचाही तपास आता पोलिसांकडून सुरू आहे.

Pune Crime: पिंपरीत 20 रुपयांसाठी रक्तरंजित वाद! मित्रानेच मित्राच्या गळ्यावर केला वार; आरोपी लातूरमधून जेरबंद

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: बदलापूर शहरातील एका खासगी शाळेच्या बसमध्ये ही घटना घडली.

  • Que: आरोपीवर कोणत्या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाला?

    Ans: POCSO आणि ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

  • Que: या घटनेनंतर काय कारवाई झाली?

    Ans: पालकांच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी तत्काळ गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

Published On: Feb 27, 2026 | 01:02 PM

