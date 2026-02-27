Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
आयफोन 17 प्रोपासून विवो एक्स 300 प्रोपर्यंत… हे आहेत Galaxy S25 Ultra साठी बेस्ट पर्याय, वाचा फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

Samsung Galaxy S25 Ultra Alternatives 2026: सर्वजण नेहमीच प्रिमियम स्मार्टफोनचा पर्याय शोधत असतात. असा पर्याय जिथे कमी किंमतीत प्रिमियम फीचर्स मिळतात. अशाच काही पर्यायांबद्दल आता आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

Updated On: Feb 27, 2026 | 01:07 PM
  • iPhone 17 Pro लॉन्ग-टर्म परफॉर्मेंस ऑफर करतो
  • AI फोटोग्राफीसाठी गुगल पिक्सेल 10 प्रो एक्सएलचा विचार करू शकता
  • Oppo Find X9 Pro मध्ये 6.78-इंच एलटीपीओ AMOLED डिस्प्ले
फ्लॅगशिप स्मार्टफोन मार्केटमध्ये पूर्वीपेक्षा जास्त प्रतिस्पर्धी आहेत. टेक कंपन्यांनी पावरफुल कॅमेरा, जबरदस्त डिस्प्ले आणि टॉप-लेवल परफॉर्मेंससह अनेक स्मार्टफोन्स लाँच केले आहेत. पावरफुल कॅमेरा, जबरदस्त डिस्प्ले आणि टॉप-लेवल परफॉर्मेंच्या बाबतीत Samsung Galaxy S25 Ultra अजूनही लोकांच्या मनावर राज्य करत आहे. मात्र या स्मार्टफोनची किंमत जास्त असल्याने लोकं या सॅमसंग स्मार्टफोनसाठी पर्याय शोधत आहेत. अशाच पर्यायांबद्दल आता आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

Holi 2026: यंदाची होळी बनवा आणखी खास! Google Gemini च्या मदतीने तयार करा रंगीत AI फोटो, हे आहेत व्हायरल प्रॉम्प्ट्स

iPhone 17 Pro

आयफोनचे हे प्रिमियम मॉडेल लॉन्ग-टर्म परफॉर्मेंस ऑफर करतो. अ‍ॅपलचा आयफोन 17 प्रो अशा यूजर्ससाठी बेस्ट पर्याय ठरणार आहे, ज्यांना दिर्घकाळ परफॉर्मेंस आणि सॉफ्टवेयर सपोर्ट पाहिजे आहे. या आयफोन मॉडेलमध्ये 6.3-इंच एलटीपीओ सुपर रेटिना एक्सडीआर ओएलईडी डिस्प्ले दिला आहे. उत्तम ब्राइटनेस आणि कलर एक्यूरेसीसह हा आयफोन लाँच करण्यात आला आहे. या डिव्हाईसमध्ये ट्रिपल 48MP कॅमेरा सिस्टम आहे. ज्यामध्ये LiDAR सेंसर देखील समाविष्ट आहे. हे डिव्हाईस लो-लाइट फोटोग्राफी आणि पोर्ट्रेट शॉट्स अधिक चांगले बनवते. यासोबतच 8K डॉल्बी विजन व्हिडीओ रेकॉर्डिंग सपोर्ट आहे, जो कंटेट क्रिएटर्ससाठी एक चांगला पर्याय ठरतो. अ‍ॅपलचा लेटेस्ट चिपसेट स्मूद परफॉर्मंस आणि अनेक वर्षांपर्यंत अपडेट सपोर्ट देताो. याच कारणांमुळे हे डिव्हाईस गॅलेक्सी S25 अल्ट्राला टक्कर देत आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

Google Pixel 10 Pro XL

जर तुम्हााला कॅमेरा आणि AI फोटोग्राफीसाठी स्मार्टफोन पाहिजे असेल तर तुम्ही गुगल पिक्सेल 10 प्रो एक्सएलचा विचार करू शकता. गुगलची संगणकीय छायाचित्रण उद्योगात बऱ्याच काळापासून वेगळी ओळख निर्माण करत आहे. या स्मार्टफोनमध्ये 50MP मेन कॅमेरा, 48MP पेरिस्कोप झूम आणि 48MP अल्ट्रावाइड कॅमेरा दिला आहे. एआय आधारित इमेज प्रोसेसिंगमुळे फोटोमध्ये बारकावे आणि नैसर्गिक रंग मिळतात. टेन्सर चिपसेट एआय फीचर्स अधिक चांगल्या पद्धतीने हँडल करते, ज्यामुळे फोटो एडिटिंग आणि स्मार्ट फीचर्सचा अनुभव एका वेगळ्या स्तरावर पोहोचतो.

Vivo X300 Pro

ज्या लोकांना फोटोग्राफीची आवड आहे, अशा लोकांसाठी विवो एक्स 300 प्रो लाँच करण्यात आला आहे. या डिव्हाईसमध्ये 6.78-इंच एलटीपीओ AMOLED डिस्प्ले आणि 120Hz रिफ्रेश रेट दिला आहे. फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 प्रोसेसरवर आधारित आहे, जो फ्लॅगशिप परफॉर्मंस ऑफर करतो. यामध्ये 200MP पेरिस्कोप कॅमेरा आहे, ज्याला जीस ट्यूनिंगसह सादर करण्यात आले आहे.

भारत सरकारचा मोठा निर्णय! ‘या’ 5 ओटीटी अ‍ॅप्सवर घातली बंदी, अश्लील कंटेंट दाखवल्याने केली कारवाई

Oppo Find X9 Pro

ओप्पो फाईंड X9 प्रो अशा यूजर्ससाठी लाँच करण्यात आला आहे, ज्यांना कमी किंमतीत प्रिमियम फीचर्स पाहिजे आहेत. या स्मार्टफोनमध्ये 6.78-इंच एलटीपीओ AMOLED डिस्प्ले आणि हाई ब्राइटनेस सपोर्ट दिला आहे. ओप्पोच्या या स्मार्टफोनमध्ये 200MP पेरिस्कोप सेंसर आणि हैसलब्लैड ट्यूनिंग दिले आहे.

Published On: Feb 27, 2026 | 01:07 PM

