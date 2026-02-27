Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
ऑल टाइम फेव्हरेट ‘चिकनकारी’! उन्हाळ्यात स्टायलिश आणि कम्फर्टेबल लूकसाठी अशी स्टाईल करा

Chikankari Kurti Styling : सॉफ्ट, कम्फर्टेबल आणि स्टायलिश चिकनकारी कुर्ती उन्हाळ्यात परिधान करण्यासाठी एक उत्तम पर्याय आहे. एकाच कुर्तीला अनेक प्रकारे स्टाईल करून तुम्ही वेगवेगळे लूक मिळवू शकता.

Updated On: Feb 27, 2026 | 12:14 PM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • चिकनकारी कुर्तीचा ट्रेंड आजही तितकाच ट्रेंडमध्ये आहे.
  • मुख्य म्हणजे या कुर्तीचा तुम्ही इंडियन आणि वेस्टर्न दोन्ही प्रकारे स्टाईल करू शकता.
  • प्रत्येक स्टाईल तुमच्या लूकला आणखी खास आणि वेगळं बनवेल.
उन्हाळा सुरू झाला आहे. अशा परिस्थितीत, महिलांना कायम कम्फर्टेबल कपडे घालावे असे वाटत असते. खरंतर कोणत्याही परिस्थितीत महिला स्टायलिश लुक मिळवण्यासाठी धडपड करत असतात. पा उन्हाळ्याच्या दिवसात सैलसर आणि कम्फर्टेबल आउटफिट ऑप्शन चिकनकारी म्हणून कॉटन कुर्तीज हा बेस्ट ऑपशन ठरू शकतो. जे दिसायला खूप आकर्षक दिसतात. याने छान लूकही मिळतो. विशेषतः जर ते योग्यरित्या स्टाईल केले असेल तर तुमचा लूक आणखी चांगला दिसू शकतो. आज आपण चिकनकारी कुर्तीविषयी जाणून घेऊया.

फिटिंग योग्य असावी

जर तुम्हाला चिकनकारी कुर्ती प्यायची असेल तर तिच्या फिटिंगची विशेष काळजी घ्या. जर तुमची चिकनकारी कुर्ती सैल किंवा घट्ट असेल तर ती तुमचा लूक खराब करू शकते. अशा परिस्थितीत, योग्य फिटिंग केल्यानंतरच तुमची कुर्ती घाला.

जीन्ससोबत दिसेल सुंदर

जर तुम्हाला ऑफिसमध्ये चिकनकारी कुर्ती घालायची असेल तर तुम्ही त्यासोबत जीन्स घालू शकता. जीन्ससोबत कुर्ती घातल्याने तुम्ही खूप गोंडस दिसाल, विशेषतः जर तुम्हाला फॉर्मल लूक द्यायचा असेल तर तुम्ही जीन्ससोबत चिकनकारी कुर्ती कॅरी करू शकता.

प्लाझोसोबत हटके लूक

जर तुम्हाला जीन्स कम्फर्टेबल वाटत नसेल आणि ट्रेडिशनल लुक हवा असेल तर प्लाझोचा पर्याय निवडू शकता. जर तुम्ही प्लाझोसोबत चिकनकारी कुर्ती घातली तर ती परिधान केल्याने तुमचा लूक पूर्णपणे एथनिक दिसेल.

हलके रंग निवडा

चिकनकारी कुर्ती खरेदी करताना, ती नेहमी हलक्या रंगाची असायला हवी हे लक्षात ठेवा. हलक्या रंगाची चिकनकारी कुर्ती तुम्हाला उन्हाळ्यात कम्फर्टेबल राहण्यास मदत करेल आणि ती पातल्यावर तुम्हाला गरमही वाटणार नाही.

दागिने घाला

चिकनकारी कुर्तीसोबत नेहमी ऑक्सिडाइज्ड दागिने घाला, कारण चिकनकारी कुर्तीचा रंग खूप हलका असतो. अशा परिस्थितीत, तुम्ही ऑक्सिडाइज्ड दागिने घालून तुमचा लूक कम्प्लीट करू शकता.

पादत्राणे अशी असावी

जर तुम्ही स्किन टाइट जीन्स घालत असाल तर हील्स घाला. जर तुम्ही रुंद पायांची जीन्स घातली असेल तर तुम्ही शूज कॅरी करू शकता. जर तुम्ही प्लाझो घालत असाल तर फ्लॅट्स घाला, जेणेकरून तुमचा लूक चांगला दिसेल.

Published On: Feb 27, 2026 | 12:14 PM

